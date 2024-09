Avance ‘Sueños de libertad’, capítulo martes: la dimisión de Luis y Digna y Jesús, repudiado

‘Sueños de libertad’ está a punto de acabar su primera temporada en Antena 3. Pero los fans pueden estar tranquilos pues la cadena ya tiene lista la segunda tanda de episodios que enlazará con el fin de la primera y que llegará con nuevos fichajes como los de Juanjo Puigcorbé, Isabel Gaudí y David Matarín . La ficción se encuentra en un momento álgido en lo que a audiencias y tramas se refiere.

En el último capítulo de ‘Sueños de libertad’, después de escuchar a Jesús chantajeando a Damián con destapar toda la verdad sobre lo que hizo con su tío Gervasio si no le devuelve la dirección de la empresa, Digna se quedaba descompuesta. Y pese a que Damián le suplicaba que le escuche, Digna explotaba contra su prometido y le dejaba claro que es un demonio capaz de hacerle la vida imposible a un buen hombre. Tras ello, la cocinera decidía poner fin a su boda y abandonaba la casa diciendo que ojalá no lo hubiera conocido nunca.

Por su parte, Damián se encaraba con su hijo Jesús y Marta les tiene que separar mientras su padre le dejaba claro que jamás le va a perdonar. Tras ello, Marta le contaba Andrés todo lo que hizo su padre provocando que su hijo menor sienta aún más desprecio hacia su progenitor.

Después de que Digna les contara toda la verdad sobre lo que hizo Damián con Gervasio, Joaquín pretendía enfrentarse con su tío pero su madre le pedía que por favor deje las cosas como están. Mientras tanto Digna como Luis se arrepentían de no haber creído a Mario Garcés cuando les intentó mostrar la verdadera cara del De La Reina.

Begoña consolaba a Andrés después de enterarse de que su padre fue quien llevó a su tío Gervasio al suicidio. Mientras Andrés le contaba a Begoña lo que Isidro le contó del anillo de Valentín. Así, ambos llegaban a la conclusión de que Damián ayudó a Jesús a deshacerse del cuerpo de Valentín y saben donde puede estar.

Al día siguiente, Digna decidía renunciar por completo a su trabajo en la casa de los De La Reina y Luis se planteaba dimitir tras descartar denunciar a su tío para evitar que salga a la luz todo lo de Gervasio. Pero Joaquín se negaba a tener que abandonar su trabajo en la empresa que fundó su padre.

Mateo le pedía a don Agustín que apruebe su decisión de colgar el hábito y su relación con Claudia. El párroco se encaraba con él y le decía que no debe juntarse con una mujer descarriada embarazada. El joven le pedía una bula papal pero don Agustín se niega a pedirla. Mientras, Claudia irradiaba felicidad tras iniciar su noviazgo con Mateo.

En la tienda, no dan a basto después del éxito de la venta privada. Al verse desbordadas, Carmen se plantea contratar a una nueva dependienta y más ahora que ella es encargada y Claudia está embarazada y habrá un momento en el que no pueda trabajar.

Y justo la joven de don Benito les contaba a sus amigas que Mateo ha decidido quedarse y dejar de ser párroco. Después, Tasio descubría que Mateo y Claudia van a iniciar una vida juntos y se mostraba preocupado con que ella se olvide del pacto que alcanzaron, pero Claudia le dejaba claro que nunca le alejará de su hijo.

Andrés le contaba a Isidro que su padre estuvo detrás de la decisión de Gervasio de quitarse la vida. Tras enterarse de la verdadera cara de su patrón, el chófer se ofrecía a Andrés para ayudarle a desenmascarar a su padre y su hermano y destapar todos sus trapos sucios sobre la muerte de Valentín y Clotilde.

Jesús le dejaba claro a su padre que Digna escuchó una conversación que no tenía que haber escuchado y que no había sido su culpa. Damián aseguraba que sabe que no ha sido un buen ejemplo y un buen padre pero finalmente, el De La Reina decidía despedir fulminantemente a su primogénito de la empresa.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 155 de ‘Sueños de libertad’, que Antena 3 emitirá el martes 1 de octubre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 155 de ‘Sueños de libertad’

Después de que Damián haya decidido despedir definitivamente a Jesús de la empresa, Marta como nueva directora anuncia a su hermano que apoya la decisión de su padre y que por tanto tendrá que abandonar la empresa familiar después de todo lo que les ha hecho. Jesús se va echando pestes de su hermana amenazando con que se descubra su relación con Fina acusándola de ser una «invertida».

En la tienda, Carmen trata de sonsacarle a Fina información de por qué la boda de Digna y Damián se ha cancelado. Tras la aparición de Marta, la nueva encargada de la tienda le dice a su jefa que quiere contratar a otra dependienta porque no dan a basto y Marta acepta y les pide que hagan un proceso de selección.

Mientras, Fina trata de apoyar a Marta tras verla mal después de todo lo que está sucediendo en su familia y de que ella le cuente lo sucedido con Jesús, la dependienta le propone salir a bailar pero la De La Reina no está para fiestas. Tras recibir una negativa, Fina empieza a preocuparse por si ahora su novia no tendrá tiempo para ella tras ascender en la empresa.

Digna le cuenta todo lo sucedido a Isidro antes de abandonar la mansión y la cocinera trata de saber si el chófer sabía algo más sobre Damián recordándole el momento en el que trató de alertarle sobre el De La Reina. Después, cuando llega Damián, Digna le deja claro que no piensa seguir siendo la señora de la casa del verdugo de su marido y que Jesús solo le destapó pero el culpable era él.

Claudia celebra con Gaspar su nueva situación sentimental tras la decisión de Mateo de quedarse en Toledo e iniciar una relación. Justo entonces, don Agustín irrumpe en la cantina para convencer a la dependienta que pare su relación con Mateo porque es una insensatez y que la iglesia pierde un gran párroco. Tras recibir una negativa por parte de Claudia, don Agustín se pone en contacto con doña Inés. la madre de Mateo para acabar con su relación.

Por su parte, Mateo trata de hablar con Tasio para ver si puede conseguir un empleo para él ahora que ha colgado los hábitos y poder pagar la boda con Claudia. Después, sus amigas Claudia y Fina la sorprenden en la cantina con Mateo pidiéndola que se case con él aunque le deja claro que no podrá darle la boda que ella siempre había soñado.

María decide confesarse con don Agustín y contarle que se inventó lo de su embarazo y su posterior aborto. Tras ello, le rogaba que le ayudara a poder recuperar a su marido Andrés. Paralelamente, el párroco escucha como Isidro rompe su amistad con Damián después de todo lo que le ha hecho a Digna. Tras ello, don Agustín le aconseja que pida perdón por todos sus pecados.

Digna acude a ver a Luz preocupada por su salud después del varapalo sentimental que ha sufrido con Damián. La doctora le aconseja que saque todos sus dolores para poder seguir viviendo y salir adelante. Mientras, Joaquín trata de conseguir que su hermano Luis se piense mejor lo de dimitir y Andrés les pide perdón a los dos asegurando que él también considera un indeseable a su padre. Después cuando Damián trata de pedirle perdón a Luis, el perfumista le anuncia que ha decidido dejar su puesto.

Jesús llega borracho a casa y le pide a Begoña que deje su puesto de enfermera en el dispensario ahora que él ya no está en la fábrica. Ella le deja claro que ya no le tiene miedo y que no piensa caer en sus garras porque está acabado pero él le deja claro que no lo está.