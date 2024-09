Avance ‘Sueños de libertad’, capítulo viernes: la coacción a Damián y un giro radical con Mateo

‘Sueños de libertad’ está a punto de acabar su primera temporada en Antena 3. Pero los fans pueden estar tranquilos pues la cadena ya tiene lista la segunda tanda de episodios que enlazará con el fin de la primera. La ficción se encuentra en un momento álgido en lo que a audiencias y tramas se refiere.

En el último capítulo de ‘Sueños de libertad’, tras no poder contener sus sentimientos en la tienda, Mateo y Claudia pasaban la noche juntos y más enamorados que nunca se negaban a tener que despedirse. El párroco le dejaba claro que ha pasado la mejor noche de su vida y que no se arrepentía de nada de lo que había pasado pese a haber incumplido el celibato.

Jesús descubría que Begoña se ha puesto en contacto con Julia y furioso al escuchar a su mujer volvía a ponerse violento con ella. Tras escuchar los gritos de su sobrino, Digna decidía entrar en la habitación para separar a su sobrino de su mujer y amenazarle con que no va a permitir que toque a su mujer.

María le reprochaba a Gema que fuera a contarle a Andrés que había intentado quitarse la vida porque ahora todo se ha precipitado y Andrés le ha dejado claro que su matrimonio se ha acabado y que aunque fingirá delante de todos en la intimidad su relación está rota.

Damián reunía a sus tres hijos antes de la boda con Digna para anunciar su decisión con respecto a la dirección de la empresa. Después de volver a escuchar a Jesús echando pestes sobre sus primos, el patriarca oficializaba su decisión de que Marta sea la nueva directora de la fábrica.

Joaquín se daba cuenta de que se equivocó al cambiar los turnos después de que Manolo decidiera dimitir de su puesto. El Merino reconocía que tuvo que haber hecho caso a Tasio para evitar más problemas dentro de la fábrica. Tras ello, conseguía que el trabajador volviese a la fábrica.

Por su parte, Carmen, Claudia y Fina triunfaban con la venta privada en la tienda después de todos los esfuerzos puestos en los últimos días. Tras ello, Marta le anunciaba a Fina que su padre ha destituido a Jesús y le ha ofrecido ser la nueva directora de las perfumerías De La Reina y que además ha destruido las fotografías y ya se ha acabado su pesadilla. Mientras Isabel decidía acercarse de nuevo a Marta al saber que es ahora ella la directora.

María volvía a enfrentarse con Begoña tras lo sucedido con Andrés y volvía a echarle la culpa de haber acabado con su matrimonio tal y como ella quería y haberse sentido traicionada por todos. Después, Begoña y Andrés se volvían a ver en la casona y dudaban si Damián ayudó a ocultar los cuerpos de Valentín y Clotilde y Andrés decidía contarle toda la verdad a su tía sobre el lado oscuro de su padre.

Isidro se presentaba en casa de Digna y descubría que la cocinera guarda un anillo de Gervasio que era igual que el que tenía Valentín y que apareció en su coche. Además Digna le confesaba que recordaba que Valentín lo llevaba el último día que lo vio el día de la muerte de Clotilde. Tras ello, el chófer empezó a atar cabos.

Tras tratar de acercarse a Marta, Isabel se presentaba en casa de Jesús para entregarle el nuevo informe del detective sobre Mario Garcés con unas fotografías muy comprometidas del topógrafo.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 153 de ‘Sueños de libertad’, que Antena 3 emitirá el viernes 27 de septiembre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 153 de ‘Sueños de libertad’

María y Andrés se preparan para la boda de Digna y Damián aunque ella sigue sin aceptar que su marido esté tan distante con ella después de descubrir que le engañó con lo de su embarazo.

Don Agustín se despide de Mateo y le entrega un regalo por la labor que ha hecho en la colonia. Mientras, Claudia se siente dolida ante la marcha del párroco y comparte sus dudas con sus amigas contándolas que pasó la noche con él al igual que hace el propio Mateo con Gaspar en la cantina dejando claro que pese a lo mucho que la quiere tiene una labor que cumplir.

Jesús deja claro que no piensa acudir a la boda tras sentirse humillado por su padre. Además no duda en amenazar a Begoña para que no le cuente nada a Digna de todos los secretos que esconde Damián y le vuelve a decir a su mujer que seguirá sin poder tener contacto con Julia.

Gema se encarga de ayudar a Digna a vestirse para la boda y las dos comparten un momento íntimo hablando de la familia. Paralelamente, Andrés también ayuda a su padre y le deja caer que no debería casarse con Digna con todos los secretos que hay en la familia. El ex militar está dispuesto a contarle a su tía todo lo que ha descubierto sobre la muerte de Valentín pero Begoña trata de frenarlo por miedo a las represalias que pueda tomar Jesús con ella, con Julia y con el propio Andrés.

Tras el gran éxito de la venta privada, Marta felicita a Carmen después de las felicitaciones que ha recibido por parte de alguna de las clientas más importantes. Por su parte, Carmen no duda en enfrentarse a Isabel después de que esta le acusara de cometer errores con las facturas de la tienda.

Claudia acude a despedirse de Mateo pero el párroco le cuenta a su amada que no ha podido marcharse pues su vocación es ella y que no se puede separar de ella. Tras ello, Mateo se quita el alzacuellos y le pide a Claudia iniciar una relación juntos y ella acepta su proposición.

Begoña le dice a Andrés que no pueden contarle nada a Digna de los trapos sucios de Damián porque sino Jesús podría hacer cualquier locura y teme por lo que le pueda pasar a Julia. Justo entonces, Isidro aparece en la cocina y tiene una conversación con Andrés en el que le cuenta que hace unos meses encontró el anillo de Valentín en el coche de Damián.

Jesús decide interceptar a Mario Garcés y logra que el topógrafo le contara toda la verdad de lo que pasó con su tío Gervasio chantajeándole con contarle su doble vida a su mujer. Y tras ello, el primogénito no duda en utilizar la información que ha conseguido y coacciona a su padre con hacer público lo que pasó con su tío si no le devuelve la dirección de la empresa. Una conversación que Digna escucha.