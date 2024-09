Rodolfo Sancho es puesto directamente contra las cuerdas ante lo revelado en ‘Código 10’

El pasado fin de semana, el programa ‘Fiesta’ sacaba a la luz unos comprometidos audios que dejaban muy mal parado a Rodolfo Sancho. Supuestamente, el actor habría comprado testigos para que declarasen a favor de Daniel en el juicio por el asesinato de Edwin Arrieta, por el cual, finalmente fue condenado a cadena perpetua.

El encargado de filtrar esos audios ha sido Nilson Domínguez, uno de los testigos que iba a declarar pero que acabó no haciéndolo. Se trata de un hombre de nacionalidad venezolana que, presuntamente, mantuvo una tortuosa relación con el cirujano asesinado. Este martes 3 de septiembre, Milenyi González, la abogada de Nilson, ha hablado en exclusiva en el programa de Cuatro ‘Código 10’.

La letrada ha hablado sobre esos polémicos audios, y también sobre la relación que tuvo su cliente con Edwin Arrieta. Lo primero que ha contado fue en qué momento Rodolfo Sancho y Nilson Domínguez se pusieron en contacto: «En octubre de 2023». En aquel momento, «conversan sobre el testimonio que Nilson podría rendir, en base a que ellos tenían conocimiento de una denuncia que tuvo Nilson con el ciudadano Edwin».

Los presentadores del espacio, Nacho Abad y David Aleman le han peguntado si el cirujano intentó agredir sexualmente a Nilson. Algo que ella ha negado categóricamente: «Los acosos fueron de llamadas porque ellos tenían una relación… Nada de acoso sexual». Acto seguido, Milenyi ha continuado hablando sobre las conversaciones que tuvo el actor y sus abogados con su cliente: «Fue de cooperación totalmente hasta el mes de abril cuando hay una llamada donde le indican que él debe ir a Tailandia y señalar que él hubiese hecho lo mismo que hizo Daniel».

Rofolfo hizo hasta «14 transferencias» a Nilson

Según la abogada, su cliente le respondió que no: «Obviamente Nilson dijo que no iba a ir a Tailandia a decir algo que él no cometería». Tras esto, ha contado lo que hicieron tanto los abogados como el propio Rodolfo Sancho. Al parecer, este dijo lo siguiente sobre las transferencias que se le realizaron a Nilson Domínguez: «No puede aparecer nunca que yo estoy pagando para ser testigo».

Además, ha desvelado cuántos pagos hubo: «Hay 14 transferencias realizadas a Nilson a través de Carmen y Ramón (los abogados), 10.000 euros aproximadamente. Fueron pagos que fueron realizando para el pasaporte, para la visa, pero hay otros que no están especificados. Para mí, Nilson era una víctima, tanto de Rodolfo como de los medios de comunicación españoles».

Milenyi también ha reconocido que el actor y los abogados intentaron comprar el testimonio de su cliente: «No hubo extorsión, fueron regalías que Rodolfo voluntariamente le entregó a Nilson para que fuera a rendir el testimonio a Tailandia. Inicialmente no señalaba que él fuera para esos temas de acoso sexual. Cuando llega el día del viaje le comienzan a armar el guion. ¿Cómo se llama a eso? Un testigo que está siendo comprado».

Así se refería Rodolfo Sancho a Edwin Arrieta, según Milenyi

Por otro lado, la abogada también ha desvelado cómo se refería Rodolfo Sancho a Edwin Arrieta. Según ella, Nilson le comentó al actor que él solo iba a declarar por el acoso en las llamadas que recibió del cirujano colombiano, pero no por todo lo demás que le estaban diciendo tanto Rodolfo como los abogados del caso. Ante esta negativa, Milenyi contó la respuesta del padre de Daniel Sancho.

En un primer mensaje Rodolfo le dijo a Nilson: «Como padre se me parte el corazón», ha leído la abogada. De esta forma, con este mensaje se podría suponer que el actor habría sido empático con la familia de Edwin Arrieta. Sin embargo, en ese momento, Sancho habría pronunciado una palabra malsonante que la abogada no ha querido decir en directo.

Lo que sí ha desvelado es cómo se refirió, supuestamente, el actor al asesinado por su hijo: «Cirujano indeseable, a cuántos habrá maltratado. Se merece manchar su nombre, a pesar de que esté muerto». Una impactante declaración que ha dejado en shock a los presentadores del programa de Cuatro.