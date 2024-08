Frank Blanco para los pies a Alejandro Albalá por cómo califica a Kiko Jiménez en ‘Fiesta’

Este sábado, 3 de agosto, en ‘Fiesta’ se ha vivido un momento de gran tensión entre Alejandro Albalá y Kiko Jiménez, el exnovio y la actual pareja de Sofía Suescun. Ambos se han visto las caras para comentar la final de ‘Supervivientes All Stars’ y han saltado chispas. Hasta tal punto que Frank Blanco se ha visto obligado a intervenir.

Como cabía esperar, Kiko Jiménez ha vuelto a sacar las uñas por su novia tras los ataques que sufrió por parte de sus compañeros de ‘Supervivientes All Stars’ en el debate final del concurso. Mientras que Alejandro Albalá se ha mostrado muy duro con su ex, cuya relación acabó como ‘el rosario de la aurora’.

Todo ha comenzado cuando ‘Fiesta’ ha dado pábulo al falso beso de Sofía y Bosco durante una noche en Honduras. A raíz de esto, el exconcursante de ‘Supervivientes’ y ‘GH VIP’ ha asegurado haber tenido acceso a unas informaciones que demostrarían que la hija de Maite Galdeano sí le habría sido infiel a Kiko con el sobrino de Pocholo.

Alejandro Albalá llama «macarra» a Kiko Jiménez

Muy enfadado, Kiko ha dejado claro que confía plenamente en su pareja. Tras esto, ha tenido lugar un intercambio de acusaciones en el que Alejandro Albalá ha tildado de «macarra» a Kiko Jiménez y a Maite Galdeano por la defensa que han hecho de Sofía durante su concurso en el ‘All Stars’. Esto no ha hecho ninguna gracia al joven, que ha mostrado su cabreo ante las continuas faltas de respeto de Albalá.

Finalmente, Frank Blanco se ha visto obligado a intervenir para tirar de las orejas al colaborador: «Alejandro, tampoco faltemos. Os pido que no os faltéis». Pese a esta súplica del presentador, Alejandro Albalá ha insistido en que solo estaba utilizando «un adjetivo calificativo que sale en el diccionario».

Poco después, el exmarido de Isa Pantoja ha pedido a Kiko Jiménez que le respetara, momento en el que Belén Rodríguez le ha recordado que él lo había llamado «macarra». Sin embargo, su compañero ha continuado insistiendo en que tan solo había utilizado un adjetivo para definirle. Al ver que la cosa podía pasar a mayores, Frank Blanco se ha puesto serio con ellos: «Os pido que no empleemos ese tipo de adjetivos. No cuesta nada. No hablemos en esos términos. ¿Es tan difícil?».