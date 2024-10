Avance ‘Sueños de libertad’, capítulo viernes: el posible pacto de Jesús y Luis y Mateo dice basta

‘Sueños de libertad’ arrancó este martes su segunda temporada en un gran momento en audiencias. Esta nueva tanda de episodios ha llegado con las tramas en todo lo alto y con nuevas incorporaciones como las de Isabel Gaudí, que da vida a doña Inés, la madre de Mateo y de David Matarín, que interpreta a Jacinto, el nuevo dependiente de la tienda. Más adelante también llegará Juanjo Puigcorbé como don Pedro, el padre de Mateo y marido de Inés.

En el capítulo de ‘Sueños de libertad’ de este jueves, tras pillarles juntos en la casona, Andrés le confesaba a María que está enamorado de Begoña y ella no paraba de llorar diciendo que solo fue el premio de consolación al ver que no podía estar junto a su cuñada. Andrés trataba de decirle que fue feliz con ella cuando estaban en Jaca pero que cuando llegó a Toledo y conoció a Begoña todo cambió. Tras ello, le decía que tiene su bendición para buscar su felicidad con otro hombre y ella le dejaba claro que no es una cualquiera y que no puede estar con nadie que no sea él.

Tras lo sucedido con doña Inés, Claudia acudía a visitar a Luz tras tener molestias con su embarazo y la doctora le recomendaba que se tome un día de descanso para evitar que sus preocupaciones afecten al bebé. Paralelamente, Mateo se encontraba muy disgustado por la actitud de su madre con Claudia.

Isabel acudía a ver a Jesús para contarle que Marta la ha despedido y que sin él la fábrica va a ir a pique y que esperaba que cuando él vuelva a la fábrica le restituya y él le decía que eso es imposible. Finalmente, Jesús conseguía que Isabel le revelara que Luis se ha llevado la Esencia De La Reina y que va a ser difícil que sin él puedan reproducir el perfume.

Gema visitaba a María en su habitación para preocuparse por su estado y ella le contaba que pilló a Andrés con Begoña y que él le confesaba que está enamorado de ella y que se casó con ella porque no podía tener a Begoña. Tras ello, Gema le decía a su amiga que se vengarán de Jesús y Begoña.

Carmen le contaba a Luz que la persona que más le encaja para el puesto de dependienta es Jacinto y la doctora le dejaba claro que a ella le pasó lo mismo cuando llegó al dispensario y que todo se reduce a los prejuicios. Tras su charla, Carmen decidía darle una oportunidad a Jacinto y Marta accedía a su decisión.

Mateo se encaraba con su madre por sus formas hacia Claudia y le dejaba claro que no va a permitir que desprestigie a su pareja. Tras ello, doña Inés decidía reunirse a solas con Claudia e intentaba comprarla con dinero para que se aleje de su hijo y le deje en paz. Pero la dependienta no dudaba en rechazarlo.

Tras todo lo sucedido con María, Andrés y Begoña se reunían y llegaban a la conclusión de que tienen que agilizar la búsqueda del cadáver de Valentín antes de que todo estalle por los aires y más ahora que Begoña teme que su cuñada le cuente todo a Jesús en un arrebato.

Marta compartía con Damián su preocupación por no conseguir dar con la fórmula de Esencias De La Reina y después de que su padre le dijera que no pueden esperar más, Marta decidía visitar a su primo y amenazarle con que si no le devuelve la fórmula le podría denunciar. Pero él le dejaba claro que no se la piensa devolver y que si le llevaba al juez tendrá que destapar todo lo que ha pasado.

Y como temían, María decidía desvelar delante de todos que ha pillado a Andrés con Begoña. Un anuncio que provocaba que Jesús intentara agredir a Begoña provocando que Andrés coja del cuello a su hermano echo una furia diciéndole que le va a matar mientras que Begoña y Damián trataban de pararlo.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 158 de ‘Sueños de libertad’, que Antena 3 emitirá el viernes 4 de octubre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 158 de ‘Sueños de libertad’

Tras descubrir su infidelidad con Andrés, Jesús vuelve a enfrentarse con Begoña acusándola de ser una miserable adúltera y que ha acabado con su matrimonio mientras ella le deja claro que todo se acabó el día que intentó acabar con su vida. Y además Begoña asegura que de lo único que se arrepiente es de haberse casado con él porque el día que conoció a Andrés fue cuando se dio cuenta de lo que es que la amen de verdad. Él le amenaza con denunciar su adulterio y ella le contesta que el asesinato también está penado.

Después es Damián quien increpa a Andrés por no haberse alejado de Begoña como le pidió el día que les pilló juntos y no haberse centrado en María. Es entonces cuando Andrés le confiesa a su padre que su mujer se inventó lo de su embarazo y posterior aborto haciéndole pasar un infierno.

Luz sigue cuidando del bebé de una trabajadora enferma para evitar que se contagie y hablando con Claudia se da cuenta de la dificultad que tienen las madres trabajadoras para poder conciliar su trabajo con el cuidado de sus hijos y familia. Tras ello, empieza a pensar en tomar medidas y crear una casa cuna en la fábrica para que los hijos de las trabajadoras puedan estar atendidos mientras ellas trabajan.

En la tienda, Fina muestra su malestar por el hecho de que sea un hombre quien ocupe el puesto de dependienta y acusa de ser un pelota con Carmen para conseguir su puesto. Tras ello, la dependienta no duda en cuestionar a su jefa por haber contratado a un hombre.

Después de que Mateo le pregunte a Claudia cómo salió la cita con su madre, la dependienta no duda en contarle que doña Inés había tratado de chantajearla y le había ofrecido dinero para que le deje. Es entonces cuando Mateo decide romper definitivamente con su madre cansado por los desprecios a su novia.

En la fábrica, Joaquín no duda en despotricar de su tío Damián con Tasio después de que el trabajador le cuente todo lo que se cuchichea entre los trabajadores. Así, Joaquín no duda en decir que su tío es un miserable. Unos insultos que el propio Damián escucha.

Marta trata de hablar con Andrés para conocer su versión de lo sucedido con Begoña y Jesús. Tras ello, la De La Reina comparte con su hermano su preocupación por el fin de la fábrica sino consiguen tener la muestra de Esencias De La Reina y le cuenta que trató de amedrentar a Luis y al no conseguirlo le pide ayuda para tratar de ablandar a Luis. Después, Marta no duda en decirle a Digna que si su hijo Luis acaba en el banquillo tiene todas las de perder.

Jesús decide visitar a su primo Luis para hacerle una propuesta pese a que el Merino se niega a escucharle. Así, Jesús le propone ayudarle a levantar el balneario en el que trabajaba su padre a cambio de devolverle la fórmula de Esencias De La Reina.