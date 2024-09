Lydia Lozano se planta ante esta indigesta proposición en ‘Ni que fuéramos’: «No quiero participar»

La entrega de ‘Ni que fuéramos‘ de este lunes, 9 de septiembre, acababa con Lydia Lozano llorando a lágrima viva. Hacia el final de la tarde, Kiko Hernández anunciaba que tenía que dar una noticia de gran calado informativo y que afectaba directamente a su compañera de programa.

El colaborador animaba a Lydia Lozano a acudir frente al pantallón antes de soltar la información. Según Kiko, una plataforma estaría en proceso de producir un documental sobre la desaparición de Ylenia Carrisi, hija de Al Bano y Romina Power. «Es una producción que se va a hacer para Netflix sobre la desaparición de Ylenia Carrisi», ha asegurado el exconcursante de ‘Gran Hermano’.

Y no solo eso sino que, al parecer, la intención es que la periodista participe en este proyecto. Nada más conocer la noticia, sin pensárselo un segundo, la colaboradora ha contestado con un rotundo «no». «No quiero participar», ha dejado claro, regresando a su sitio. Pero lejos de quedarse ahí, Kiko Hernández ha dado más detalles al respecto.

«Al Bano ha dicho desde el primer momento que sí, que quiere participar. Le dijeron: ‘¿Puede estar Lydia Lozano?’. Y él respondió: ‘Mejor’. La mujer, Romina, dijo que no antes del verano y ahora que sí», ha explicado el colaborador. Además ha señalado que Antonio Montero, el que fuera colaborador de ‘Sálvame’, también tendría presencia en este documental.

Lydia Lozano rompe a llorar ante la información de Kiko Hernández

Pero Lydia Lozano ha vuelto a dejar clara su negativa: «No hay dinero. Ni un millón, ni diez millones». «Bajo ningún concepto. Aquí no hay dinero. Que no. Es que no», ha sentenciado. En ese momento, la periodista ha recordado la ocasión en la que se negó a sentarse frente a Al Bano en el ‘Deluxe’, a pesar de la insistencia de sus entonces compañeros: «Dije que no. Soy pocas veces de decir que no, yo me presto a todo».

«Cuando lo veas en tu casa te vas a arrepentir porque vas a decir: ‘Qué pena no poder defenderme’. Van a ir a degüello», le advertía Kiko Hernández. Unos minutos después, la colaboradora, incapaz de soportar más la presión, se echaba a llorar desconsoladamente. Y es que ese es uno de los episodios más oscuros de su carrera profesional. Cabe recordar que la periodista defendió durante meses que Ylenia Carrisi seguía viva, algo que nunca se llegó a demostrar.

Entre lágrimas, Lydia Lozano ha insistido: «Solamente voy a decir una cosa. Desde que paré, han salido muchas noticias y no las he dado yo, pero Al Bano nunca le da caña a esas personas. Siempre termina nombrándome. En los titulares siempre aparezco yo. Pues que hable de todos los periodistas que han hablado, de California, de tal».

Por último, ha lanzado un demoledor dardo a Antonio Montero. «Monterito, ¿Cuánto dinero para hacer una serie? ¡Se ha forrado desde que nos fuimos!», le ha espetado a su excompañero de ‘Sálvame’.