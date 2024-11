Desvelado el verdadero motivo del plantón de Aitana a Ana Guerra en su boda

El pasado 31 de octubre, Ana Guerra y Víctor Elías se dieron el 'sí, quiero' en una ceremonia celebrada en la exclusiva Finca Prados Moros, ubicada en la sierra de Guadarrama, a una media hora de Madrid. Entre las grandes ausencias estuvo la de Aitana Ocaña.

Tras muchas especulaciones, ahora ha salido a la luz el motivo de la misma. Hace unos días se publicaba que la segunda finalista de 'OT 2017' y Lola Índigo se habían negado a acudir a la boda de su compañera porque no querían aparecer en la exclusiva de ¡Hola!.

Este sábado 9 de noviembre, en 'D Corazón', aprovechando la presencia de Lydia Lozano en el plató, y dado que ella fue una de las invitadas a la boda, le han preguntado por, entre otros temas, la comentada ausencia de Aitana. Si bien la periodista no ha querido pronunciarse sobre el tema, ha sido el también colaborador del programa Alberto Guzmán el que ha arrojado algo más de luz al asunto.

El motivo real de la ausencia de Aitana en la boda de Ana Guerra

Lo primero que ha querido dejar claro el periodista es que el motivo de esta ausencia no es, como se dijo en un primer momento, que también asistiera Luis Cepeda, también excompañero de Ana Guerra en 'OT 2017' y expareja de la catalana. Tras hablar con una persona de aquella edición de 'Operación Triunfo', Guzmán ha sido claro: "Aitana no ha ido a la boda porque no son amigas".

Pero ha ido más allá al dar tres datos para justificar su teoría: "Uno. Aitana no está presente para nada en el chat de 'OT'. Dos. Hace un año que no se ven en persona, desde el pasado 4 de noviembre. Y tres. La noche de la boda, que fue la de Halloween, no es que Aitana tuviera un concierto o un evento. Ella estuvo con sus mejores amigas en Madrid".

De hecho, la propia cantante compartió en sus redes sociales una batería de fotos donde se la vio disfrutando de la noche de Halloween con sus amigas. Un post que, sin embargo, al poco tiempo se vio obligada a borrar tras recibir numerosas críticas por estar de fiesta cuando España estaba viviendo una situación tan dramática con la DANA. Desde entonces, Aitana no ha dejado de compartir en sus stories mensajes de apoyo a los damnificados.