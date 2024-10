Avance ‘Sueños de libertad’, capítulo jueves: la venganza de María reabre la guerra de los De La Reina

‘Sueños de libertad’ arrancó este martes su segunda temporada en un gran momento en audiencias. La ficción anotó un gran 14,3% liderando a gran distancia de sus rivales y destacando sus grandes datos en el grupo de 13-24 años con un 17% de cuota.

La segunda temporada de la serie producida por Diagonal TV llega con las tramas en todo lo alto y con nuevas incorporaciones como las de Isabel Gaudí, que da vida a doña Inés, la madre de Mateo y de David Matarín, que interpreta a Jacinto, el nuevo dependiente de la tienda. Más adelante también llegará Juanjo Puigcorbé como don Pedro, el padre de Mateo y marido de Inés.

En el capítulo de ‘Sueños de libertad‘ de este miércoles, Damián le comunicaba a Marta la decisión de Luis de dimitir como perfumista pese a que él trató de pedirle disculpas por todo lo ocurrido. Ella no podía ocultar su decepción por todo lo que ha pasado. Mientras, Luis les anunciaba a Digna y Joaquín que había dimitido después de no soportar los engaños y mentiras de Damián. Asimismo, proponía intentar conseguir un trabajo en Floral y amenazaba con llevarse la muestra de Esencias De La Reina.

Tras recibir la llamada de don Agustín, doña Inés, la madre de Mateo se citaba con su hijo. Ella no dudaba en reprocharle que haya decidido abandonar el sacerdocio y de iniciar una relación con una cualquiera. Él le dejaba claro que no piensa renunciar a Claudia y le pedía que por favor le de una oportunidad a su chica y conseguía que accediera al menos a conocerla.

Después de la muerte de Jaime, Luz le anunciaba a Begoña que tendrán que dejar de atender a gente ajena a la colonia. Tras contarle que Luis ha decidido dimitir de la empresa le aconsejaba que tiene que tener cuidado con Jesús ahora que el poder de los De La Reina está en jaque y que no se enfrente a él.

Don Agustín hablaba con Andrés sobre los cambios en la empresa y aprovechaba para convencer al De La Reina de que tiene que perdonar a su mujer pese a haberle engañado pero Andrés se mostraba brusco con él y le decía que no puede perdonarla. Tras ello, Andrés rechazaba la propuesta de María de ir a comer juntos y le dejaba claro que está intentando tener cordialidad con ella pero con sus movimientos está provocando todo lo contrario.

Marta se reunía con Joaquín para pedirle perdón y que si fuera por ella solucionaría todo lo que ha sucedido entre sus familias pero que ahora como directora tiene que sacar adelante la fábrica y le pedía su ayuda para poder seguir trabajando. Él le dejaba claro que seguirá en su puesto pero solo hará lo que aparece en su contrato y le anunciaba que su hermano se había llevado la Esencia De La Reina. Un auténtico mazazo para la fábrica.

En la tienda, Carmen hacía un proceso de selección para encontrar a alguien que ocupe el puesto de nueva dependienta. Es entonces cuando Jacinto irrumpía en la tienda tratando de demostrar que es el perfecto dependiente que necesitan. No obstante, Carmen se negaba a contratarle por el simple hecho de ser un hombre.

Tras ver que Marta está desesperada por lo sucedido con la dimisión de Luis y la pérdida de la esencia, Isabel le proponía chantajear a su primo y le decía que se le da bien conseguir lo que se propone. Es entonces cuando la De La Reina sonsacaba a su secretaria y descubría que ayudó a las tropelías de su hermano y decidía despedirla.

Mateo y Claudia se citaban con doña Inés y su madre trataba de conocer mejor a la novia de su hijo y cuáles son sus planes de futuro. Y mientras Mateo trataba de defender a la extremeña, doña Inés no paraba de dejar caer que ella solo busca casarse con un chico de buena familia para asegurarse su futuro. Tras ello, Mateo decidía marcharse junto a Claudia dando por zanjada la cita con su madre.

Después de su nuevo enfrentamiento, María descubría las llaves de la casona en la chaqueta de su marido y decidía seguirle. Andrés acudía al refugio a visitar a Begoña para contarle que su mujer sabe que están liados. Los dos daban rienda suelta a su pasión y mientras se acostaban, María les vio desde la ventana y posteriormente les interrumpía.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 157 de ‘Sueños de libertad’, que Antena 3 emitirá el jueves 3 de octubre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 157 de ‘Sueños de libertad’

Tras pillarles juntos en la casona, Andrés le confiesa a María que está enamorado de Begoña y ella no para de llorar diciendo que solo fue el premio de consolación al ver que no podía estar junto a su cuñada. Andrés trata de decirle que fue feliz con ella cuando estaban en Jaca pero que cuando llegó a Toledo y conoció a Begoña todo cambió. Tras ello, le dice que tiene su bendición para buscar su felicidad con otro hombre y ella le deja claro que no es una cualquiera y que no puede estar con nadie que no sea él.

Tras lo sucedido con doña Inés, Claudia acude a visitar a Luz tras tener molestias con su embarazo y la doctora le recomienda que se tome un día de descanso para evitar que sus preocupaciones afecten al bebé. Paralelamente, Mateo se encuentra muy disgustado por la actitud de su madre con Claudia.

Isabel acude a ver a Jesús para contarle que Marta la ha despedido y que sin él la fábrica va a ir a pique y que espera que cuando él vuelva a la fábrica le restituya y él le dice que eso es imposible. Finalmente, Jesús consigue que Isabel le revele que Luis se ha llevado la Esencia De La Reina y que va a ser difícil que sin él puedan reproducir el perfume.

Gema visita a María en su habitación para preocuparse por su estado y ella le cuenta que pilló a Andrés con Begoña y que él le ha confesado que está enamorado de ella y que se casó con ella porque no podía tener a Begoña. Tras ello, Gema le dice a su amiga que se vengarán de Jesús y Begoña.

Carmen le cuenta a Luz que la persona que más le encaja para el puesto de dependienta es Jacinto y la doctora le deja claro que a ella le pasó lo mismo cuando llegó al dispensario y que todo se reduce a los prejuicios. Tras su charla, Carmen decide darle una oportunidad a Jacinto y Marta accede a su decisión.

Mateo se encara con su madre por sus formas hacia Claudia y le deja claro que no va a permitir que desprestigie a su pareja. Tras ello, doña Inés decide reunirse a solas con Claudia e intenta comprarla con dinero para que se aleje de su hijo y le deje en paz. Pero la dependienta no duda en rechazarlo.

Tras todo lo sucedido con María, Andrés y Begoña se reúnen y llegan a la conclusión de que tienen que agilizar la búsqueda del cadáver de Valentín antes de que todo estalle por los aires y más ahora que Begoña teme que su cuñada le cuente todo a Jesús en un arrebato.

Marta comparte con Damián su preocupación por no conseguir dar con la fórmula de Esencias De La Reina y después de que su padre le diga que no pueden esperar más, Marta decide visitar a su primo y amenazarle con que si no le devuelve la fórmula le podría denunciar. Pero él le deja claro que no se la piensa devolver y que si le lleva al juez tendrá que destapar todo lo que ha pasado.

Y como temían, María decide desvelar delante de todos que ha pillado a Andrés con Begoña. Un anuncio que provoca que Jesús intente agredir a Begoña provocando que Andrés coja del cuello a su hermano echo una furia diciéndole que le va a matar mientras que Begoña y Damián tratan de pararlo.