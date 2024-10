Avance ‘Sueños de libertad’, capítulo jueves: la llegada de don Pedro y la drástica decisión de Begoña

‘Sueños de libertad’ arrancó la semana pasada su segunda temporada en un gran momento en audiencias. Esta nueva tanda de episodios ha llegado con las tramas en todo lo alto y con nuevas incorporaciones como las de Isabel Gaudí, que da vida a doña Inés, la madre de Mateo y de David Matarín, que interpreta a Jacinto, el nuevo dependiente de la tienda. Y este jueves llegará Juanjo Puigcorbé como don Pedro, el padre de Mateo.

En el capítulo de ‘Sueños de libertad’ de este miércoles, Joaquín no dudaba en presumir ante Jesús de su nueva posición como gerente de la empresa así como de accionista de la misma después de que Damián haya decidido hacer justicia y que por fin él está fuera y ahora los Merino van a recuperar todo lo que era suyo.

Después, Jesús se encaraba con su padre por haberles dado el 40% de la empresa a los Merino y su padre le volvía a dejar claro que él ya no es nadie y ambos tenían una monumental bronca que terminaba con Damián al borde de un ataque pidiéndole a su hijo que no quiere volver a verle en su despacho.

Tasio y Carmen volvían a tener un desencuentro en la cantina después de que él le dijera que pensaba que le iba a pedir disculpas por haberse ido a tomar algo con Jacinto. Ella le dejaba claro que no piensa tolerar que le monte esos numeritos en público por los celos hacia el nuevo dependiente.

En el almacén, Claudia y Fina seguían tratando de boicotear a Jacinto al no estar conformes con su presencia como dependiente en la tienda. Y cuando Carmen lo descubría no duda en amenazar con tomar represalias si no aceptan a su nuevo compañero. Pese a todo, Jacinto se comprometía a ayudar a Claudia con la rifa.

Mateo compartía con Claudia su temor a como se tomará su padre su decisión de colgar los hábitos y el no tener trabajo. Al ver desesperado al ex-cura, Gaspar optaba por contratarle como nuevo camarero tras lo que le dijo Tasio y aunque a regañadientes, Mateo decidía aceptar su propuesta.

En la nueva junta directiva, Marta reconocía a sus primos que le hubiera gustado que el reparto de la empresa no viniera provocado por una exigencia aunque creía que el gesto de Damián era justo y que se pudiera así compensar de algún modo el dolor provocado a Gervasio y a todos. Por su parte, Luis les devolvía la fórmula del perfume y todos firmaban el nuevo reparto de las Perfumerías De La Reina.

Don Agustín acudía a visitar a María a la mansión después de que ella decidiera refugiarse en él y compartir todos sus problemas. Así, ella le contaba que pilló a su marido con Begoña y que ella ha abandonado la casa. El párroco se comprometía a ayudarle para poner en vereda a Begoña y conseguir que Andrés vuelva con ella.

Andrés e Isidro seguían tratando de encontrar el cadáver de Valentín en La Lobera. Pero cuando el menor de los Merino le contaba al chófer que Digna volverá a trabajar en su casa, Isidro sufría una crisis cardiaca aunque él trataba de quitarle hierro al asunto. Después, Jesús al ver tierra en las botas del chófer empezaba a sospechar que Isidro y su hermano están tramando algo.

Por la noche, Begoña volvía a la mansión y no dudaba en enfrentarse con Jesús por haber sacado a Julia del internado de Sigüenza y él se negaba a compartir el paradero de su hija para evitar que su mujer pueda verla. Y Andrés le dejaba claro que ha sido él quien ha lanzado a su mujer a sus brazos por su forma de actuar.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 162 de ‘Sueños de libertad’, que Antena 3 emitirá el jueves 10 de octubre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 162 de ‘Sueños de libertad’

Para poder acudir a la ópera con Marta, Fina tiene que cambiarle el turno a Jacinto pero se niega a tener que pedirle nada a su nuevo compañero y su novia le pide que se olvide de sus rencillas y le pida el favor para poder pasar la noche juntas. La dependienta le pide a Marta que sea ella quien se lo pida y finalmente Fina opta por pedirle ayuda a Carmen para que le cambie los turnos.

Digna le pide a Luis que jure que mantendrá en secreto el objetivo que tiene con su vuelta a la mansión sobre todo por su buena relación con Andrés y que tiene que pensar solo en él y en los Merino. Y justo, Begoña aparece en su casa para contarle que Jesús ha sacado a Julia del internado y no sabe donde está la pequeña.

Tras ello, Digna encara a Damián por lo que ha hecho Jesús con Julia y le pide que interceda y consiga que les dejen ver a la pequeña pues se niegan a decir donde está por petición de su padre. Mientras Isidro le pregunta a Damián porque ha hecho que Digna tenga que volver a trabajar en la casa y él no duda en decirle que sigue enamorado de ella y que mantiene la esperanza de que con el tiempo pueda perdonarle.

Marta hace llamar a Joaquín para pedirle que la nueva remesa de la Esencia De La Reina se ponga en reparto en 24 horas pero su primo le dice que es imposible pues se niega a apretar las tuercas a los operarios pues tendrían que duplicar los turnos. Pero Marta le dice que no pueden fallar a los clientes y se produce un rifirrafe entre los dos ahora que comparten decisiones como directora y gerente.

Damián habla con Jesús de Julia y le pide que la traiga de vuelta a casa y él se niega y su padre le dice que es un castigo muy duro para todos lo que está haciendo con la pequeña. Para evitar que siga pagándolo con su hija, el patriarca le ofrece finalmente a su hijo dos millones pero Jesús le dice que la niña no está en venta.

Poco a poco, en la cantina Mateo va progresando en su trabajo como camarero gracias al empeño de Gaspar por ayudar al ex-cura para que vaya aprendiendo a servir. Justo cuando Mateo se encuentra en la cocina de la cantina cortando queso, aparece su padre don Pedro y es Claudia la que lo atiende y consigue venderle boletos para la rifa sin saber que era su suegro. Tras ver a su hijo detrás de la barra le echa en cara que haya dejado el sacerdocio.

Don Agustín se presenta en el dispensario para poner a Begoña contra las cuerdas por acostarse con su cuñado después de lo que le prometió a María. Pero la enfermera le deja claro que ella se ha entregado en cuerpo y alma a su marido y que lo único que ha hecho es alejarla de su hija.

Tras su vuelta de Colombia, don Pedro visita a Damián en la mansión y le echa en cara a su amigo que haya permitido que su hijo se haya puesto a trabajar en la cantina y haya iniciado una relación con Claudia. El De La Reina le deja claro a su amigo que su hijo es alguien honesto y de buen corazón. Tras ver a don Pedro en casa, Jesús le propone quedar para tratar de negocios.

Después de hablar con Digna y ver que Jesús sigue sin dar su brazo a torcer con Julia, Begoña le anuncia a Andrés que ha tomado la decisión de pedir la nulidad matrimonial para hacer que su matrimonio nunca haya existido y poder ser por fin libre.