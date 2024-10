Javier Chicote señala lo ocurrido sin cámaras con Sofía Cristo en ‘Espejo Público’: «Me increpó»

Javeir Chicote, jefe de investigación de ABC y uno de los autores de «El jefe de los espías», se vio envuelto el pasado viernes en un tenso encontronazo con Sofía Cristo y Bárbara Rey en pleno directo en ‘Espejo Público’. Este lunes, el periodista ha revelado en ‘Todo es mentira’ lo que no se vio tras las cámaras.

Cabe recordar que Chicote se encontraba analizando los audios de Bárbara Rey y el rey Juan Carlos I en ‘Espejo Público’ cuando su hija Sofía Cristo entró en plató atacando y cuestionando al periodista. Y poco después, era Bárbara Rey la que llamaba en directo para dirigirse a él tratando de ridiculizarle al decirle que «tiene nombre de club de alterne».

Al sentirse menospreciado, Javier Chicote decidió levantarse del plató de ‘Espejo Público’. Horas después, el periodista reapareció en ‘TardeAR’ lanzando un dardo a Antena 3. Y este lunes, conectaba con Risto Mejide para hablar de este tenso encontronazo con Sofía Cristo y su madre.

«Ella estaba microfonada detrás de las cámaras y empezó a increparme. Fue un momento bastante desagradable, con malos modos y malas palabras. Le recordé que nosotros probamos el chantaje de Bárbara Rey al estado hace tres años y que no hubo ninguna demanda. Como eso no fue suficiente llamó su madre por teléfono, también entró para faltarme el respeto y me tuve que levantar y marcharme, algo que nunca he hecho y llevo 15 años yendo a programas de televisión», explicaba Chicote en ‘Todo es mentira’.

«Yo estoy en el terreno de la información, no en el barro en discusiones barriobajeras con dos señoras carentes de todo tipo de información. Fue todo bastante desagradable, pero entiendo que es el precio de molestar«, proseguía diciendo Javier Chicote al respecto de lo que vivió en ‘Espejo Público’.

Finalmente, Javier Chicote incidía de nuevo en que su labor es investigar y no discutir en televisión. Así, aseveraba que su labor se basa en descubrir la verdad y no en «discusiones barriobajeras» con personas que, según él, son «carentes de todo tipo de información».