La firme determinación sobre el futuro de la serie ‘Sueños de libertad’ que adopta Antena 3

Relevar a una serie tan emblemática como ‘Amar es para siempre’, que tenía a sus espaldas casi 20 años de éxito contando la etapa de ‘Amar en tiempos revueltos’, no era una tarea fácil. Sin embargo, ‘Sueños de libertad‘ la ha cumplido con creces convirtiéndose en la serie líder de las sobremesas en Antena 3.

‘Sueños de libertad’ se estrenó el pasado 25 de febrero en prime time y a partir del 26 nos acompaña cada tarde en Antena 3 entre las 15:45 y las 17:00 horas. La ficción producida por Diagonal TV está a punto de concluir su primera temporada, pero tiene garantizado su futuro.

Después de que ‘Sueños de libertad’ haya liderado todos los meses en su franja horaria por encima del 13%, Antena 3 quiere seguir apostando por la ficción protagonizada por Alain Hernández, Natalia Sánchez y Daniel Tatay y por eso la ha renovado por una segunda temporada según avanzaba El Confidencial Digital y ha verificado El Televisero. Y es que además la ficción ha conseguido el gran hito de este tipo de ficciones: contar con el favor del público más joven.

La primera temporada ha estado compuesta de 154 capítulos, de los cuales quedan cinco capítulos para emitir. El último de ellos se ofrecerá el lunes 30 de septiembre. Pero los fans de la serie pueden estar tranquilos pues para el estreno de la segunda temporada no habrá que esperar pues arrancará un día después, el martes 1 de octubre.

Juanjo Puigcorbé, entre los fichajes de la segunda temporada de ‘Sueños de libertad’

La segunda temporada de ‘Sueños de libertad’ llegará con la incorporación de nuevos personajes como el que interpretará Juanjo Puigcorbé, tal y como avanzamos en El Televisero en exclusiva. El actor dará vida al patriarca de Los Carpena, una familia que son ricos.

Don Pedro está casado con doña Inés, una mujer muy estricta, conservadora y beata. Pedro no ama a su mujer. Se casó con ella por pura conveniencia. Es un hombre escéptico y muy práctico, poco amigo de sentimentalismos. Aun así, cuando ve que Mateo se ha enamorado sinceramente y es correspondido de la misma forma por Claudia, afloja y se compromete a no meterse en su relación, al tiempo que le confiesa a su hijo que él nunca ha estado enamorado ni lo estará. El tiempo no le dará precisamente la razón.