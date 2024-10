Avance ‘Sueños de libertad’, capítulo miércoles con Andrés y Begoña, pillados y nuevos personajes

‘Sueños de libertad’ concluyó este lunes su primera temporada por todo lo alto logrando su cuarta mejor cuota histórica con un 14,8% consiguiendo además la segunda mayor distancia histórica con ‘El diario de Jorge’ superándolo en 8 puntos.

Pero si eres fan de la serie puedes estar tranquilo pues este mismo martes, ‘Sueños de libertad’ arrancaba su segunda temporada, que llegará con nuevos fichajes como los de Juanjo Puigcorbé, Isabel Gaudí y David Matarín para seguir reforzando las tramas ahora que están en un punto álgido.

En el capítulo de ‘Sueños de libertad’ de este martes, después de que Damián decidiera despedir definitivamente a Jesús de la empresa, Marta como nueva directora anunciaba a su hermano que apoyaba la decisión de su padre y que por tanto tendrá que abandonar la empresa familiar después de todo lo que les ha hecho. Jesús se iba echando pestes de su hermana amenazando con que se descubra su relación con Fina acusándola de ser una «invertida».

En la tienda, Carmen trataba de sonsacarle a Fina información de por qué la boda de Digna y Damián se ha cancelado. Tras la aparición de Marta, la nueva encargada de la tienda le decía a su jefa que quiere contratar a otra dependienta porque no dan a basto y Marta aceptaba y les pedía que hagan un proceso de selección.

Mientras, Fina trataba de apoyar a Marta tras verla mal después de todo lo que está sucediendo en su familia y de que ella le contara lo sucedido con Jesús, la dependienta le proponía salir a bailar pero la De La Reina no está para fiestas. Tras recibir una negativa, Fina empieza a preocuparse por si ahora su novia no tendrá tiempo para ella tras ascender en la empresa.

Digna le contaba todo lo sucedido a Isidro antes de abandonar la mansión y la cocinera trataba de saber si el chófer sabía algo más sobre Damián recordándole el momento en el que trató de alertarle sobre el De La Reina. Después, cuando llegaba Damián, Digna le dejaba claro que no piensa seguir siendo la señora de la casa del verdugo de su marido y que Jesús solo le destapó pero el culpable era él.

Claudia celebraba con Gaspar su nueva situación sentimental tras la decisión de Mateo de quedarse en Toledo e iniciar una relación. Justo entonces, don Agustín irrumpía en la cantina para convencer a la dependienta que pare su relación con Mateo porque es una insensatez y que la iglesia pierde un gran párroco. Tras recibir una negativa por parte de Claudia, don Agustín se ponía en contacto con doña Inés, la madre de Mateo para acabar con su relación.

Por su parte, Mateo trataba de hablar con Tasio para ver si puede conseguir un empleo para él ahora que ha colgado los hábitos y así poder pagar la boda con Claudia. Después, sus amigas Claudia y Fina la sorprendían en la cantina con Mateo pidiéndola que se case con él aunque le dejaba claro que no podrá darle la boda que ella siempre había soñado.

María decidía confesarse con don Agustín y contarle que se inventó lo de su embarazo y su posterior aborto. Tras ello, le rogaba que le ayudara a poder recuperar a su marido Andrés. Paralelamente, el párroco escuchaba como Isidro rompía su amistad con Damián después de todo lo que le ha hecho a Digna. Tras ello, don Agustín le aconsejaba que pida perdón por todos sus pecados.

Digna acudía a ver a Luz preocupada por su salud después del varapalo sentimental que ha sufrido con Damián. La doctora le aconsejaba que saque todos sus dolores para poder seguir viviendo y salir adelante. Mientras, Joaquín trataba de conseguir que su hermano Luis se piense mejor lo de dimitir y Andrés les pedía perdón a los dos asegurando que él también considera un indeseable a su padre. Después cuando Damián trataba de pedirle perdón a Luis, el perfumista le anunciaba que ha decidido dejar su puesto.

