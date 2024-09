Avance ‘Sueños de libertad’, capítulo del martes con el suicidio de María y la amenaza de Digna

‘Sueños de libertad’ continúa siendo la serie líder de las tardes y anotando grandes resultados entre los más jóvenes. La ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay se encuentra en lo más alto en lo que a tramas se refiere.

En el último capítulo de ‘Sueños de libertad’, Andrés sospechaba que Isidro puede saber algo sobre lo que hizo Jesús con el cadáver de Valentín y por eso no dudaba en tantear al chófer para seguir tratando de descubrir la verdad. Tantas preguntas de Andrés sobre el coche de su padre sorprendía al padre de Fina.

Jesús le preguntaba a Damián quién es Mario Garcés después de haberle visto junto a Digna al salir de la fábrica. Tras pensar que puede haber algo oscuro detrás, el De La Reina optaba por espiar al topógrafo para saber si esconde algo. Por otro lado, Digna le contaba a Damián que había hablado con Mario Garcés y que le había pedido perdón por todo lo que le dijo sobre él. Tras conseguir que Digna no desconfíe de él, Damián le pedía a su cuñada adelantar la boda y que hará todo lo que tenga que hacer para que el compromiso salga adelante.

Begoña se encontraba con María en el salón y ambas volvían a tener un desencuentro después de que la primera le reprochara a su cuñada que se inventara lo de su embarazo y la hiciera creer que ella era culpable de todo. María le decía que solo quería conseguir la atención de su marido y Begoña le recriminaba que incluso la acusara de hacer fingir su estado mental.

Luz sigue bastante triste después de la muerte de Jaime, pero Luis trataba de consolarla y apoyarla para que no se sienta tan sola. La doctora le dejaba claro al perfumista que no siente nada por el que fue su compañero y que tiene que tener claro que está enamorada de él.

Después de ver a Carmen muy apurada con la tienda y que no llegan a todo, Mateo se proponía a ayudarlas. Con ello, el cura volvía a acercarse a Claudia. Por su parte, Tasio trataba de convencer a Joaquín para cambiar los turnos de noche para ayudar a un compañero pero el Merino rechazaba su propuesta y Tasio decidía hacer oídos sordos para satisfacer al empleado.

María confrontaba a Andrés por contarle lo de su falso embarazo a Begoña y que ella siga metiéndose en su matrimonio. Pero Andrés defendía a Begoña y volvía a dejarle claro a María que lo que ha hecho está mal y no lo puede perdonar. Tras ver su actitud, María amenazaba con suicidarse pero su marido no la cree.

Paralelamente, Digna descubría que Begoña tiene marcas en el cuello y sospecha que Jesús ha intentado asfixiarla. Mientras Begoña trataba de buscar entre las cosas de Jesús para encontrar la carta que Julia le escribió y su marido le confesaba que la rompió y que no quiere que se mensajeen y estén en contacto.

Damián le contaba a Don Agustín que ha decidido adelantar la boda y que le gustaría que sea él quien les case. Tras interesarse por el enlace, el párroco le recomendaba que haga justicia con los Merino y les devuelva lo que les quitó después de lo que hizo con Gervasio.

Tras la charla con el cura, Damián les anunciaba a sus hijos que ha decidido hacer un cambio en su testamento para dejarle la mitad de la empresa a Digna provocando la ira de Jesús y que acusara a su tía de haberle embaucado y que así lo único que provocará es que Joaquín y Luis tengan más poder.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 150 de ‘Sueños de libertad’, que Antena 3 emitirá el martes 24 de septiembre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 150 de ‘Sueños de libertad’

Jesús se presenta en casa de los Merino y no duda en encararse con su tía Digna tras descubrir que su padre ha decidido incluirla en su testamento y dejarle la mitad de la empresa y la acusa de haber embaucado a Damián para asegurar la vida de sus hijos pues no tienen donde caerse muertos.

Por su parte, Isidro sigue ahondando en el interés de Andrés por los movimientos del coche de Damián pues no entiende por qué el de La Reina se preocupa ahora por algo por lo que nunca se había preocupado. El chófer decide callarse que encontró el anillo de Valentín para evitar cualquier tipo de guerra familiar.

Claudia y Fina siguen tratando de ayudar a Carmen con todos los preparativos para la venta para las clientas y el ágape que han creado para el evento. Pero lejos de ayudarla, consiguen que Isabel la presione aún más. Después al ver que la secretaria de Jesús no la deja tranquila, las dependientas le piden que por favor no atosigue tanto a su amiga y ahora jefa.

Tras lo sucedido con Jesús, Digna comparte con Damián su enfado por el hecho de que la incluya en su testamento pues la ha puesto en una situación comprometida con los De La Reina. Pero Damián insiste en que la va a incluir en su herencia y después de lo deja bien claro a su hijo. Por su parte, Joaquín también se encara con su primo por haber tratado mal a su madre.

Andrés se abre en canal con Luis y le cuenta la gran mentira de María con respecto a su falso embarazo y que no la puede perdonar y para él su compromiso está roto después de haberse sentido engañado y humillado. Su primo trata de defender a su mujer al decirle que había enloquecido por pensar que había algo entre Andrés y Begoña.

Después de enterarse que Tasio hizo oídos sordos y cambió los turnos de los trabajadores pese a que se lo había prohibido, Joaquín no duda en echarle una reprimenda a su nuevo ayudante. Pero Tasio le dice que lo hizo por el bien de la empresa y le pide perdón por haberse saltado su orden.

Begoña comparte su frustración por el hecho de no poder tener contacto con Julia después de que Jesús se lo haya prohibido. Tras intentar descubrir que le había pasado en el cuello, Begoña termina confesándole a Digna que se lo había hecho Jesús al tratar de asfixiarla. Y al saberlo, la cocinera lanza una amenaza al prometer que no se va a quedar quieta ante los abusos de su sobrino.

María comparte con Gema que va a tener que dejar la casa si Andrés no le perdona y que ha perdido al amor de su vida por sus celos y venganzas. Tras ello, María decide escribirle una carta de despedida a Andrés asegurando que si no le tiene no merece la pena vivir y se dispone a quitarse la vida tomándose unos medicamentos que tenía Jaime entre sus cosas.