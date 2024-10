Jorge Javier despacha así a una invitada de ‘El Diario de Jorge’ ante lo ocurrido: «Aquí no pinto nada»

Desde su estreno en julio, ‘El diario de Jorge’ apostó porque los viernes el programa de Jorge Javier Vázquez se convirtiera en un dating show buscando el amor entre sus invitados. Sin embargo, después de que siempre fuera la entrega menos vista, Telecinco optó por eliminarlo y mantener la dinámica habitual de testimonios también en el último día de la semana, aunque con un cambio con respecto al resto de días: esta entrega es grabada y no se ofrece en directo.

Así, Jorge Javier Vázquez avanzaba que la entrega de este viernes estaría dedicada a reencuentros y conflictos. Y presentaba la historia de Acerina, una mujer que tiene dos frentes abiertos desde hace años y que llegaba al programa para intentar solucionarlos. Por un lado, tenía un problema con su tía Alicia por una herencia y por otro lado, lleva dos años sin hablar con su madre. «Esta tarde vamos a aclarar malentendidos y a cerrar heridas, pero sobre todo estaremos con el corazón en un puño», advertía Jorge Javier Vázquez.

No obstante, había que esperar hasta la recta final de ‘El diario de Jorge‘ para ver la historia de Acerina y conocer si iba a poder arreglar sus conflictos con su tía Alicia y con su madre. Así, Jorge Javier Vázquez se dirigía hacia una de las salas del programa para hablar con su invitada que reconocía que estaba muy nerviosa. «Vengo a hablar con una mujer muy importante para mí y otra mujer que deja mucho que desear», avanzaba.

Acerina le contaba a Jorge Javier que tenía muy buenos recuerdos de su tía Alicia de cuando ella era pequeña, no obstante ahora su visión sobre ella ha cambiado a raíz de la muerte de su padre. «Ha hecho mucho daño pero me da pena traerla aquí para esto», avanzaba la invitada. «¿Qué sucede cuando fallece tu padre?», le preguntaba el presentador.

«Mi padre fallece de un infarto el 31 de julio de 2023 y cuando estábamos velando a mi padre, a los días nos enteramos de que le habían roto el tabique de la casa de mi tío que colindaba con la casa de mi padre, entraron dentro de la vivienda le sacaron todas sus pertenencias fuera y no nos dejaron entrar», explicaba Acerina. «Ni a mi perro le hago yo eso, mi padre tiene su dignidad. Y todavía tienen la poca vergüenza y la cara de decir que ellos habían avisado con un WhatsApp que fuera a buscar las cosas de mi padre. ¿Por qué tengo que ir a por cosas de mi padre si mi padre vivía ahí?», añadía Acerina.

Tras ello, Jorge Javier Vázquez recibía en el plató de ‘El diario de Jorge’ a Alicia, que no sabía que era su sobrina la que le había traído al programa. Tras ver en imagen a su sobrina, Alicia decía no reconocer a esa persona y al decirle quién era aseguraba que era «la hija de mi hermano». Además decía que ella no había tenido ningún tipo de problema de Acerina ni con la herencia de su hermano.

El tenso reencuentro de Acerina y su tía Alicia: «No sé quién es»

Después, Acerina entraba en plató y se veía las caras con su tía en el programa de Jorge Javier. «Aquí está tu sobrina que está muy desmejorada. Estoy desmejorada por el año que llevo después de lo que le hicieron a mi padre con sus cosas en su vivienda, que sabes que también era su vivienda. Ya que no me diste explicaciones cuando fui a pedírtelas diciendo recién fallecido mi padre que yo y mi padre te la sudábamos, te pediría que me la dieras ahora delante de toda España», le soltaba Acerina.

«Yo no tengo nada que ver con la herencia de tu padre», se excusaba Alicia. «No es la herencia de mi padre, es la casa en la que mi padre moraba y tiraron un tabique mientras yo estaba velando a mi padre, se metieron dentro sacaron todas sus cosas y todavía están en un pasillo», le replicaba Acerina. «¿Yo me metí dentro de esa casa? Yo tengo mi casa», respondía su tía. «Tú, tu pareja y tu hermano que lo convenciste y no fue al velatorio de su hermano, siempre pones a tus hijos delante pero siempre estás tu detrás», añadía Acerina. «Yo no sabía ni que mi hermano se había muerto porque no tengo contacto con esta gente», soltaba entonces Alicia. «Tú sabías que tu hermano había fallecido y le dijiste a tu hermano Mito que no fuera al velatorio para tirar el tabique y denúnciame las veces que quieras», le contestaba Acerina.

Entonces Alicia pedía hablar. «Ahora me toca hablar a mí, ¿no?», preguntaba. «Me gustaría que me miraras a la cara que si estoy desmejorada es por lo mal que lo he pasado», le espetaba su sobrina. «Si te miro. Yo lo que he dicho que no te conocía porque la última vez que te vi eras una niña», justificaba Alicia. «Pero si me viste cuando fui a pedirte explicaciones y me dijiste fuera de aquí y tu y tu padre me la suda», sentenciaba Acerina.

Tras ello, Alicia seguía explicando en ‘El diario de Jorge’ que hacía años que no tenía relación con su hermano y su familia. «Hace años que no tengo relación, yo no la he visto y el recuerdo que tengo de ella es cuando era una niña», insistía ella. «¿Por qué no tenías relación con tu hermano?», le preguntaba Jorge Javier. «Mi hermano era una persona muy variable y da la casualidad de que la familia no se elige, te toca. Yo las personas así no porque son gente tóxica y te complican la vida. Yo decidí apartarme y yo me enteré del fallecimiento de mi hermano cuando ya había fallecido porque me lo dijo otro hermano y el problema lo tiene con ese, no conmigo», añadía Alicia.

Jorge Javier despide a Alicia en ‘El diario de Jorge’: «Aquí no pinto nada»

Y Acerina no daba crédito con lo que estaba escuchando al ver a su tía negando todo lo que ella había contado. «¿Quién son ellos para tirar el tabique de mi padre y sacarle todas sus pertenencias? Di la verdad», soltaba la invitada. «Yo me enteré de la muerte de mi hermano días después, no recuerdo la fecha, te parecerá tremendo pero es la realidad», le explicaba Alicia a Jorge Javier Vázquez.

«¿Vais a tener una conversación fuera?», preguntaba entonces el presentador. «Yo con una persona que no dice la verdad y que dice que hace mucho que no me ve y me echó de una vivienda que es de seis hermanos y que ahora también es nuestra y me dijo que mi padre y yo se la sudábamos. Y yo con esta señora no tengo nada más que hablar y solo le digo que se preparen«, sentenciaba Acerina. «Yo en todo esto no pinto nada en esta historia. Ella tiene problemas con la persona que vive en esa casa, aquí no pinto nada», aseveraba Alicia. «¿Seguro que no pintas nada?», repreguntaba Acerina. «Ella ha dicho que no y la voy a acompañar», contestaba Jorge Javier. «Yo no tengo nada que ver con esta historia, no sé de que está hablando. Me da pena», concluía Alicia.