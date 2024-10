Nuria Roca se planta en ‘La Roca’ ante lo que ha llegado a hacer Juan del Val sin su permiso

Este domingo, 6 de octubre, Nuria Roca y Juan del Val celebran su 24 aniversario de boda. Por tal motivo, Marta Critikian ha mostrado en ‘La Roca’ unas fotos muy especiales de aquel día tan especial para ellos. «Son inéditas», ha recalcado el escritor, dejando claro que nunca antes se habían visto en televisión.

«¡Qué guapa!», exclamaban los colaboradores, al ver el impresionante look que lució Nuria Roca aquel 6 de octubre del 2010. Unas fotos en las que, en efecto, se la ve guapísima, pero que a ella no le han hecho ninguna gracia, y no ha dudado en reprender a su marido en directo, por haber proporcionado las imágenes al programa.

Nuria Roca reprende a su marido: «No puedes publicar eso»

«Una cosa es que tú, sin mi permiso, hayas cogido el álbum y lo hayas traído a la redacción, donde se han reído de ese álbum de fotos antiguo, y otra cosa es esto», le reprochó la presentadora, antes de preguntarle: «No habrás traído el VHS, ¿no?». «No, eso para el año que viene», le ha espetado su marido.

Y es que, en esas cintas hay «gente conocida», ha reconocido la conductora del programa de La Sexta. «Tú no puedes publicar eso«, ha insistido, visiblemente enfadada. Sin embargo, Juan del Val no ve nada malo en sacarlas a la luz, e incluso no duda en halagarla: «Tú sales bien en todas las fotos». A lo que ella ha querido dejar claro que es todo natural, ya que «las fotos son en papel, por lo que no hay ni Photoshop, ni nada, porque no existía».

Marta Critikian ha querido poner alguna foto más, pero Nuria Roca se ha negado en rotundo: «No, no, me han prometido que no». Dicho esto, la presentadora ha animado a sus colaboradores a abandonar el plató «si ya estáis cansados y no queréis trabajar más en ‘La Roca'», antes de pasar a otro tema.