Una invitada deja de piedra en ‘El Diario de Jorge’ con su petición a cámara que traerá cola

‘El diario de Jorge’ sigue tratando de hacerse un hueco en la complicada franja de sobremesa en Telecinco. Este lunes, el programa presentado por Jorge Javier Vázquez conseguía firmar un 8% y 693.000 espectadores, su tercer mejor lunes histórico, después de haber anotado récord desde el estreno el pasado jueves con la historia de los tres hermanos que acudieron al programa para conocer sus orígenes.

Este martes, Jorge Javier Vázquez recibía en su ‘Diario’ a Ana Belén, una mujer que quiere quitarse los fantasmas de su pasado. Y es que por un lado tiene miedo, pero por otro lado tiene ganas de conocer a su hermana biológica. Y para ello, ha querido acudir al programa de Telecinco para ver si el espacio consigue dar con su paradero como hicieron con Ana Isabel, Rafa y Gema.

«¿Ana Belén vienes aquí buscando a quién?», le preguntaba Jorge Javier a su invitada que no era capaz de hablar. «A mi hermana biológica», respondía sin poder casi articular palabra de la emoción que tenía. «Es algo que te inquieta y te duele», recalcaba el presentador. «Son muchos años», aseveraba ella.

Después, el presentador de ‘El diario de Jorge‘ le preguntaba a su invitada por la historia. «Mi vida me tuvo con 14 años, fue a Madrid a tenerme en un convento con monjas y después me adoptaron en Málaga una familia de dinero», empezó explicando. «¿Tuviste una buena infancia?», le cuestionaba Jorge. «Bueno de chica y eso sí, había cosas raras pero yo lo veía normal, y fue al ir creciendo cuando me fui enterando porque mi madre me escondía la comida debajo de la cama, tenía dos neveras, una para ella y su novio, se iban dos semanas de viaje y me dejaban sin comida», relataba Ana Belén.

«Mis padres adoptivos yo creo que se casaron porque mi padre era homosexual y no se aceptaba a sí mismo e hicieron el paripé de ‘nos casamos, adoptamos a un niño y luego nos separamos’. Yo me quedé con mi madre y mis hermanos se fueron con mi padre», explicaba Ana Belén a Jorge Javier Vázquez que se quedaba de piedra. «Al final ni ellos fueron felices ni nosotros tampoco», apostillaba.

«Me estás dejando… Me asombra que esto suceda porque no eres tan mayor y que se produzcan estas cosas en un pasado tan reciente y se monten estas historias de adoptar niños, niños que no tratas bien…«, exponía Jorge Javier. «Solamente nos quería para trabajar en sus empresas y mira el día de mañana lo que nos iban a dejar pues no nos han dejado nada, mi madre está en una residencia con alzheimer y mi padre falleció y no nos dejó nada, todo a su familia biológica», proseguía contando la invitada de ‘El diario de Jorge’.

La petición de Ana Belén a su hermana biológica en ‘El diario de Jorge’: «Si quieres seremos hermanas»

Tras ir escuchándola, Jorge Javier trataba de poner en contexto su historia aclarando que ella descubrió que era adoptada con 16 años. «Tú intuyes que te compraron…«, le decía el presentador. «Sí, claro porque mis padres tenían poder y no pasaron ningún protocolo ni nada. Nunca nos han querido, ni sus familias biológicas. Yo me siento muy identificada con la historia de Chabelita con la Pantoja. Delante de mi madre todo eran buenas caras, pero después nada», recalcaba Ana Belén.

Después, cuando su madre le confesó que si era adoptada, Ana Belén trató de dar con su partida de nacimiento en Madrid. «Tu madre se llama Mari Carmen Sierra Cañizares y la tuvo con 14 años en Madrid y fuiste a Asturias y conociste a tu abuela», destacaba Jorge Javier en ‘El diario de Jorge’ para ver si alguien se daba por aludido.

Tras ello, Ana Belén descubrió que su padre biológico era gitano y su madre era paya y les separaron. «Tuvieron otro hijo que se murió y otra hija que se llama Natividad. Después llamé a un programa de Telecinco para buscar a mi madre que estaba muy enferma y la encontré en Mataró y me lo contó todo, pero no quiero volver a verla porque lo ha pasado mal y me impactó mucho porque está siempre en la cama sin poderse mover», relataba sin pudor.

Al parecer a su otra hermana se la quitaron nada más nacer. Y Ana Belén quiere encontrar a Natividad. «Nos encantaría encontrar a tu hermana», aseveraba Jorge Javier. «Me gustaría saber si la vida le ha tratado bien, si ha tenido suerte con quien la adoptó porque yo no la tuve», reconocía Ana Belén. «Estoy convencido de que la vamos a encontrar», destacaba Jorge. «A mi me da algo como la vea», añadía ella.

Finalmente, Ana Belén lanzaba un mensaje a cámara para que su hermana trate de buscarla. «Natividad, si me estás viendo o sabes que tu madre era Mari Carmen Sierra ponte en contacto, me encantaría reconciliarme con mis orígenes y ya está, si quieres y fluye seremos amigas, hermanas o lo que surja. Lo agradezco mucho si se pone en contacto conmigo», concluía muy emocionada.