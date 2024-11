Antonio Rossi tira de la manta y desmonta lo que Raquel Bollo busca utilizando a Isa Pantoja

Antonio Rossi no ha podido ser más claro al revelar en 'Vamos a ver' cuáles son las verdaderas pretensiones de Raquel Bollo tras su controvertido 'De Viernes', basado en tratar de echar por tierra a Isa Pantoja y desmontar su testimonio de hace unas semanas.

En todo momento, Raquel dijo que ella no había vivido esos dramáticos episodios que la joven contó y justificó, una y otra vez, que no había presenciado jamás ese tipo de situaciones y que no las había visto. Sin embargo, con mucho atino, en el programa de Joaquín Prat han apuntado que no tienes que ver algo para que suceda realmente, y que su participación en el espacio nocturno de los viernes en Telecinco no se sostiene.

De hecho, el presentador de 'Vamos a ver' ha planteado exactamente lo que muchos espectadores se preguntan: "Los asuntos más polémicos que se han abordado en los últimos tiempos respecto a la vida de Isa con su familia son tres: el corte de pelo, la visita al ginecólogo y la manguera. ¿Estaba Raquel presente en algunos de esos momentos? No. Luego, ¿para qué va Raquel Bollo a 'De Viernes'?".

Y ha sido tras esa cuestión del millón cuando Antonio Rossi ha sacado de dudas y ha confirmado lo que muchos sospechaban. "Para ganar puntos y para acercarse de nuevo a Isabel Pantoja". Es decir, según el periodista y colaborador, Bollo está intentando recuperar la relación de antaño con la tonadillera a costa de defenestrar a su hija. Algo surrealista.

"Lo asombroso es que ganar puntos ante Isabel Pantoja sea machacar a su hija. ¿Para qué madre eso supone sumar un punto?", ha reaccionado una absorta Sandra Aladro, que ha compartido la siguiente valoración: "El hincapié de Raquel durante toda la noche fue precisamente airear comentarios y acciones de Isa Pantoja que de alguna manera justificaran todo lo que le ha acabado pasando en esa familia. Esto es algo muy común precisamente en todo el círculo de personas que han rodeado a Isabel Pantoja. Ese beneplácito para criticar a Isa creo que tiene una reflexión muy profunda y es que saben que no van a ser castigados por ello".

"Entonces, con una gran amiga que te ha defenestrado y que no quiere saber nada de ti, ¿me puedes explicar qué le lleva ahora a Raquel a defender de nuevo a Isabel Pantoja? ¿Para qué? Un poquito de amor propio", ha apostillado por su lado Verónica Dulanto tras oír las impactantes explicaciones de Antonio Rossi sobre esas supuestas pretensiones de la diseñadora.