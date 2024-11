La invitada que 'De Viernes' anuncia para esta semana y que dará mucho que hablar

Isa Pantoja rompió su silencio alto y claro el pasado 18 de octubre en 'De Viernes' dando posiblemente la que fue su entrevista más desgarradora de la historia. Todo lo que dijo aquella noche dio la vuelta a las televisiones colándose tanto en TVE como en Antena 3. Y ahora la hija de la tonadillera vuelve para terminar de contar lo que se quedó sin decir.

Así, un mes después de su entrevista más dolorosa y justo una semana después de anunciar que está embarazada, Isa Pantoja se sentará este viernes 22 de noviembre en el plató de 'De Viernes' para poner punto y final a la historia que vivió en su adolescencia en Cantora.

De esta forma, tal y como ha anunciado Beatriz Archidona en 'TardeAR' después de haber asegurado que no podía hablar de lo que pasó con la manguera en Cantora y tras todo lo que se ha dicho de este episodio en las últimas semanas sobre todo a raíz de la entrevista de Raquel Bollo, Isa Pantoja ha decidido dar un paso al frente.

"Isa Pantoja va a volver a 'De Viernes' y va a hablar por fin alto y claro, va a contar absolutamente todo sobre el episodio de la manguera, lo va a contar todo", avanzaba Beatriz Archidona dejando con la boca abierta a todos los colaboradores de 'TardeAR'.

Justo después, el programa avanzaba parte de la entrevista previa de Isa. "Me imagino en ese sitio y siento todo como si me estuviera pasando ahora mismo, nunca se me ha borrado de la mente ni el episodio de la manguera ni el corte de pelo. Para mí es un paso muy importante contarlo. La verdad solo hay una", advierte la colaboradora de 'Vamos a ver'.

Ángel Cristo y Ana Herminia, cara a cara con Aurah Ruiz también en 'De Viernes'

Por si fuera poco con lo de Isa Pantoja, 'De Viernes' también anuncia para esta semana un cara a cara entre Ángel Cristo y su mujer Ana Herminia con Aurah Ruiz, quien fuera una de los máximos apoyos de él en 'Supervivientes 2024' y fuera una de sus invitadas a la boda.

Precisamente, fue la boda de Ángel y Ana lo que hizo que la relación entre ellos y Aurah Ruiz estallara por los aires después de que se apuntara a la canaria como una de las topos que filtró información criticando el enlace a diferentes colaboradores.