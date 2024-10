‘El diario de Jorge’ anuncia el resultado de una prueba de ADN y deja a su invitada en shock

Después de que este miércoles, Jorge Javier Vázquez se rompiera en directo justo al conectar con Ana Rosa Quintana después de que se descubriera que Ana Isabel y Rafael eran hermanos; este jueves ‘El diario de Jorge’ resolvía el resultado de ADN de otra posible hermana.

Hace unas semanas, Ana Isabel se presentaba en ‘El diario de Jorge’ para encontrar a su hermana biológica. La mujer contaba su historia y aseguraba que quería dar con el paradero de la mujer quería su hermana. Lo que desconocía es que el programa iba a encontrar a otro posible hermano.

Así, días después, era Rafael el que se sentaba en ‘El diario de Jorge’ para decir que creía que era hermano de Ana Isabel. Ambos se vieron por primera vez las caras en el plató con Jorge Javier Vázquez y el programa les propuso que se enfrentaran a una prueba de ADN para descubrir si eran hermanos o no. Y los dos aceptaron.

Y fue este miércoles cuando las pruebas de ADN demostraron que Ana Isabel y Rafael son hermanos biológicos. Algo que emocionó mucho a ellos y a Isabel, la prima que acudió al plató de ‘El diario de Jorge’ para contar más detalles de la historia de su tía, la madre de ambos.

Gemma también es hermana biológica de Ana Isabel y Rafa

Pero además durante el transcurso de sus visitas, otra mujer llamada Gemma, se puso en contacto con ‘El diario de Jorge’ para decir que ella también creía que podía ser hermana de Ana Isabel y Rafael. Y ha sido este jueves cuando se ha descubierto el resultado del test de ADN definitivo.

«A mi me encantaría que Gemma fuera mi hermana, desde el primer día me encantó. Y lleva los apellidos de nuestra madre», reconocía Ana Isabel. Por su parte, Gemma llegaba al programa asegurando que venía pensando en que la prueba iba a ser negativa. Además volvía a explicar que su padre adoptivo siempre ha querido llevar en secreto el pasado de Gemma sin querer hablar de nada. «Yo he llegado a pensar que soy una niña robada porque he visto partidas de nacimiento de bebés robados y es como la mía», confesaba al borde de la lágrima.

Pero el puzzle de esta familia sigue sin resolverse pues hay otro hermano, Domingo, que sigue en paradero desconocido. Este jueves, ‘El diario de Jorge’ mostraba una imagen de Isabel junto al pequeño Domingo y tanto Ana Isabel y Rafa se quedaban completamente descolocados.

Finalmente, Jorge Javier Vázquez procedía a leer el resultado de la prueba de hermandad entre Gemma, Ana Isabel y Rafa. Antes de leerlo, Gemma advertía que como saliera positivo se iba a caer. «¿Llamamos al equipo médico?», preguntaba el presentador. «Sí, avísalos por si acaso», respondía Rafa al ver a su posible hermana tan nerviosa. «Yo estoy aquí sujetándola», aseveraba Ana Isabel.

«Obtenidas las muestras biológicas de los tres pacientes y tras el análisis de identificación genética, el test de hermandad revela de forma concluyente con una fiabilidad del 99,9% que Ana Isabel, Rafa y Gemma si son hermanos», leía Jorge Javier Vázquez provocando gran emoción a sus tres invitados.

Inmediatamente bajaban a la zona de los sofás tanto Isabel como otro primo que acudía para reencontrarse con su familia así como la familia de la propia Gemma. Todos se daban un fuerte abrazo.