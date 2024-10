Jorge Javier Vázquez y Ana Rosa Quintana se cuelan en un programa de Atresmedia por sorpresa

Este domingo, 6 de octubre, Nuria Roca y Juan del Val han celebrado sus 24 años de casados. Por tal motivo, ‘La Roca’ ha tirado de hemeroteca para recordar lo que los programas del momento comentaron sobre la boda. Ha sido entonces cuando Jorge Javier Vázquez y Ana Rosa Quintana se han colado por sorpresa en La Sexta.

Y es que, hace 24 años, en el programa ‘Sabor a ti’, que presentaba Ana Rosa en las tardes de Antena 3, un jovencísimo Jorge Javier, colaborador del espacio, hacía acto de presencia para contar «la gran anécdota» del enlace. Al conocer que ambos presentadores, ahora de Mediaset, analizaron su boda, Nuria Roca pidió: «Dime por favor, que hablaron bien».

Así comentaron Jorge Javier y Ana Rosa la boda de Nuria Roca y Juan del Val

Jorge Javier y Ana Rosa se cuelan en ‘La Roca’.

«Hablan de una polémica que te enfadó a ti mucho antes de la boda y quiero que me la desmientas o me la confirmes», le explica Berni Barrachina, antes de dar paso al vídeo. En él, se ve cómo Jorge Javier le dice a la presentadora: «Me comentaron en Valencia que dos días antes de que se celebrase la boda, una periodista publicó cómo era el traje de novia, detalladamente. Y parece ser que a Nuria le dio un síncope tremendo y llamó a la diseñadora. Juan del Val le dijo: ‘no te preocupes, que yo no voy a leer la información, no quiero saber nada'». Según el comunicador, la diseñadora se vio obligada a cambiar el vestido a última hora.

Tras la emisión del vídeo, Nuria Roca confirmaba que el actual presentador de ‘El diario de Jorge’ y ‘GH’ estaba en lo cierto: «Ostras no me acordaba de esto. Creo que sí, yo creo que llamarían a la diseñadora y la diseñadora contó cómo era el trabajo». «Y a ti te dio un mosqueo muy grande», quiso saber Berni Barrachina. Algo que ella negó, aunque entre risas: «Eso no es verdad, me dio exactamente igual».