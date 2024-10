Emma García le para los pies a Alejandro Albalá en 'Fiesta' por lo que insinúa de Alexia Rivas

Este sábado, Alejandro Albalá regresaba a 'Fiesta' para hablar en primera persona de lo que él vivió en Cantora cuando fue pareja de Isa Pantoja y no ha dudado en poner en duda algunos de los testimonios que ha dado la que fue su mujer. Pero además durante el programa se producía un enfrentamiento con Alexia Rivas que obligaba a Emma García a intervenir.

Todo empezó cuando Alejandro Albalá trató de defender que no era lo mismo lo que le pasó a Kiko Rivera con lo que le pasó a Isa Pantoja cuando Isabel Pantoja decidió acudir al hospital a ver a su hijo pese a todo lo que había dicho de ella. "No tiene nada que ver lo que le dio al hermano con lo que le dio a ella, entiendo que no le gustó que vaya al hospital porque le dio una apendicitis, pero lo del hermano fue un ictus", aseveraba el colaborador.

"Y lo de que veía los molinos de Cantora desde el hospital, no se ven", proseguía diciendo Alejandro Albalá. "De Medina Sidonia, no de Cantora", le matizaba Alexia Rivas. "Bueno de Medina Sidonia, da igual no se ven", incidía Albalá. "¿Pero tú has estado en ese hospital?", le replicaba ella. "Claro que he estado, mi padre ha trabajado en ese hospital", le dejaba claro Alejandro.

Pero Emma García trataba de reconducir el asunto preguntándole a Alejandro Albalá por lo que él vivió entre madre e hija cuando estuvo con Isa. "¿Cuándo tu vas a Cantora cómo es la relación madre e hija, cómo es la relación allí dentro?", le preguntaba la presentadora. "Depende del día porque Isa también ha hecho cosas que no tienen que ser. Isa se plantó en Viña del Mar a hacer una entrevista que era un reportaje para buscar una foto de su madre biológica y ella e Isabel Pantoja se enteró", aseguraba Alejandro.

"Eso no fue así para nada", cuestionaba Alexia Rivas. "Eso fue así, que era su pareja y lo viví", defendía Albalá. "Eras su pareja pero ahora la tiras por todos los platós y yo tengo información", le decía por su parte la colaboradora. "¿Y tienes pruebas?", le repreguntaba él. "¿Y tú tienes pruebas de todo lo que hablas? Porque que fueras su pareja no te da legitimidad para que todo lo que cuentas sea verdad. Isa Pantoja ha demostrado que no quiere saber nada de su madre biológica", sentenciaba Alexia Rivas antes de contar cómo fue todo lo de aquel reportaje.

Tras ello, Emma García volvía a preguntarle a su colaborador por cómo vivió el la relación entre madre e hija y cómo la definiría. "Ha sido una relación muy tirante siempre, la tensión se podía cortar con la mirada", respondía. "¿Por ambas partes?", trataba de saber la presentadora. "Sobre todo con la familia. Entre Isabel madre y el tío siempre había miradas no sé si para que no hablara de más y para controlar la situación. Agustín era como el mocito feliz, siempre tenía que estar en medio", proseguía contando Albalá.

Y sobre si recordaba alguna situación, Alejandro Albalá tiraba de memoria. "Hay una situación que vivimos. Isa hace un 'Deluxe' en 2016 creo que es y como en esa familia nunca se cuentan nada y nunca arreglan las cosas, me acuerdo que llegamos a Cantora con el coche por la zona de arriba, no avisamos y sacamos las cosas. Abrimos la puerta y estaban Agustín, amigas de Isabel e Isabel y cuando nos ven fue una situación desagradable. La madre sacó todo lo que llevaba dentro porque Isa hizo una entrevista y las palabras fueron muy desagradables que no puedo decir", relataba el colaborador.

Emma García frena en seco a Alejandro Albalá por su enfrentamiento con Alexia Rivas

Fue entonces cuando Alexia Rivas cuestionaba que Alejandro Albalá defendiera que Isabel Pantoja cuestionara a su hija por hablar de su familia recordándole que él estaba haciendo ahora lo mismo. "Albalá tu dices que Isa se lucra de su familia y tú estás haciendo lo mismo, estás aquí sentado para hablar de ella y de su familia", le decía la colaboradora. "Yo estoy aquí sentado como lo estás tú, yo estuve casado con ella y sabes la diferencia que tú hablas sin conocerlos y yo al menos los conozco", le contestaba él. "Yo hablo como periodista guapo", se defendía Alexia.

"Pues a mí no me hables que a saber de donde vienes tú", soltaba entonces Alejandro Albalá provocando un fuerte enfrentamiento entre los dos que tenía que parar Emma García. "¿Yo de donde vengo?", le preguntaba Alexia. "Ya lo sabes muy bien, no hace falta recordártelo", le contestaba él. "Sé valiente, no tires la piedra y escondas la mano, yo no tengo ninguna vergüenza de donde vengo, dilo y no seas cobarde", le animaba ella. "Yo vengo de mi casa, de la universidad", añadía.

"¿Puedo pediros que acabéis?", les pedía Emma García. "No, por lo que estás aquí guapa que todos lo sabemos", volvía a contestar Albalá. "No, no, Alejandro Albalá vamos a ver. Una cosa es que Alexia salió donde salió en el confinamiento que no lo voy a volver a repetir...", le decía la presentadora parándole los pies. "Pues que no me diga las cosas como no son que ella opina de la gente sin conocerlos, yo al menos los conozco", volvía a decir él.

"Escúchame Alejandro, tú estás aquí porque estás hablando de tu vida y tienes todo el derecho, pero vamos a dejar las cosas claras, ella efectivamente salió en el confinamiento como salió y lo vimos todos y ella ya estaba trabajando, no está aquí porque salió en bragas, esto hay que decirlo y dejarlo claro, ¡ya está!", zanjaba Emma la discusión.