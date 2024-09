Pepe Ribagorda habla claro y sin medias tintas tras quedar fuera de ‘Informativos Telecinco’

Después de 18 años siendo una de las caras más reconocidas de ‘Informativos Telecinco’, Pepe Ribagorda se despedirá este domingo de la audiencia ante la revolución de rostros que prepara la cadena con el fichaje de María Casado para presentar la edición de fin de semana junto a David Cantero.

Así, la dirección de informativos de Mediaset liderada por Francisco Moreno, ha decidido desechar su apuesta por un trío de presentadores en la edición del fin de semana y apostar por un tándem que ya tiene experiencia pues formaron pareja durante años en el ‘Telediario’ de TVE.

Con la llegada de María Casado, Leticia Iglesias y Pepe Ribagorda se quedan fuera de la edición de los sábados y domingos. Mientras la primera se incorporará al equipo de ‘Informativos Telecinco 21h’ como principal prescriptora y sustituta de Carlos Franganillo, el periodista seguirá ligado a los informativos pero aún con una función que no está cerrada.

Algo que confirma el propio José Ribagorda en unas declaraciones para El Confi TV. «Sigo en la casa y la casa me ha trasladado su respeto y su consideración, pues son muchos años. He dado mucho por la casa, la casa Mediaset, que me ha dado también mucho a mí y bueno, tenemos una relación muy estable. Hay muchos sentimientos, mucho cariño y mucho respeto mutuo», asevera.

En este sentido, y al igual que dijo Francisco Moreno, nada es vitalicio. «Son ciclos que se van terminando», recalca Ribagorda, que se muestra muy ilusionado ante los nuevos retos que tiene por delante «muy vinculados a pasiones mías». «Se tiene que conformar y configurar todo, pero hay muy buena voluntad por ambas partes», señala sobre cuál será su nuevo destino dentro de ‘Informativos Telecinco’.

«Me hace mucha ilusión pegar el último arreón mío profesional en mi casa y con proyectos que pueden ser muy interesantes para todos», prosigue destacando Pepe Ribagorda, que acaba de ser premiado en Sevilla con un galardón de la Revista Escaparate a su trayectoria profesional.

Pepe Ribagorda, orgulloso de sus 18 años al frente de ‘Informativos Telecinco’: «Me voy con la cabeza alta»

Ahora que toca hacer balance, Pepe Ribagorda saca pecho de los resultados conseguidos en estos 18 años en los que ha trabajado codo a codo con rostros como Pedro Piqueras, Marta Fernández, Ángeles Blanco o Carme Chaparro, que también se despide del matinal y se queda sin una función clara en el equipo. «Ha sido una etapa muy fructífera en la que hemos consolidado el informativo y lo hemos convertido durante muchísimos años en referente informativo de los fines de semana. Es un informativo que ha gustado, ha tenido muchísima credibilidad y que ha sido muy seguido siempre», remarca el periodista.

«Me voy con la cabeza muy alta y además con la sensación del deber cumplido y con el orgullo por todos los logros que hemos conseguido. He recibido todo el reconocimiento de los compañeros, que eso para mí es muy importante. Con el reconocimiento no solo de mi equipo, que ya te digo que ha sido determinante y clave, sino con el de toda la redacción. O sea, que hay un respeto hacia mi persona y hacia el trabajo que he desarrollado también muy grande. Y eso para mí, irme con el reconocimiento, yo creo que es el mejor de los premios que puedo tener, irme con el reconocimiento de mis compañeros», concluye el presentador.