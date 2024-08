Lydia Lozano tira de la manta sobre Maite Galdeano, Kiko y Sofía y sus intenciones detrás

Aún alejada del plató de ‘Ni que fuéramos’, Lydia Lozano no pierde oportunidad de pronunciarse sobre todas las polémicas actuales. En un reciente encuentro con los medios, la colaboradora del nuevo ‘Sálvame’ ha opinado sin tapujos sobre la mediática pelea familiar que están viviendo Maite Galdeano y su hija. Así, ha sentenciado las intenciones detrás de las acusaciones de la televisiva contra Sofía Suescun y su pareja, Kiko Jiménez.

Durante la madrugada del miércoles, Maite Galdeano estalló en redes sociales destapando el juego sucio de Kiko Jiménez con su hija y contra ella. Así, la de Pamplona acusaba al televisivo de haber manipulado a su hija durante estos cinco años hasta el punto de lograr que Sofía la eche de casa. Un agitado cruce de acusaciones que ha levantado todo un debate en redes entre rostros conocidos de la televisión.

Lydia Lozano: «Creo que hay mucho más»

La última en sumarse es Lydia Lozano, que mientras asistía a dar el último adiós a su buen amigo de profesión, Carlos Ferrando, no dudó en pronunciarse ante los medios sobre el drama familiar. «Me he quedado muerta», comenzó señalando la colaboradora de ‘Ni que fuéramos’ a Europa Press, dejando claro su asombro ante el inesperado giro en la estampa de familia perfecta que habían vendido en los platós todo este tiempo.

«Al principio, como he vivido estas cosas, digo: ‘Harán un ‘De Viernes’. Pero creo que hay mucho más», continuó señalando la periodista, que no descarta que todo el desplante de Galdeano con su hija y su yerno encierre motivos puramente económicos tras el fin de ‘Supervivientes All Stars’. Pero también ha querido romper una lanza a favor de su antiguo compañero.

Lydia Lozano da si opinion sobre el tema de Sofia, Maite y Kiko pic.twitter.com/qUnR2zZpaN — Shinesxkikofia (@shinesxkikofia) August 16, 2024

«Kiko ha sido conmigo muy buen compañero, es lo único que puedo decir y que con Sofía me escribo de vez en cuando, pero con Kiko, conmigo en ‘Sálvame’ estuvo siempre estupendamente», aseguró Lydia Lozano, que sentenció ante los medios la buena opinión que tiene del televisivo. «Maite es una mujer muy posesiva, y siempre lo ha sido», terminaba diciendo a los micrófonos de Europa Press.

Lluvia de opiniones

Así, la compañera de María Patiño se suma a la lluvia de opiniones que han inundado las redes sociales desde que la de Pamplona publicó sus incendiarias historias de Instagram. En concreto, la polémica se ha formado en una publicación de la misma plataforma que recogía todo lo sucedido en la que muchos famosos del universo Telecinco han dictado su sentencia.

Dakota contra todos, la cosa está que arde. pic.twitter.com/ajj7BmhU8i — 🫶🏼 (@realitysdetv) August 14, 2024

Naomi Asensi, Amor Romeira y Fani Carbajal mostraban su opinión en los comentarios del post, desatando la ira de Dakota Tárraga, la pareja actual de Cristian Suescun. «Me parece que ya es denigrante. En todas las familias se cuecen habas, y que vengas tú a comentarlo me parece vergonzoso. Hay que tener más valores como persona», señaló la de Alicante en una historia dirigida a todos los que han comentado el rifirrafe familiar.