Silvia Intxaurrondo arrasa como pocas veces con su contestación a un periodista: "No es verdad"

Silvia Intxaurrondo no está dispuesta a que nadie malinterprete sus palabras y que se manipule lo que ella dice en 'La Hora de La 1'. Por eso, la presentadora de TVE no dudó en desmentir al periodista Sergi Mas por lo que publicó en la tribuna de El Periódico y que se puede ver a través de X.

El periodista Sergi Mas señalaba a Silvia Intxaurrondo por haber dicho en 'La hora de La 1' que el único responsable de la gestión de la DANA era Carlos Mazón.

"Ayer el día empezó mal, mientras me tomo el primer café pongo el televisor y por defecto me aparece La 1 que es el último canal que vi la noche anterior viendo 'La Revuelta'. Y lo primero que veo es un primer plano de Silvia Intxaurrondo que muy seria sentencia 'el responsable de todo esto es Carlos Mazón y punto'. ¿Cómo?", soltaba Sergi Mas.

"Esta frase es propia de un tertuliano en un programa y jamás para mí de una conductora de un programa informativo, al menos yo creo que no debería ser así en una televisión pública. Ella no se debería mojar porque su condición de presentadora, los periodistas debemos preguntar y jamás opinar en una tele pública. Ni es necesario, ni es su cometido, desprestigia al ente y desacredita a quién lo expresa. Yo también coincido con la opinión de Silvia pero las situaciones son diferentes", sentenciaba el periodista en El Periódico.

📺TV Y MAS | Mal



"Mientras me tomaba el primer café puse el televisor y lo primero que veo es un primer plano de la presentadora de 'La Hora de La 1', Silvia Intxaurrondo que, muy seria, sentencia: "El responsable de todo esto es Carlos Mazón. Y punto". '¿Comor?'"



— El Periódico (@elperiodico) November 14, 2024

Silvia Intxaurrondo, clara y rotunda ante Sergi Mas: "No es verdad"

Tras ver lo que había dicho Sergi Mas en su tribuna, Silvia Intxaurrondo no dudaba en contestarle y desmentirle publicando además el vídeo en el que se podía ver sus declaraciones al completo. Unas palabras que ya recogimos también en El Televisero y en las que paraba los pies a Ana Samboal y a Pablo A. Iglesias después de que trataran de poner el foco en la Confederación Hidrográfica del Júcar y el Gobierno.

"Sergi, No dije la frase que me atribuyes. No es verdad. Sólo coincide en el nombre de "Carlos Mazón". Aquí tienes la secuencia entera", recalcaba la directora y presentadora de 'La Hora de La 1' en un post que arrasa en 'X' que acumula más de 10.000 me gusta. Y es que como se puede ver en el vídeo, Silvia Intxaurrondo no dijo que Mazón fuera el máximo responsable sino que "al frente de la gestión de esta catástrofe está Carlos Mazón".

Sergi, @Sergimas

— Silvia Intxaurrondo (@SIntxaurrondo) November 14, 2024

"El PP le respalda, yo no sé donde están las dudas sobre Mazón. Es el gestor de lo que está sucediendo. Y el PP, ayer mismo, Feijóo le respaldó, con lo cual, ¿dónde está el problema con Mazón?", fue exactamente lo que dijo la periodista de TVE respondiendo a los colaboradores del programa matinal de La 1.