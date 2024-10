Una invitada se fuga de ‘El Diario de Jorge’ y la emisión acaba del peor modo: «Por encima de mi cadáver»

‘El Diario de Jorge’ sigue poco a poco luchando para sobrevivir en la sobremesa de Telecinco. Tras un discreto arranque en pleno verano teniendo que enfrentarse a los JJOO de París 2024 y a La Vuelta, el espacio que presenta Jorge Javier Vázquez está aumentando poco a poco sus datos hasta el punto de que el pasado jueves anotara su mejor dato desde el estreno.

Este lunes, el programa de Jorge Javier Vázquez recibía a Yolanda, una mujer para quejarse de que tenía problemas con la herencia de sus padres porque sus hermanos mayores no le dejaban disponer de la casa familiar tras la muerte de sus padres. El problema es que ella necesita vender su parte para poder pagar un tratamiento médico.

Así, Yolanda llegaba a ‘El diario de Jorge’ para contar su caso y pedirle a sus hermanos lo que la corresponde por herencia. Mientras ella estaba en plató, una de sus hermanos, María se encontraba en otra sala sin saber quién y por qué le había llevado al programa de Jorge Javier Vázquez.

«Mis padres fallecieron hace dos años con ocho días de diferencia, los cinco hijos, bueno cuatro porque uno falleció antes que ellos, pero contamos con su hijo Víctor, hemos heredado la casa familiar. La cual mis hermanos mayores están haciendo uso y disfrute de la vivienda», explicaba Yolanda a Jorge Javier. «Uy cuando hay herencias de por medio…», apostillaba el catalán.

«Entonces yo llevo un tiempo queriendo ir y ahora sí, ahora no. Yo soy la pequeña y tengo mi derecho. No me pueden impedir entrar porque legalmente estarían cometiendo un delito pero es ahora ven, ahora no vengas, ahora si vienes no vayas a visitar a no sé quién. Mira la seguridad social me da cinta antes», proseguía relatando Yolanda contando que era su hermano mayor Modesto el que había hecho obras en la casa y quién maneja todo.

Pero la situación de los hermanos es dramática. Así, según contaba Yolanda en ‘El diario de Jorge’ ella quiere la parte económica de la casa porque tiene que pagar un tratamiento por su enfermedad. «A mí se me ha diagnosticado una enfermedad y necesito los 15.000 euros que son míos», aseveraba la invitada.

«¿Y qué te pasó en el grupo de WhatsApp?», le preguntaba Jorge Javier. «Yo le comunico a mi hermana María que me han diagnosticado una enfermedad y me llamó y en un momento se levantó la voz y me dijo que no le levantara la voz. Y como vi que la cosa no iba por bien puerto colgué y automáticamente me llamó mi hermano mayor y yo le dije que quería mi parte y él me dijo que ‘eres una hija de la gran puta, mala hermana, eres igual que el que no quiero nombrar, que es mi hermano el que falleció, y que por cierto se suicidó. Y que no hacía falta que le devolviera los 200 euros que me lleve y que tú sí que vas a llorar lágrimas de sangre para recuperar la casa‘. Todo eso está grabado», relataba Yolanda.

María pide abandonar ‘El diario de Jorge’: «Me quiero ir ya»

Tras ello, Jorge Javier Vázquez daba la bienvenida a María, otra de las hermanas. Y al ver que Yolanda la había llevado por el asunto de la herencia de sus padres pedía irse del plató. «¿Para esto me traes aquí? Me quiero ir, no quiero seguir», decía María nada más entrar al plató. Pero Jorge le pedía que se quedara porque tenían una llamada de Modesto, el hermano mayor, que hacía que todo estallara por los aires.

«Mi hermana la pequeña no sé qué cojones la pasa, en la casa estamos viviendo mi hermana la mayor y yo. A ella no se le ha negado la entrada nunca y lo que no veo normal es que lleve a mi otra hermana engañada pidiendo dinero cuando la casa no se va a vender porque hay dos personas que vivimos», soltaba Modesto. «Esa que está ahí en plató, mi hermana por llamarla hermana, lo único que quiere es dinero. La casa no está tasada, si ella quiere su parte que mande un tasador su abogado pero que no vaya a televisión», añadía.

«La primera que nos insultó el otro día fue ella la que nos dijo ‘hijos de puta’ cuando no hace ni dos años que se murió mi madre», aseveraba Modesto en ‘El diario de Jorge’. «Esto no es necesario. Me quiero ir ya, soy super hermética de mi vida privada, sabía que era ella pero no que era por esto. A mi me es indiferente lo de la casa y que se venda o no se venda. Yo no sé nada», incidía María antes de abandonar el plató porque no quería saber nada. «Déjala que se vaya Jorge», solicitaba Modesto.

Modesto se enfrenta con Yolanda: «Por encima de mi cadáver»

Tras la salida de María, Modesto pedía perdón por sus formas. «Mi hermana me llamó y me pidió dinero yo como hermano mayor que soy se lo dejó, a mi no me ha pagado la cantidad y no veo normal que vaya a la televisión a decir algo que no es cierto porque la casa no está tasada», aclaraba él. «Yo cuando os comuniqué mi enfermedad que la sabéis», trataba de decir Yolanda.

«Eso es mentira, te voy a decir una cosa tú me dijiste que era un hijo de la gran puta, así de claro te lo digo. Ya se acabó el tema si quieres la casa va a ser por encima de mi cadáver, ahora te buscas la vida», sentenciaba Modesto. «Yo tengo los mismos derechos que vosotros y quiero mi parte y la que le corresponde a mis hijas, ya sabes lo que tienes que hacer, y si he venido aquí es para hacerlo amistosamente y no sé de que os extraña si os encanta divulgar la vida», concluía Yolanda.