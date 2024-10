El gesto de Ana Rosa que lo dice todo por lo ocurrido al darle paso Jorge Javier Vázquez

Rara es la tarde que Jorge Javier Vázquez y Ana Rosa Quintana no dejan un momentazo en su conexión al acabar ‘El diario de Jorge’ y justo antes de arrancar ‘TardeAR’. Este lunes, el presentador no dudaba en preguntarle a su compañera por su patrimonio por la situación que acababa de vivir en su programa con la discusión de unos hermanos por su herencia.

Este martes, Jorge Javier Vázquez daba paso a la presentadora de ‘TardeAR’ tras la historia de Inma e Israel después de que ella acudiera a ‘El Diario de Jorge‘ para decirle a su pareja que si quería seguir con la relación tenía que irse con ella a Almería y si prefería seguir en Madrid romper pues no pueden seguir con una relación a distancia.

Después de que Israel aceptara la propuesta de Inma y le anunciara que se marchaba con ella a Almería, Jorge Javier les pedía que se besaran como la primera vez. Y ambos no dudaban en darse un buen morreo. «Venga que tengo que conectar con Ana Rosa», les advertía.

Tras verlo, Jorge Javier Vázquez no podía parar de reírse. «Ana Rosa en tu programa no se meten la lengua de esta manera, ehhh», le soltaba el catalán a su compañera en un claro dardo a ‘TardeAR’. Algo a lo que Quintana trataba de replicar pero no se la escuchaba pues no habían activado su micrófono.

«Es que no la escucho y luego dicen en todos los sitios que me quedo…», soltaba Jorge Javier. «¿Qué dice?», repreguntaba el presentador. «Que digo que cuánto hace que no te meten a ti la lengua así», le replicaba Ana Rosa Quintana. «Ayer», le contestaba él entre risas y dejando sin palabras a su compañera pues no se esperaba esa respuesta.

Los zascas de Ana Rosa y Jorge Javier antes de empezar ‘TardeAR’

Jorge Javier Vázquez y Ana Rosa Quintana en el tránsito a ‘TardeAR’.

«Bueno, déjame cebar algo de mi programa que solo hablamos del tuyo», le solicitaba entonces Ana Rosa. «Te voy a decir una cosa hoy vamos a hablar con Los Morancos que un promotor les ha estafado 9.000 euros y han acabado en los juzgados», anunciaba Quintana. «Esas cosas pasan en el teatro», aseveraba Jorge.

Finalmente, antes de concluir la conexión, Ana Rosa Quintana le decía a su compañero que le encantaba verle vestido del Atleti. «No, no, voy vestido de rojo y lo que sigue, gracias«, sentenciaba Jorge Javier Vázquez en clara alusión al rojo PSOE. «Rojo y blanco», le matizaba la presentadora de ‘TardeAR’.