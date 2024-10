Avance ‘Sueños de libertad’, capítulo miércoles: Jesús hace desaparecer a Julia y el golpe de los Merino

‘Sueños de libertad’ arrancó hace justo una semana su segunda temporada en un gran momento en audiencias. Esta nueva tanda de episodios ha llegado con las tramas en todo lo alto y con nuevas incorporaciones como las de Isabel Gaudí, que da vida a doña Inés, la madre de Mateo y de David Matarín, que interpreta a Jacinto, el nuevo dependiente de la tienda. Y esta semana llegará Juanjo Puigcorbé como don Pedro, el padre de Mateo.

En el capítulo de ‘Sueños de libertad’ de este martes, tras abandonar la casa de los De La Reina, Begoña se trasladaba a vivir a casa de Luz, que la ayudaba después de que Jesús le haya quitado todo el dinero que tenía ahorrado a su amiga. La doctora volvía a ofrecerle dinero después de que Begoña no tenga acceso ni a su salario.

Andrés acudía a visitar a Begoña para ver como se encuentra su amada y le contaba que él y María estaban durmiendo separados. Ambos compartían su miedo por si Jesús decidía denunciar a su mujer por adulterio y para ello tenían que tratar de adelantarse y encontrar el cadáver de Valentín. Y tras ello, volvía a encararse con Jesús y Damián le contaba que le ha dado un millón de pesetas a Jesús para evitar que denuncie a Begoña. Además, Damián les contaba a Andrés y Marta la petición de Digna para que Luis vuelva a la fábrica con la Esencia De La Reina pero a Marta no le hacía ninguna gracia.

Mateo seguía tratando de encontrar trabajo y aumentaba su desesperación pues si no consigue nada pronto él y Claudia tendrán que abandonar la colonia y buscarse la vida en otro sitio. Tasio trataba de ayudarle para evitar que la madre de su hijo tenga que irse y no dudaba en pedirle a Gaspar que contrate al ex párroco para ayudarle en la cantina.

Jacinto seguía ganándose poco a poco a las clientas de la tienda pero su relación con Fina y Claudia sigue siendo muy tirante y cada vez hay más desencuentros entre Fina y el dependiente. Tan solo, Carmen parece que le da una oportunidad a su nuevo compañero al ver que se siente discriminado por sus compañeras. Al ver a su mujer tomando un café con Jacinto, Tasio se moría de celos.

Gema le contaba a María que Begoña ha abandonado la casa y no ha dormido ni en su cuarto ni en el de Julia pero que Andrés si que ha pasado la noche en la habitación de invitados. Justo entonces la enfermera se presentaba en casa para recoger algunas de sus pertenencias y al ver a María le pedía perdón por hacerla daño y ella le dejaba claro que lo único que van a conseguir ella y Andrés es hacerla más fuerte y que va a seguir siendo la mujer de Andrés y luchará por sus derechos.

Tras valorar la petición de Digna, Damián trataba de renegociar y le ofrecía el 40% del accionariado de la empresa y aunque al principio parece no hacerle ninguna gracia decidía aceptar a cambio de que sus hijos tengan cada uno el 20% de la empresa mientras que Marta y Andrés solo un 15%. Además pedía que Joaquín sea el gerente. A cambio, el De la Reina le solicitaba a ella que vuelva a trabajar en su casa y ella aceptaba a regañadientes.

Luz compartía con Claudia la buena noticia de que unas religiosas le han cedido un convento para poder instalar allí una casa-cuna. La dependienta le proponía hacer una rifa para conseguir dinero y financiación para poder sacar adelante el proyecto. Tras ello, la doctora le contaba el plan a Marta y le pedía poder gestionar las cuentas del dispensario pero la jefa lo rechazaba.

Marta decide tener un bonito detalle con Fina y le invitaba al teatro en Madrid para poder volver a disfrutar juntas de una jornada ahora que han tenido que estar más distanciadas por el nombramiento de la De La Reina como nueva directora. Además no dudaba en regalarla un vestido con el que poder acudir a la ópera a ver a María Callas.

Andrés le contaba a Begoña que su padre le ha pagado un millón de pesetas para evitar que Jesús la denuncie por adulterio y él le cedía dinero para que pueda irse unos días y visite a Julia en Sigüenza. Mientras Digna, les contaba a Joaquín y Luis que ha aceptado la propuesta de Damián y que su único fin al haber aceptado trabajar en la mansión es acabar con los De La Reina.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 161 de ‘Sueños de libertad’, que Antena 3 emitirá el miércoles 9 de octubre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 161 de ‘Sueños de libertad’

Joaquín no duda en presumir ante Jesús de su nueva posición como gerente de la empresa así como de accionista de la misma después de que Damián haya decidido hacer justicia y que por fin él está fuera y ahora los Merino van a recuperar todo lo que era suyo.

Después, Jesús se encara con su padre por haberles dado el 40% de la empresa a los Merino y su padre le vuelve a dejar claro que él ya no es nadie y ambos tienen una monumental bronca que termina con Damián al borde de un ataque pidiéndole a su hijo que no quiere volver a verle en su despacho.

Tasio y Carmen vuelven a tener un desencuentro en la cantina después de que él le diga que pensaba que le iba a pedir disculpas por haberse ido a tomar algo con Jacinto. Ella le deja claro que no piensa tolerar que le monte esos numeritos en público por los celos hacia el nuevo dependiente.

En el almacén, Claudia y Fina siguen tratando de boicotear a Jacinto al no estar conformes con su presencia como dependiente en la tienda. Y cuando Carmen lo descubre no duda en amenazar con tomar represalias si no aceptan a su nuevo compañero. Pese a todo, Jacinto se compromete a ayudar a Claudia con la rifa.

Mateo comparte con Claudia su temor a como se tomará su padre su decisión de colgar los hábitos y el no tener trabajo. Al ver desesperado al ex-cura, Gaspar opta por contratarle como nuevo camarero tras lo que le dijo Tasio y aunque a regañadientes, Mateo decide aceptar su propuesta.

En la nueva junta directiva, Marta reconoce a sus primos que le hubiera gustado que el reparto de la empresa no viniera provocado por una exigencia aunque creía que el gesto de Damián era justo y que pudiera compensar de algún modo el dolor provocado a Gervasio y a todos. Por su parte, Luis les devuelve la fórmula del perfume y todos firman el nuevo reparto de las Perfumerías De La Reina.

Don Agustín acude a visitar a María a la mansión después de que ella decida refugiarse en él y compartir todos sus problemas. Así, ella le cuenta que pilló a su marido con Begoña y que ella ha abandonado la casa. El párroco se compromete a ayudarle para poner en vereda a Begoña y conseguir que Andrés vuelva con ella.

Andrés e Isidro siguen tratando de encontrar el cadáver de Valentín en La Lobera. Pero cuando el menor de los Merino le cuenta al chófer que Digna volverá a trabajar en su casa, Isidro sufre una crisis cardiaca aunque él trata de quitarle hierro al asunto. Después, Jesús al ver tierra en las botas del chófer empieza a sospechar que Isidro y su hermano están tramando algo.

Por la noche, Begoña vuelve a la mansión y no duda en enfrentarse con Jesús por haber sacado a Julia del internado de Sigüenza y él se niega a compartir el paradero de su hija para evitar que su mujer pueda verla. Y Andrés le deja claro que ha sido él quien ha lanzado a su mujer a sus brazos por su forma de actuar.