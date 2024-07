El aplaudido ‘guantazo’ de Kiko Jiménez a Alejandro Albalá por lo que dice de Sofía en ‘Fiesta’

Este sábado, ‘Fiesta’ ha sorprendido con el fichaje de Kiko Jiménez como nuevo colaborador. El ex-concursante de ‘Supervivientes 2024’ se incorpora así a un nuevo programa de Telecinco tras criticar lo que están haciendo con Sofía Suescun en todos los platós. Y en su debut se ha enfrentado a Alejandro Albalá.

Y es que Kiko Jiménez ha llegado a ‘Fiesta’ con la escopeta cargada y con ganas de contestar a todo lo que había dicho en las últimas semanas Alejandro Albalá sobre la relación de Kiko y la que fuera su novia, Sofía Suescun. Y es que el colaborador aseguró que Sofía se fue a ‘Supervivientes All Stars’ con la pareja en crisis.

Según Alejandro Albalá, la crisis fue motivada porque Sofía sintió celos de la relación que tuvo Kiko con Marieta en Honduras. Según él, esta información le había llegado de alguien muy cercano a la hija de Maite Galdeano. Algo que ha provocado que Kiko se haya encarado con Albalá en su reencuentro en ‘Fiesta’.

Kiko Jiménez y Alejandro Alablá, cara a cara por Sofía Suescun

Kiko Jiménez desmentía que tuviera una crisis con Sofía y señalaba a Alejandro de tenerse que inventar cosas para tener protagonismo en ‘Fiesta’. «Yo tengo mi negocio que me va muy bien, vengo aquí a disfrutar, me gusta mucho venir a la televisión y lo que tienes que hacer tú es dejar de crear estas movidas. A mí no me hace falta inventarme nada. Os hace falta a ti y a Sofía que hace nada estabais en el paro comiendoos los mocos en casita», le soltaba Alejandro Albalá a modo de zasca.

«Oye, qué feo eso», le recriminaba Alexia Rivas a su compañero. Por su parte, Kiko Jiménez le espetaba que le podía enseñar la galería de fotos que tenía de los cinco días que estuvo con Sofía todo el rato antes de irse a Honduras. «A mí me dan igual las fotos que se puede tener una relación idílica en Instagram y luego no ser tan idilica», le respondía Albalá. «Para no ser idílica llevo cinco años con ella», le soltaba Kiko.

«A ti te encantaría que nos fuera mal y lo estás deseando porque tú no has superado la relación que tuviste con ella. Y encima te fue infiel porque no valías nada como hombre Alejandro«, le decía Kiko Jiménez. Un golpe bajo con el que contrarrestaba el que había recibido antes y que provocaba que Verónica Dulanto pidiera que se respetaran entre ellos.

Después era Alexia Rivas la que volvía a atacar a Alejandro Albalá al desmontarle su argumento. «Se te llena mucho la boca diciendo que Kiko necesita esto pero tú en cinco minutos de vídeo que hemos visto solo te hemos visto colgado de una ex novia y eso para mí dice mucho de ti», recalcaba la colaboradora. «Alexia a mi me preguntan por Sofía, que fue mi ex novia, la cual se colgó de mi para poder ir a ‘Supervivientes’ que si quieres os cuento la historia de por qué ganó ‘Supervivientes’ porque a mi no me dejaron ir», soltaba Albalá.

«Que odio guardas Alejandro, que resentimiento«, le cuestionaba entonces Kiko Jiménez. «Como se nota que no lo has superado», insistía. «Pero cómo no voy a superar a una persona que conmigo fue un cero a la izquierda», le replicaba Alejandro. «Y si conmigo fue infiel lo puede ser contigo también«, añadía Albalá volviéndole a darle un golpe bajo. «Yo lo siento por ti pero no hay crisis», sentenciaba Kiko Jiménez.