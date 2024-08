El rotondazo de Alejandro Albalá, ex de Sofía Suescun, con Kiko Jiménez que va a descolocar

Todos los programas de Telecinco están ‘haciendo el agosto’, y nunca mejor dicho, con la trama del momento, la protagonizada por Maite Galdeano, Sofía Suescun y Kiko Jiménez. El último en subirse al carro ha sido Alejandro Albalá, quien se ha convertido en un aliado inesperado de Kiko, con el que últimamente había protagonizado numerosos enfrentamientos en el plató de ‘Fiesta’.

Este domingo 18 de agosto, el colaborador de ‘Fiesta’ ha aprovechado su presencia en el programa para relatar el infierno que, según él, vivió junto a Maite Galdeano, cuando estuvo con Sofía Suescun. El escándalo saltó cuando la autodenominada ‘elegida de Dios’, acusó a su hija de haberla echado de casa, inducida por su pareja, Kiko Jiménez, contra el que cargaba durísimamente.

Este sábado, en el magacín vespertino de Telecinco, el andaluz anunciaba que emprendería medidas legales contra su suegra por atentar contra su honor. Una decisión para la que contaba con el total apoyo de Sofía. Sin embargo, Kiko no ha sido el único novio de la influencer que ha convivido con Maite Galdeano. Antes de él ya lo hizo Alejandro Albalá.

Aunque en las últimas semanas Alejandro Albalá se ha mostrado muy crítico con su compañero de programa, este domingo ha roto una lanza por él, asegurando que él atravesó por una relación similar. «Mi relación con ella, si la tengo que definir en una palabra, fue insoportable», ha empezado diciendo el colaborador de Telecinco.

Alejandro Albalá cuenta el infierno que vivió junto a Maite Galdeano

«Es muy duro convivir con esa mujer. Yo viví momentos con ella muy desagradables. Estar yo en el baño duchándome y entrar ella así sin venir a cuento, a montones, eso lo hacía mucho y yo alucinaba. Me llamaba atontado y de todo. Yo por respeto a mi novia por entonces no decía nada, pero he vivido cosas muy heavies», ha reconocido el exnovio de Sofía Suescun.

Además, Alejandro Albalá también ha desvelado lo que Sofía le decía cuando él se quejaba de los comportamientos de su madre. Ella, lejos de escandalizarse, le restaba importancia: «Sofía le daba normalidad a esas cosas pero yo creo que lo hacía porque es lo que ha vivido, porque es como ella se ha criado. Kiko tiene razón en lo que dice de que Maite absorbe a Sofía y la quiere solo para ella, a lo mejor es porque tiene miedo de quedarse sola. Me encantaría saber qué es lo que ha pasado ahora para que Sofía cambie de opinión y se haya dado cuenta de que lo que hace su madre no es normal».