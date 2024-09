Avance ‘Sueños de libertad’, capítulo lunes: Digna rompe con Damián y el despido de Jesús

‘Sueños de libertad’ está a punto de acabar su primera temporada en Antena 3. Pero los fans pueden estar tranquilos pues la cadena ya tiene lista la segunda tanda de episodios que enlazará con el fin de la primera. La ficción se encuentra en un momento álgido en lo que a audiencias y tramas se refiere.

En el último capítulo de ‘Sueños de libertad’, Don Agustín se despedía de Mateo y le entregaba un regalo por la labor que ha hecho en la colonia. Mientras, Claudia se sentía dolida ante la marcha del párroco y compartía sus dudas con sus amigas contándolas que pasó la noche con él al igual que hacía el propio Mateo con Gaspar en la cantina dejando claro que pese a lo mucho que la quiere tiene una labor que cumplir.

Jesús dejaba claro que no piensa acudir a la boda tras sentirse humillado por su padre. Además no dudaba en amenazar a Begoña para que no le cuente nada a Digna de todos los secretos que esconde Damián y le volvía a decir a su mujer que seguirá sin poder tener contacto con Julia.

Gema se encargaba de ayudar a Digna a vestirse para la boda y las dos compartían un momento íntimo hablando de la familia. Paralelamente, Andrés también ayudaba a su padre y le dejaba caer que no debería casarse con Digna con todos los secretos que hay en la familia. El ex militar estaba dispuesto a contarle a su tía todo lo que ha descubierto sobre la muerte de Valentín pero Begoña trataba de frenarlo por miedo a las represalias que pueda tomar Jesús con ella, con Julia y con el propio Andrés.

Tras el gran éxito de la venta privada, Marta le daba la enhorabuena a Carmen después de las felicitaciones que ha recibido por parte de alguna de las clientas más importantes. Por su parte, Carmen no dudaba en enfrentarse a Isabel después de que esta le acusara de cometer errores con las facturas de la tienda.

Claudia acudía a despedirse de Mateo pero el párroco le contaba a su amada que no puede marcharse pues su vocación es ella y que no se puede separar de ella. Tras ello, Mateo se quitaba el alzacuellos y le pedía a Claudia iniciar una relación juntos y ella aceptaba su proposición y ambos se besaban.

Begoña le decía a Andrés que no pueden contarle nada a Digna de los trapos sucios de Damián porque sino Jesús podría hacer cualquier locura y teme por lo que le pueda pasar a Julia. Justo entonces, Isidro aparecía en la cocina y tenía una conversación con Andrés en el que le contaba que hace unos meses encontró el anillo de Valentín en el coche de Damián.

Jesús decidía interceptar a Mario Garcés y lograba que el topógrafo le contara toda la verdad de lo que pasó con su tío Gervasio chantajeándole con contarle su doble vida a su mujer. Y tras ello, el primogénito no dudaba en utilizar la información que había conseguido y coaccionaba a su padre con hacer público lo que pasó con su tío si no le devuelve la dirección de la empresa. Una conversación que Digna escucha sin que ellos se dieran cuenta.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 154 de ‘Sueños de libertad’, que Antena 3 emitirá el lunes 30 de septiembre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 154 de ‘Sueños de libertad’

Después de escuchar a Jesús chantajeando a Damián con destapar toda la verdad sobre lo que hizo con su tío Gervasio si no le devuelve la dirección de la empresa, Digna se queda descompuesta. Y pese a que Damián le suplica que le escuche, Digna explota contra su prometido y le deja claro que es un demonio capaz de hacerle la vida imposible a un buen hombre. Tras ello, la cocinera decide poner fin a su boda y abandona la casa diciendo que ojalá no lo hubiera conocido nunca.

Por su parte, Damián se encara con su hijo Jesús y Marta les tiene que separar mientras su padre le deja claro que jamás le va a perdonar. Tras ello, Marta le cuenta a Andrés todo lo que hizo su padre.

Después de que Digna les cuente toda la verdad sobre lo que hizo Damián con Gervasio, Joaquín pretende enfrentarse con su tío pero su madre le pide que por favor deje las cosas como están. Mientras tanto Digna como Luis se arrepienten de no haber creído a Mario Garcés cuando les intentó mostrar la verdadera cara del De La Reina.

Begoña consuela a Andrés después de enterarse de que su padre fue quien llevó a su tío Gervasio al suicidio. Mientras Andrés le cuenta a Begoña lo que Isidro le contó del anillo de Valentín. Así, ambos llegan a la conclusión de que Damián ayudó a Jesús a deshacerse del cuerpo de Valentín y saben donde puede estar.

Al día siguiente, Digna decide renunciar por completo a su trabajo en la casa de los De La Reina y Luis se plantea dimitir tras descartar denunciar a su tío para evitar que salga a la luz todo lo de Gervasio. Pero Joaquín se niega a tener que abandonar su trabajo en la empresa que fundó su padre.

Mateo le pide a don Agustín que apruebe su decisión de colgar el hábito y su relación con Claudia. El párroco se encara con él y le dice que no debe juntarse con una mujer descarriada embarazada. El joven le pide una bula papal pero don Agustín se niega a pedirla. Mientras, Claudia irradia felicidad tras iniciar su noviazgo con Mateo.

En la tienda, no dan a basto después del éxito de la venta privada. Al verse desbordadas, Carmen se plantea contratar a una nueva dependienta y más ahora que ella es encargada y Claudia está embarazada.

Y justo la joven de don Benito les cuenta a sus amigas que Mateo ha decidido quedarse y dejar de ser párroco. Después, Tasio descubre que Mateo y Claudia van a iniciar una vida juntos y se muestra preocupado con que ella se olvide del pacto que alcanzaron, pero Claudia le deja claro que nunca le alejará de su hijo.

Andrés le cuenta a Isidro que su padre estuvo detrás de la decisión de Gervasio de quitarse la vida. Tras enterarse de la verdadera cara de su patrón, el chófer se ofrece a Andrés para ayudarle a desenmascarar a su padre y su hermano y destapar todos sus trapos sucios sobre la muerte de Valentín y Clotilde.

Jesús le deja claro a su padre que Digna escuchó una conversación que no tenía que haber escuchado y que no había sido su culpa. Damián asegura que sabe que no ha sido un buen ejemplo y un buen padre pero finalmente, el De La Reina decide despedir fulminantemente a su primogénito de la empresa.