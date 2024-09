Avance ‘Sueños de libertad’, capítulo del miércoles: Jesús, destronado y el fin de María

‘Sueños de libertad’ continúa siendo la serie líder de las tardes y anotando grandes resultados entre los más jóvenes. La ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay tiene a todos los fans pegados a la pantalla pues se encuentra en lo más alto en cuanto a tramas se refiere.

En el último capítulo de ‘Sueños de libertad’, Jesús se presentaba en casa de los Merino y no dudaba en encararse con su tía Digna tras descubrir que su padre ha decidido incluirla en su testamento y dejarle la mitad de la empresa y la acusaba de haber embaucado a Damián para asegurar la vida de sus hijos pues no tienen donde caerse muertos.

Por su parte, Isidro seguía ahondando en el interés de Andrés por los movimientos del coche de Damián pues no entiende por qué el de La Reina se preocupa ahora por algo por lo que nunca se había interesado. El chófer decidía callarse que encontró el anillo de Valentín para evitar cualquier tipo de guerra familiar.

Claudia y Fina seguían tratando de ayudar a Carmen con todos los preparativos para la venta para las clientas y el ágape que han creado para el evento. Pero lejos de ayudarla, conseguían que Isabel la presione aún más. Después al ver que la secretaria de Jesús no la dejaba tranquila, las dependientas le pedían que por favor no atosigue tanto a su amiga y ahora jefa.

Tras lo sucedido con Jesús, Digna compartía con Damián su enfado por el hecho de que la incluya en su testamento pues la ha puesto en una situación comprometida con los De La Reina. Pero Damián insistía en que la va a incluir en su herencia y después se lo dejaba bien claro a su hijo. Por su parte, Joaquín también se encaraba con su primo por haber tratado mal a su madre.

Andrés se abría en canal con Luis y le contaba la gran mentira de María con respecto a su falso embarazo y le decía que no la puede perdonar y para él su compromiso está roto después de haberse sentido engañado y humillado. Su primo trataba de defender a su mujer al decirle que había enloquecido por pensar que había algo entre Andrés y Begoña.

Después de enterarse que Tasio hizo oídos sordos y cambió los turnos de los trabajadores pese a que se lo había prohibido, Joaquín no dudaba en echarle una reprimenda a su nuevo ayudante. Pero Tasio le decía que lo hizo por el bien de la empresa y le pedía perdón por haberse saltado su orden.

Begoña compartía su frustración por el hecho de no poder tener contacto con Julia después de que Jesús se lo haya prohibido. Tras intentar descubrir que le había pasado en el cuello, Begoña terminaba confesándole a Digna que se lo había hecho Jesús al tratar de asfixiarla. Y al saberlo, la cocinera lanzaba una amenaza al prometer que no se va a quedar quieta ante los abusos de su sobrino.

María le contaba a Gema que va a tener que dejar la casa si Andrés no le perdona y que ha perdido al amor de su vida por sus celos y venganzas. Tras ello, María decideía escribirle una carta de despedida a Andrés asegurando que si no le tiene no merece la pena vivir y se disponía a quitarse la vida tomándose unos medicamentos que tenía Jaime entre sus cosas.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 151 de ‘Sueños de libertad’, que Antena 3 emitirá el miércoles 25 de septiembre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 151 de ‘Sueños de libertad’

Gema pilla a María cuando intentaba suicidarse con las pastillas de Jaime pues no soporta perder a su marido y tras verla desesperada le cuenta a Andrés lo que había intentado hacer su mujer. Tras ello, Andrés decide hablar con ella para que María intente aceptar la realidad de su relación tras lo sucedido.

Damián le anuncia a Marta que ha decidido que sea ella quien se encargue de la dirección de la fábrica pues está harto de los desmanes de Jesús. El De La Reina está dispuesto a destituir a Jesús para hacerle un castigo ejemplar pero para ello su hija debe quedarse en Madrid y poner fin a su decisión de marcharse a Barcelona con Fina. Ella le deja claro que no piensa renunciar a Fina y su padre le dice que no le puede pedir eso y ha cambiado su opinión con respecto a la relación de su hija con la dependienta.

En la tienda, Carmen sigue desbordada por sacar adelante la venta privada para las clientas más VIP y en plena faena se hace un corte en la mano y llega a acusar incluso a sus amigas y compañeras, Fina y Claudia de obstaculizar su trabajo. Por su parte, Joaquín decide deshacer los cambios de turno que había hecho Tasio y le dice a Manolo que no puede seguir su petición y acusa a Tasio de haberla liado.

Digna le pide a Damián su ayuda para que Begoña pueda hablar con Julia y el De La Reina le ha dado el número de teléfono pensando que era para ella. Así, Begoña consigue hablar con la pequeña que se queja del frío que hace en el internado y confiesa que no para de llorar todas las noches.

Mateo acude a la tienda para despedirse de Claudia antes de marcharse a Rodesia del Sur y el párroco y la dependienta no pueden ocultar sus sentimientos y terminan besándose apasionadamente. Por su parte, Luz decide abrir el sobre que le dejó Jaime antes de morir y descubre que su compañero había conseguido el título oficial de Medicina.

Damián le deja claro a Jesús que no va a permitir más desplantes y que sino acude a la boda dará por hecho que ya no pertenece a la familia. Además decide quemar las fotografías de Marta y Fina para proteger a su hija. Tras ello, el De La Reina le anuncia que ha decidido destituirle y ascender a Marta a ser la directora de la empresa. Después, Jesús trata de amenazar a su hermana para que no acepte la dirección de la fábrica y tras ver la actitud de su hermano decide aceptarla.

En la casona, Begoña comparte con Andrés su conversación con Julia y le dice que quiere sacar a Julia del internado. Por su parte, él le cuenta que María ha intentado quitarse la vida. Finalmente, los dos vuelven a dejarse llevar por sus sentimientos e intiman.