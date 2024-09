Avance ‘Sueños de libertad’, capítulo del jueves: Mateo y Claudia sucumben y un descubrimiento

‘Sueños de libertad’ continúa siendo la serie líder de las tardes y anotando grandes resultados entre los más jóvenes. La ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay tiene a todos los fans pegados a la pantalla pues se encuentra en lo más alto en cuanto a tramas se refiere.

En el último capítulo de ‘Sueños de libertad’, Gema pillaba a María cuando intentaba suicidarse con las pastillas de Jaime pues no soporta perder a su marido y tras verla desesperada le contaba a Andrés lo que había intentado hacer su mujer. Tras ello, Andrés decidía hablar con ella para que María intente aceptar la realidad de su relación tras lo sucedido.

Damián le anunciaba a Marta que ha decidido que sea ella quien se encargue de la dirección de la fábrica pues está harto de los desmanes de Jesús. El De La Reina está dispuesto a destituir a Jesús para hacerle un castigo ejemplar pero para ello su hija debe quedarse en Madrid y poner fin a su decisión de marcharse a Barcelona con Fina. Ella le dejaba claro que no piensa renunciar a Fina y su padre le decía que no le puede pedir eso y cambiaba su opinión con respecto a la relación de su hija con la dependienta.

En la tienda, Carmen seguía desbordada por sacar adelante la venta privada para las clientas más VIP y en plena faena se hacía un corte en la mano y llegaba a acusar incluso a sus amigas y compañeras, Fina y Claudia de obstaculizar su trabajo. Por su parte, Joaquín decidía deshacer los cambios de turno que había hecho Tasio y le decía a Manolo que no puede seguir su petición y acusa a Tasio de haberla liado.

Digna le pedía a Damián su ayuda para que Begoña pueda hablar con Julia y el De La Reina le daba el número de teléfono pensando que era para ella. Así, Begoña conseguía hablar con la pequeña que se queja del frío que hace en el internado y confesaba que no para de llorar todas las noches.

Mateo acudía a la tienda para despedirse de Claudia antes de marcharse a Rodesia del Sur y el párroco y la dependienta no podían ocultar sus sentimientos y terminaban besándose apasionadamente. Por su parte, Luz decidía abrir el sobre que le dejó Jaime antes de morir y descubría que su compañero había conseguido el título oficial de Medicina.

Damián le dejaba claro a Jesús que no va a permitir más desplantes y que sino acudía a la boda dará por hecho que ya no pertenece a la familia. Además decidía quemar las fotografías de Marta y Fina para proteger a su hija. Tras ello, el De La Reina le anunciaba que ha decidido destituirle y ascender a Marta a ser la directora de la empresa. Después, Jesús trataba de amenazar a su hermana para que no acepte la dirección de la fábrica y tras ver la actitud de su hermano decidía aceptarla.

En la casona, Begoña compartía con Andrés su conversación con Julia y le decía que quiere sacar a Julia del internado. Por su parte, él le contaba que María ha intentado quitarse la vida. Finalmente, los dos volvían a dejarse llevar por sus sentimientos e intimaban.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 152 de ‘Sueños de libertad’, que Antena 3 emitirá el jueves 26 de septiembre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 152 de ‘Sueños de libertad’

Tras no poder contener sus sentimientos en la tienda, Mateo y Claudia pasan la noche juntos y más enamorados que nunca se niegan a tener que despedirse. El párroco le deja claro que ha pasado la mejor noche de su vida y que no se arrepiente de nada de lo que ha pasado pese a haber incumplido el celibato.

Jesús descubre que Begoña se ha puesto en contacto con Julia y furioso al escuchar a su mujer vuelve a ponerse violento con ella. Tras escuchar los gritos de su sobrino, Digna decide entrar en la habitación para separar a su sobrino de su mujer y amenazarle con que no va a permitir que toque a su mujer.

María le reprocha a Gema que fuera a contarle a Andrés que había intentado quitarse la vida porque ahora todo se ha precipitado y Andrés le ha dejado claro que su matrimonio se ha acabado y que aunque fingirá delante de todos en la intimidad su relación está rota.

Damián reúne a sus tres hijos antes de la boda con Digna para anunciar su decisión con respecto a la dirección de la empresa. Después de volver a escuchar a Jesús echando pestes sobre sus primos, el patriarca oficializa su decisión de que Marta sea la nueva directora de la fábrica.

Joaquín se da cuenta de que se equivocó al cambiar los turnos después de que Manolo decidiera dimitir de su puesto. El Merino reconoce que tuvo que haber hecho caso a Tasio para evitar más problemas dentro de la fábrica. Tras ello, consigue que el trabajador vuelva a la fábrica.

Por su parte, Carmen, Claudia y Fina triunfan con la venta privada en la tienda después de todos los esfuerzos puestos en los últimos días. Tras ello, Marta le anuncia a Fina que su padre ha destituido a Jesús y le ha ofrecido ser la nueva directora de las perfumerías De La Reina y que además ha destruido las fotografías y ya se ha acabado su pesadilla. Mientras Isabel decide acercarse de nuevo a Marta al saber que es ahora ella la directora.

María vuelve a enfrentarse con Begoña tras lo sucedido con Andrés y vuelve a echarle la culpa de haber acabado con su matrimonio tal y como ella quería y haberse sentido traicionada por todos. Después, Begoña y Andrés vuelven a verse en la casona y dudan si Damián ayudó a ocultar los cuerpos de Valentín y Clotilde y Andrés decide contarle toda la verdad a su tía sobre el lado oscuro de su padre.

Isidro se presenta en casa de Digna y descubre que la cocinera guarda un anillo de Gervasio que era igual que el que tenía Valentín y que apareció en su coche. Además Digna le confiesa que recordaba que Valentín lo llevaba el último día que lo vio el día de la muerte de Clotilde. Tras ello, el chófer empieza a atar cabos.

Tras tratar de acercarse a Marta, Isabel se presenta en casa de Jesús para entregarle el nuevo informe del detective sobre Mario Garcés con unas fotografías muy comprometidas del topógrafo.