Mayte Zaldívar revela en ‘De Viernes’ lo que le dijo exactamente Julián Muñoz justo antes de morir

Uno de los contenidos más impactantes del especial de ‘¡De viernes!‘ que Telecinco ha emitido con motivo del fallecimiento de Julián Muñoz han sido precisamente las últimas palabras del exalcalde de Marbella. Además de su testimonio póstumo y a través de una llamada telefónica, Mayte Zaldívar ha desvelado cuáles fueron las últimas palabras del político marbellí.

También la viuda de Julián Muñoz ha dado a conocer cómo se encuentra tras esta dura pérdida. Nada más entrar por teléfono, la mujer de Julián Muñoz ha revelado cómo se siente: «Estoy. Ahora mismo lo estoy viendo ahí y la verdad es que me parece que está aquí y bueno, estoy mal. No sé, verlo es duro. No sé si es muy pronto, pero no sé. Me da la sensación de que está aquí».

De igual manera, Mayte ha dado a conocer cómo fue la despedida de Julián Muñoz: «Con unas palabras muy bonitas, con mucho cariño y como hay que despedirse de los seres queridos creo yo». Lejos de quedarse ahí, la viuda de Julián Muñoz ha compartido: «Cuando la vida te la da la oportunidad de despedirte de alguien, creo que hay que aprovecharla hasta el final y creo que toda la familia la aprovechamos. Siempre he presumido de que mi familia es una piña y cada día más».

En plató, el nieto de Julián Muñoz ha asegurado no saber el contenido de las memorias. También Mayte Zaldívar ha asegurado no saber nada: «Esa es la verdad de Julián Muñoz y yo la respeto y voy a respetarla hasta el final. En esa entrevista habrá dicho lo que él haya considerado y ya está. Ni mi nieto ni yo ni nadie tiene por qué saberlo. No son sus memorias, son sus vivencias y lo que él ha considerado que tuviese que decir. No sé si se habrá guardado cosas».

Sobre le pronunciamiento de Julián Muñoz a través de la entrevista inédita, la que fuese su mujer ha compartido: «Tenía la necesidad de contar su verdad sin interrupción… Para Julián era muy importante que la gente le escuchase. Creo que se fue muy bien con esa entrevista. Estuve al final, llegué al final para recogerlo y estar ahí, porque consideré que no tenía que estar. No quería que se sintiese que le podía atar o cohibir».

Así fue la íntima despedida familiar de Julián Muñoz

Finalmente, Mayte Zaldívar ha dado a conocer cómo fue la despedida de Julián Muñoz. «Era querer meterte en los poros de él y él en los nuestros y dentro de la desgracia ha sido tan bonito de ver todo lo que estaba disfrutando de ese momento, de ese cariño con el que nos mirábamos», ha compartido visiblemente emocionada.

Intentando contener el llanto, Mayte ha proseguido diciendo: «Nadie hablaba, solo hablaba él y tuvo la fuerza de despedirse de uno en uno y diciendo lo que quería decir a cada uno. Para mí es un recuerdo que me voy a llevar en mi corazón siempre. Me da igual lo que opinen los demás, que eso no me lo va a mermar ni una pizca».

Por último y a través del teléfono, Mayte ha concluido aseverando: «Cambió la palabra ‘perdón’ por la palabra ‘os quiero’. Era un hombre increíble, un ser humano que no tiene nada que ver con la profesión o sus andanzas».