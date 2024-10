Avance ‘Sueños de libertad’, capítulo lunes: la marcha de Begoña y la amenaza de Digna a Damián

‘Sueños de libertad’ arrancó este martes su segunda temporada en un gran momento en audiencias. Esta nueva tanda de episodios ha llegado con las tramas en todo lo alto y con nuevas incorporaciones como las de Isabel Gaudí, que da vida a doña Inés, la madre de Mateo y de David Matarín, que interpreta a Jacinto, el nuevo dependiente de la tienda. Más adelante también llegará Juanjo Puigcorbé como don Pedro, el padre de Mateo y marido de Inés.

En el capítulo de ‘Sueños de libertad’ de este viernes, tras descubrir su infidelidad con Andrés, Jesús volvía a enfrentarse con Begoña acusándola de ser una miserable adúltera y que ha acabado con su matrimonio mientras ella le dejaba claro que todo se acabó el día que intentó acabar con su vida. Y además Begoña aseguraba que de lo único que se arrepiente es de haberse casado con él porque el día que conoció a Andrés fue cuando se dio cuenta de lo que es que la amen de verdad. Él le amenazaba con denunciar su adulterio y ella le contestaba que el asesinato también está penado.

Después es Damián quien increpaba a Andrés por no haberse alejado de Begoña como le pidió el día que les pilló juntos y no haberse centrado en María. Es entonces cuando Andrés le confesaba a su padre que su mujer se inventó lo de su embarazo y posterior aborto haciéndole pasar un infierno.

Luz seguía cuidando del bebé de una trabajadora enferma para evitar que se contagie y hablando con Claudia se daba cuenta de la dificultad que tienen las madres trabajadoras para poder conciliar su trabajo con el cuidado de sus hijos y familia. Tras ello, empezaba a pensar en tomar medidas y crear una casa cuna en la fábrica para que los hijos de las trabajadoras puedan estar atendidos mientras ellas trabajan.

En la tienda, Fina mostraba su malestar por el hecho de que sea un hombre quien ocupe el puesto de dependienta y acusa de ser un pelota con Carmen para conseguir su puesto. Tras ello, la dependienta no dudaba en cuestionar a su jefa por haber contratado a un hombre.

Después de que Mateo le preguntara a Claudia cómo salió la cita con su madre, la dependienta no dudaba en contarle que doña Inés había tratado de chantajearla y le había ofrecido dinero para que le deje. Es entonces cuando Mateo decidía romper definitivamente con su madre cansado por los desprecios a su novia.

En la fábrica, Joaquín no dudaba en despotricar de su tío Damián con Tasio después de que el trabajador le cuente todo lo que se cuchichea entre los trabajadores. Así, Joaquín no dudaba en decir que su tío es un miserable. Unos insultos que el propio Damián escuchaba.

Marta trataba de hablar con Andrés para conocer su versión de lo sucedido con Begoña y Jesús. Tras ello, la De La Reina compartía con su hermano su preocupación por el fin de la fábrica sino consiguen tener la muestra de Esencias De La Reina y le contaba que trató de amedrentar a Luis y al no conseguirlo le pedía ayuda para tratar de ablandar a Luis. Después, Marta no dudaba en decirle a Digna que si su hijo Luis acaba en el banquillo tiene todas las de perder.

Jesús decidía visitar a su primo Luis para hacerle una propuesta pese a que el Merino se niega a escucharle. Así, Jesús proponía ayudarle a levantar el balneario en el que trabajaba su padre a cambio de devolverle la fórmula de Esencias De La Reina.

Avance del capítulo 159 de ‘Sueños de libertad’

Marta no duda en recriminarle a su padre que por su culpa Luis no está dispuesto a entregar la Esencia De La Reina y que tampoco Digna parece que vaya a hacer por convencer a su hijo. Justo entonces, Jesús aparece para confesarle a Damián que sabe como recuperar la muestra pero le pide que le devuelva la dirección de la empresa pues les puede ofrecer las tierras para levantar el balneario.

Paralelamente, Luis les cuenta a Digna y Joaquín que Jesús ha estado en su casa para lanzarle una propuesta mientras ella les cuenta a sus hijos que Marta también la citó y les deja claro que esto es una guerra: o los Merino o los De La Reina sin hacer ningún tipo de distinción pese a que Luis trata de defender a Andrés.

Fina siente que Marta está diferente y distante con ella ahora que es directora general y que no tiene tiempo para ella y no duda en contárselo a su padre. Isidro le deja claro que los De La Reina son así y le insinúa que quizás lo mejor que debería hacer es dejar a su pareja. Tras ello, Marta tiene un detalle con su chica al darse cuenta de que Fina está sufriendo.

Begoña está muy inquieta por la reacción que puede tener Jesús ahora que se ha enterado de que ella y Andrés se acuestan. Por ello, la enfermera empieza a valorar el marcharse unos días y aprovechar para poder ver a Julia en el internado. Sin embargo, Jesús decide quitarle todos los ahorros a su mujer para evitar que pueda irse a ningún sitio sin dinero.

Luis cita a su primo Jesús en la cantina para decirle que le sorprendió su propuesta y que no esperaba que se fuera a arrastrar de esa manera pero no duda en rechazarle y decirle que se meta su oferta donde le quepa. Jesús insiste y propone una rebaja por sus tierras pero le deja claro que ningún Merino va a hacer ningún trato con él.

Luz sigue pensando en abrir una casa cuna en la que poder cuidar a los hijos de los trabajadores mientras ellos trabajan en la fábrica y en la tienda. Y para ello, no duda en pedirle financiación a Marta. Otro que también pide trabajo en la fábrica es Tasio. El operario no duda en pedirle a su nueva jefa un puesto para Mateo y ella le dice que hable con Joaquín y como él le rechazó la propuesta había acudido a ella. Mientras don Agustín le pide que vuelva a la casa parroquial y pueda seguir disfrutando de su asignación.

Tras descubrir que Jesús le ha quitado todos sus ahorros, Begoña no duda en amenazarle avanzándole que va a acabar con él y que va a terminar pudriéndose en la cárcel. Después no duda en coger su maleta y cuando Damián la descubre y le pide que no haga ninguna locura pues sigue siendo la mujer de Jesús.

En ese momento, Jesús se dispone a denunciar por adulterio a su hermano y su mujer pero Damián le cuelga el teléfono y le ofrece darle un millón de pesetas para emprender el negocio que quiera y se olvide de todo lo que ha ocurrido con Andrés y Begoña. Tras lo sucedido, Damián habla con Andrés para que haga recapacitar a Begoña y vuelva a casa.

Digna se presenta en la mansión para devolverle a Damián su alianza de pedida pues la boda nunca se va a celebrar. Además, aprovecha para decirle que no está dispuesta a aceptar las migajas de Marta y que los Merino no están dispuestos a verse pisoteados por él tras todo el daño que les ha hecho. Tras ello, le deja claro que la única manera para que Luis vuelva a la fábrica y devuelva la esencia De La Reina es que ponga el 50% de la empresa a su nombre y que Joaquín forme parte de la junta directiva junto a Luis y que necesita una respuesta inmediata. Él le dice que es demasiado pero ella le responde que es lo adecuado tras todo lo que ha sucedido.