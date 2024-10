Javier Chicote no se reprime con Felipe González y desmonta sus palabras sobre los audios del rey

Este sábado, 12 de octubre, Javier Chicote ha intervenido, a través de una videollamada, en ‘Sábado Clave’, dentro del programa ‘La Sexta Xplica’. Durante la conexión, el periodista y autor de ‘El jefe de los espías’, analizó los últimos audios que han salido a la luz en los que Bárbara Rey reconoce que cobró grandes cantidades de dinero de Juan Carlos I.

«Está bien que ella misma lo reconozca. Se suponía que me iba a poner una demanda, pero no la ha puesto en tres años. Es una satisfacción, aunque no tenía ninguna duda de que cobró. Millón arriba, millón abajo», explica Javier Chicote, quien también habla de Felipe González, el que fuera presidente del Gobierno durante los años en que fueron grabados estos audios.

El ex presidente socialista se mostró muy enfadado con la prensa al ser preguntado si él era conocedor de estos audios. El periodista le recuerda que «no es chismografía. Es un asunto de Estado. El rey fue chantajeado y su gobierno lo silenció, con contratos en RTVE y mínimo con 25 millones de pesetas».

Javier Chicote sobre Felipe VI: «Los pecados no se heredan»

Sobre lo que está por venir, Javier Chicote tiene claro que «ya no quedan muchos más audios como los que hemos escuchado. Ha sido todo muy fuerte, pero ya lo conocíamos. Eso sí, verlo y escucharlo no es lo mismo». «A ver ahora cómo afecta esto a Juan Carlos. Su libro ya lo han aplazado. Hay un grupo trabajando en su legado. Y la estrategia de Zarzuela, que ha sido no hacer nada, y creo que es lo más inteligente. Dejar que esto pase. Los pecados no se heredan. El rey Felipe tiene un comportamiento ejemplar pero esto no es bueno. La gente lo ve, y no sé si habrá generado algún republicano más», sentencia el periodista.

En un nuevo audio publicado por Okdiario, Bárbara Rey confesó haber recibido «35 millones de pesetas» de Juan Carlos I. «Lo que hizo fue un día vino (el intermediario) y me dio veinte millones de pesetas porque mi casa salía a subasta», cuenta la exvedette en esos audios. A lo largo de un año y medio, recibió un total de 35 millones de pesetas, pero los pagos fueron espaciados y en cantidades menores, lo que generó en ella una mezcla de confusión y hasta de desconfianza.