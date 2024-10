Avance ‘Sueños de libertad’, capítulo martes: el pacto de Digna para acabar con los De La Reina

‘Sueños de libertad’ arrancó hace justo una semana su segunda temporada en un gran momento en audiencias. Esta nueva tanda de episodios ha llegado con las tramas en todo lo alto y con nuevas incorporaciones como las de Isabel Gaudí, que da vida a doña Inés, la madre de Mateo y de David Matarín, que interpreta a Jacinto, el nuevo dependiente de la tienda. Y esta semana llegará Juanjo Puigcorbé como don Pedro, el padre de Mateo.

En el capítulo de ‘Sueños de libertad’ de este lunes, Marta no dudaba en recriminarle a su padre que por su culpa Luis no está dispuesto a entregar la Esencia De La Reina y que tampoco Digna parece que vaya a hacer por convencer a su hijo. Justo entonces, Jesús aparecía para confesarle a Damián que sabe como recuperar la muestra pero le pedía que le devuelva la dirección de la empresa pues les puede ofrecer las tierras para levantar el balneario que ansían.

Paralelamente, Luis les contaba a Digna y Joaquín que Jesús ha estado en su casa para lanzarle una propuesta mientras ella les decía a sus hijos que Marta también la citó y les dejaba claro que esto es una guerra: o los Merino o los De La Reina sin hacer ningún tipo de distinción pese a que Luis trataba de defender a Andrés.

Fina siente que Marta está diferente y distante con ella ahora que es directora general y que no tiene tiempo para ella y no dudaba en contárselo a su padre. Isidro le dejaba claro que los De La Reina son así y le insinuaba que quizás lo mejor que debería hacer es dejar a su pareja. Tras ello, Marta tenía un detalle con su chica al darse cuenta de que Fina está sufriendo.

Begoña estaba muy inquieta por la reacción que puede tener Jesús ahora que se ha enterado de que ella y Andrés se acuestan. Por ello, la enfermera empezaba a valorar el marcharse unos días y aprovechar para poder ver a Julia en el internado. Sin embargo, Jesús decidía quitarle todos los ahorros a su mujer para evitar que pueda irse a ningún sitio sin dinero.

Luis citaba a su primo Jesús en la cantina para decirle que le sorprendió su propuesta y que no esperaba que se fuera a arrastrar de esa manera pero no dudaba en rechazarle y decirle que se meta su oferta donde le quepa. Jesús insistía y proponía una rebaja por sus tierras pero le dejaba claro que ningún Merino va a hacer ningún trato con él.

Luz sigue pensando en abrir una casa cuna en la que poder cuidar a los hijos de los trabajadores mientras ellos trabajan en la fábrica y en la tienda. Y para ello, no dudaba en pedirle financiación a Marta. Otro que también pedía trabajo en la fábrica es Tasio. El operario no duda en pedirle a su nueva jefa un puesto para Mateo y ella le decía que hablara con Joaquín y como él le rechazó la propuesta había acudido a ella. Mientras don Agustín le pedía que vuelva a la casa parroquial y pueda seguir disfrutando de su asignación.

Tras descubrir que Jesús le ha quitado todos sus ahorros, Begoña no dudaba en amenazarle avanzándole que va a acabar con él y que va a terminar pudriéndose en la cárcel. Después no dudaba en coger su maleta y cuando Damián la descubría y le pedía que no haga ninguna locura pues sigue siendo la mujer de Jesús.

En ese momento, Jesús se disponía a denunciar por adulterio a su hermano y su mujer pero Damián le colgaba el teléfono y le ofrecía darle un millón de pesetas para emprender el negocio que quiera y se olvidara de todo lo que ha ocurrido con Andrés y Begoña. Tras lo sucedido, Damián hablaba con Andrés para que haga recapacitar a Begoña y vuelva a casa.