Jesús llegaba borracho a casa y le pedía a Begoña que deje su puesto de enfermera en el dispensario ahora que él ya no está en la fábrica. Ella le dejaba claro que ya no le tiene miedo y que no piensa caer en sus garras porque está acabado pero él aseguraba que no lo está y que promete dar guerra.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 156 de ‘Sueños de libertad’, que Antena 3 emitirá el miércoles 2 de octubre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 156 de ‘Sueños de libertad’

Begoña y Andrés en ‘Sueños de libertad’.

Damián le comunica a Marta la decisión de Luis de dimitir como perfumista pese a que él trató de pedirle disculpas por todo lo ocurrido. Ella no puede ocultar su decepción por todo lo que ha pasado.

Luis les anuncia a Digna y Joaquín que ha dimitido después de no soportar los engaños y mentiras de Damián. Asimismo, propone intentar conseguir un trabajo en Floral y amenaza con llevarse la muestra de Esencias De La Reina.

Tras recibir la llamada de don Agustín, doña Inés, la madre de Mateo se cita con su hijo. Ella no duda en reprocharle que haya decidido abandonar el sacerdocio y de iniciar una relación con una cualquiera. Él le deja claro que no piensa renunciar a Claudia y le pide que por favor le de una oportunidad a su chica y consigue que acceda al menos a conocerla.

Después de la muerte de Jaime, Luz le anuncia a Begoña que tendrán que dejar de atender a gente ajena a la colonia. Tras contarle que Luis ha decidido dimitir de la empresa y que tiene que tener cuidado con Jesús ahora que el poder de los De La Reina está en jaque y que no se enfrente a él.

Don Agustín habla con Andrés sobre los cambios en la empresa y aprovecha para convencer al De La Reina de que tiene que perdonar a su mujer pese a haberle engañado pero Andrés se muestra brusco con él y le dice que no puede perdonarla. Tras ello, Andrés rechaza la propuesta de María de ir a comer juntos y le deja claro que está intentando tener cordialidad con ella pero con sus movimientos está provocando todo lo contrario.

Marta se reúne con Joaquín para pedirle perdón y que si fuera por ella solucionaría todo lo que ha sucedido entre sus familias pero que ahora como directora tiene que sacar adelante la fábrica y le pide su ayuda para poder seguir trabajando. Él le deja claro que seguirá en su puesto pero solo hará lo que aparece en su contrato y le anuncia que su hermano se ha llevado la Esencia De La Reina. Un auténtico mazazo para la fábrica.

En la tienda, Carmen hace un proceso de selección para encontrar a alguien que ocupe el puesto de nueva dependienta. Es entonces cuando Jacinto irrumpe en la tienda tratando de demostrar que es el perfecto dependiente que necesitan. No obstante, Carmen se niega a contratarle por el simple hecho de ser un hombre.

Tras ver que Marta está desesperada por lo sucedido con la dimisión de Luis y la pérdida de la esencia, Isabel le propone chantajear a su primo y le dice que se le da bien conseguir lo que se propone. Es entonces cuando la De La Reina sonsaca a su secretaria y descubre que ayudó a las tropelías de su hermano y decide despedirla.

Mateo y Claudia se citan con doña Inés y su madre trata de conocer mejor a la novia de su hijo y cuáles son sus planes de futuro. Y mientras Mateo trata de defender a la extremeña, doña Inés no para de dejar caer que ella solo busca casarse con un chico de buena familia para asegurarse su futuro. Tras ello, Mateo decide marcharse junto a Claudia dando por zanjada la cita con su madre.

Después de su nuevo enfrentamiento, María descubre las llaves de la casona en la chaqueta de su marido y decide seguirle. Andrés acude al refugio a visitar a Begoña para contarle que su mujer sabe que están liados. Los dos dan rienda suelta a su pasión y mientras se acuestan, María les ve desde la ventana y posteriormente les interrumpe.