Ana Rosa se revuelve con Jorge Javier por lo que airea de su patrimonio: «¿Tú qué sabes lo que tengo?»

Jorge Javier Vázquez y Ana Rosa Quintana han vuelto a protagonizar un pique en la transición de ‘El Diario de Jorge’ a ‘TardeAR’. Y todo, después de que el catalán haya bromeado con dejar atado su testamento por el último y tenso caso que había abordado en su programa, en el que una invitada reclamaba parte de la herencia a sus hermanos.

«¿Estás ahí, Ana Rosa? ¿Sabes lo que voy a hacer? En cuanto acabe de ver tu programa, voy a ir al notario para retocar el testamento y dejarlo todo bien preparadito; para que si me pasa algo, no sucedan estas cosas», ha empezado diciendo Jorge Javier con su habitual sentido del humor.

«¿Me vas a dejar algo?», le ha replicado Ana Rosa. «Hombre, hija mía, con lo que tienes ya… Por favor, ¿qué más quieres?», le ha arreado Jorge Javier, dejando en evidencia ante los espectadores de Telecinco que no es una persona con una economía y un patrimonio poco boyante precisamente.

Ana Rosa Quintana se revuelve con Jorge Javier: «¿Tú qué sabes lo que yo tengo?»

Ha sido ahí cuando la presentadora de ‘TardeAR’ se ha revuelto: «¿Tú qué sabes lo que yo tengo?», «Oh, me hago una idea», le ha respondido Vázquez con sorna. «No, no te hagas una idea porque yo no soy como tú, que lo tienes todo amarradito. Yo invierto, genero empleos, puestos de trabajo, me arruino… Esas cosas que hacemos los empresarios», le ha espetado la periodista.

Acto seguido, cuando Ana Rosa Quintana ha querido suavizar el ambiente preguntándole por cómo ha pasado el fin de semana, Jorge Javier ha continuado picando y ha sacado a relucir su presencia en el tradicional besamanos del Palacio Real en el día de la Fiesta Nacional del 12 de octubre.

«Ana Rosa, que te he visto con los Reyes, a mi nunca me invitan hija», se ha quejado. «¿No? Por qué será», le ha asestado ella a modo de zasca. «Así no tengo que decir que no», ha rematado Jorge antes de ponerse fin a ese tránsito.