Aitana estalla contra el programa de Emma García y emite un comunicado para desmontar su acusación

No es habitual que Aitana Ocaña se pronuncie sobre lo que dicen de ella en la prensa, sin embargo este domingo la cantante decidió romper su silencio y dejar retratado a 'Fiesta', el espacio que presenta Emma García en Telecinco por lo que habían difundido sobre ella.

Este domingo, 'Fiesta' dedicó su programa a noticias como la exclusiva con la pillada a Ana Mena besándose con Óscar Casas en plena calle y a la que reaccionó el propio Mario Casas. Pero otro de los temas tratados fue la visita de Aitana a una clínica estética.

El espacio producido por Unicorn Content y presentado por Emma García suele analizar cada semana las operaciones de cirugía estética a las que se someten los personajes famosos y los cambios que algunos de ellos sufren tras pasar por quirófano.

Pues bien, este domingo, 'Fiesta' ofrecía un reportaje en el que se veía a Aitana saliendo de su casa en Madrid con dirección a una clínica estética. Tras ello, el programa habló con su experto en cirugía estética sobre la posibilidad de que la cantante se hubiera sometido algún tipo de retoque.

Pero el espacio fue incluso más allá al señalar que quizás Aitana se había retocado los labios comparando sus últimas imágenes con otras en las que según ellos se podía apreciar un cierto retoque en dicha parte del cuerpo. "Me da la impresión de que se ha hecho los labios. Es verdad que es normal que justo cuando los labios están mucho más inflamados de lo que va a quedar", aseguraba el experto. Mientras otra colaboradora apuntaba a la posibilidad de que se hubiese hecho un microblading en las cejas y eso hubiera derivado en el hinchado de su rostro.

Pero cansada de que se especule sobre ella y de que se cuestione si se ha hecho retoques estéticos a su edad, Aitana dijo 'basta' y no dudó en contestar el motivo por el que había acudido a dicho centro estético. "Ese lugar es donde me voy a depilar las cejas, pero buen intento y contesto porque ya estáis muyyyy pesados con el tema. que no me he hecho nada (ni me he pinchado nada) en la caraaa, dios santoooooooo", escribía en su cuenta de "X".