Digna se presentaba en la mansión para devolverle a Damián su alianza de pedida pues la boda nunca se va a celebrar. Además, aprovechaba para decirle que no está dispuesta a aceptar las migajas de Marta y que los Merino no están dispuestos a verse pisoteados por él tras todo el daño que les ha hecho. Tras ello, le dejaba claro que la única manera para que Luis vuelva a la fábrica y devuelva la esencia De La Reina es que ponga el 50% de la empresa a su nombre y que Joaquín forme parte de la junta directiva junto a Luis y que necesitaba una respuesta inmediata. Él le decía que es demasiado pero ella le respondía que es lo adecuado tras todo lo que ha sucedido.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 160 de ‘Sueños de libertad’, que Antena 3 emitirá el martes 8 de octubre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 160 de ‘Sueños de libertad’

Tras abandonar la casa de los De La Reina, Begoña se traslada a vivir a casa de Luz, que la ayuda después de que Jesús le haya quitado todo el dinero que tenía ahorrado a su amiga. La doctora vuelve a ofrecerle dinero después de que Begoña no tenga acceso ni a su salario.

Andrés acude a visitar a Begoña para ver como se encuentra su amada y le cuenta que él y María están durmiendo separados. Ambos comparten su miedo por si Jesús decide denunciar a su mujer por adulterio y para ello tienen que tratar de adelantarse y encontrar el cadáver de Valentín.

Y tras ello, vuelve a encararse con Jesús y Damián le cuenta que le ha dado un millón de pesetas a Jesús para evitar que denuncie a Begoña. Además, Damián les cuenta a Andrés y Marta la petición de Digna para que Luis vuelva a la fábrica con la Esencia De La Reina pero a Marta no le hace ninguna gracia.

Mateo sigue tratando de encontrar trabajo y aumenta su desesperación pues si no consigue nada pronto él y Claudia tendrán que abandonar la colonia y buscarse la vida en otro sitio. Tasio trata de ayudarle para evitar que la madre de su hijo tenga que irse y no duda en pedirle a Gaspar que contrate al ex párroco para ayudarle en la cantina.

Jacinto sigue ganándose poco a poco a las clientas de la tienda pero su relación con Fina y Claudia sigue siendo muy tirante y cada vez hay más desencuentros entre Fina y el dependiente. Tan solo, Carmen parece que le da una oportunidad a su nuevo compañero al ver que se siente discriminado por sus compañeras. Al ver a su mujer tomando un café con Jacinto, Tasio se muere de celos.

Gema le cuenta a María que Begoña ha abandonado la casa y no ha dormido ni en su cuarto ni en el de Julia pero que Andrés si que ha pasado la noche en la habitación de invitados. Justo entonces la enfermera se presenta en casa para recoger algunas de sus pertenencias y al ver a María le pide perdón por hacerla daño y ella le deja claro que lo único que van a conseguir ella y Andrés es hacerla más fuerte y que va a seguir siendo la mujer de Andrés y luchará por sus derechos.

Tras valorar la petición de Digna, Damián trata de renegociar y le ofrece el 40% del accionariado de la empresa y aunque al principio parece no hacerle ninguna gracia decide aceptar a cambio de que sus hijos tengan cada uno el 20% de la empresa mientras que Marta y Andrés solo un 15%. Además pide que Joaquín sea el gerente. A cambio, el De la Reina le solicita a ella que vuelva a trabajar en su casa y ella acepta a regañadientes.

Luz comparte con Claudia la buena noticia de que unas religiosas le han cedido un convento para poder instalar allí una casa-cuna. La dependienta le propone hacer una rifa para conseguir dinero y financiación para poder sacar adelante el proyecto. Tras ello, la doctora le cuenta el plan a Marta y le pide poder gestionar las cuentas del dispensario pero la jefa lo rechaza.

Marta decide tener un bonito detalle con Fina y le invita al teatro en Madrid para poder volver a disfrutar juntas de una jornada ahora que han tenido que estar más distanciadas por el nombramiento de la De La Reina como nueva directora. Además no duda en regalarla un vestido con el que poder acudir a la ópera a ver a María Callas.

Andrés le cuenta a Begoña que su padre le ha pagado un millón de pesetas para evitar que Jesús la denuncie por adulterio y él le cede dinero para que pueda irse unos días y visite a Julia en Sigüenza. Mientras Digna, les cuenta a Joaquín y Luis que ha aceptado la propuesta de Damián y que su único fin al haber aceptado trabajar en la mansión es acabar con los De La Reina.