Silvia Intxaurrondo pone el punto final en 'La hora de La 1' ante esta línea roja: "No lo vamos a permitir"

La catástrofe de la DANA ha puesto sobre la mesa la importancia de no hacer caso a los bulos que cada vez se ven con más frecuencia en televisión y en redes sociales. Por tal motivo, este jueves, 7 de noviembre, Silvia Intxaurrondo ha querido hacer un inciso durante la tertulia de 'La hora de La 1' para poner los puntos sobre las íes a sus colaboradores y al público del programa.

En un momento del debate del magacín matinal de La 1 sobre las consecuencias de la DANA y las posibles responsabilidades políticas en la gestión, la presentadora frenaba en seco a sus colaboradores para dejar claro una línea roja en su programa. "Nos tenemos que asegurar de que no entre en este programa, y en la Radiotelevisión pública, ni una sola rendija de desinformación", comenzaba diciendo, muy seria.

De esta forma, Silvia Intxaurrondo quería dejar claro que todos tenían constancia de la extrema situación que se avecinaba en Valencia desde primera hora de la mañana: "Lo sabíamos todos. ¡Lo sabíamos todos! Porque si no este programa, antes de que empezara a llover, no habría emitido la información que emitimos. El día de la DANA, desde las ocho de la mañana, nosotros advertimos de que la situación en Valencia iba a ser muy complicada, porque había una alerta roja".

"Pedimos que no se cogiese el coche. Lo pedimos a las ocho y un minuto, lo pedimos unos minutos después y lo pedimos a las ocho y media dos veces seguidas, con una diferencia de segundos. Lo pedimos desde plató, con Marc Santandreu. Y lo pedimos desde la Alcudia con otro meteorólogo, con Andrés Gómez. Lo sabíamos todos desde primera hora de la mañana, y eso ustedes lo tienen que saber", prosiguió Silvia Intxaurrondo.

Y es que, según terminó desvelando, ella misma había revisado las imágenes del programa emitido: "Lo tienen que saber, porque es que si no estaríamos faltando a la verdad. Y eso no lo vamos a permitir. Este programa, antes de que comenzase a llover, avisó de la situación que se iba a producir en la Comunidad Valenciana. Yo misma he revisado la emisión", sentenció la presentadora del programa líder de las mañanas.

Tras hacerse viral este momento de Silvia Intxaurrondo cortando a Juan Gómez Miranda en el que recuerda cómo el martes 29 de octubre por la mañana ya alertaron en 'La Hora de La 1' de lo que podía pasar en la Comunidad Valenciana, la presentadora ha rescatado ese momento y lo ha compartido con todos sus seguidores en "X".