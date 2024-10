Silvia Intxaurrondo se atreve con la pregunta que muchos hacen de Errejón tras denunciarle Elisa Mouliaá

'La hora de La 1' arrancaba este viernes poniendo la noticia de la semana sobre la mesa, Íñigo Errejón y sus acusaciones de abuso sexual. En mitad de la amplia cronología del caso que estaban desgranando en el matinal, Silvia Intxaurrondo no pudo contenerse ante uno de los principales rumores. La presentadora terminó poniendo el grito en el cielo sobre la posibilidad de que personas del entorno del político conociesen los abusos sin tomar acción.

La mesa de tertulia del espacio de TVE desgranó a fondo este viernes todo lo sucedido hasta la dimisión de Íñigo Errejón este jueves. Cristina Fallarás, la periodista que dio voz a algunas de las víctimas del político en su perfil de Instagram, también conectó con el espacio para hacerse eco del elevado volumen de testimonios que está recibiendo desde ayer por la tarde.

Silvia Intxaurrondo clama contra los que "no se sorprenden" de las denuncias de Íñigo Errejón

Ante las sospechas de que los presuntos delitos que se atribuyen al portavoz de Sumar eran 'vox populi' entre su círculo más cercano, Silvia Intxaurrondo no ha perdido la oportunidad de pronunciarse tajante entre las intervenciones de sus colaboradores. "Yo siempre pienso que detrás de nuestras cámaras puede haber víctimas, de este caso o de otros muchos casos más", comenzaba aseverando la periodista. A su vez, insistió en que lo más importante es "acompañar a las víctimas".

Silvia Intxaurrondo en 'La hora de La 1'

Con gesto serio, la conductora de 'La hora de La 1' se dirigió a todos aquellos que, en las últimas horas, se han jactado de "no sorprenderse" de las graves acusaciones sobre Errejón. "Estamos hablando de crear entornos seguros y aquí hay gente que nos dice que lo sabía, que se sabía. Yo no lo sabía, entonces espero que eso de que 'no, es que se sabía' no sea una forma de ocultar por qué no se denunció", espetó la comunicadora.

"Porque si aquí había tanta gente que lo sabía, ¿por qué no lo denunció?", insistió Silvia Intxaurrondo. Agitando así la conciencia de aquellos que supuestamente lo han encubierto con su silencio. "En los casos de violencia machista, no hace falta que lo denuncie la víctima. Cualquier miembro del entorno o aquellos que tengan noticias de una posible agresión, de un posible acoso o abuso, pueden denunciar", recalcó la presentadora.

"Aquí estamos con las víctimas"

De forma más contundente, la periodista volvió a expresar su decepción sobre la falta de acción por parte del entorno. "Entonces, yo espero que esto de ‘se sabía, se sabía’ no sea una forma de tapar que no denunciaron los que supuestamente lo sabían", reiteró Intxaurrondo. Seguidamente, trasladó su enérgica queja al entorno político, y no solo al de Íñigo Errejón.

"No hace falta que sea del mismo partido. Si el del partido de enfrente lo sabe, porque aquí estamos con las víctimas, tienen que denunciar", sentenció Silvia Intxaurrondo. Entonces, lanzó una reflexión sobre el machismo en el Congreso de los Diputados. "Ese tipo de lenguaje terrible, horrendo que se está usando hay que pararlo ya. Y esto es una oportunidad de oro para que digamos que este lenguaje supone una enorme violencia sexual y hay que extirparlo", aseveró la presentadora.

Y es que, la comunicadora hizo referencia a las acusaciones que recibieron algunas diputadas de hacer "no sé qué poniéndose unas rodilleras" en una reunión en la Cámara Baja. La periodista terminaba pidiendo ante los espectadores un momento de reflexión sobre la violencia sexual que aún impera en el día a día del panorama político nacional, permitiendo escenarios como el descrito.