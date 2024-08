Suso Álvarez anticipa lo que va a pasar con Maite Galdeano ante su grave conflicto con Kiko y Sofía

La guerra ha estallado entre Maite Galdeano, su hija Sofía Suescun y su novio Kiko Jiménez. La concursante de ‘GH 16’ sorprendía en la madrugada del miércoles al denunciar que Sofía le había echado de casa y que estaba abducida por Kiko comparándole con Antonio David Flores. Este conflicto ha saltado a Telecinco donde este viernes se ha manifestado alguien que conoce mucho a los tres: Suso Álvarez.

El que fuera compañero de Maite Galdeano y Sofía en ‘GH 16’ y ex pareja de la navarra se ha pronunciado sobre este cisma familiar en ‘Vamos a ver’ después de que el espacio haya repasado todo lo sucedido tras los ataques de Maite hacia Kiko y su hija.

El primero en manifestarse era Omar Suárez que recordaba lo que él dijo hace justo una semana sobre lo que iba diciendo Maite de Kiko por los pasillos. «Tras lo que yo dije, Kiko el domingo me lleva a un pasillo de Telecinco y me enseña una serie de pruebas con las que yo ratifico lo que dice Sofía de que su madre necesita ayuda urgente», explicaba el colaborador.

Suso Álvarez, rotundo sobre la guerra entre Maite y Kiko: «No es el lugar para hablar de esto»

Por su parte, Suso Álvarez relataba que él ha coincidido tanto con Kiko como con Maite durante los últimos meses en los debates de ‘Los vecinos de la casa de al lado’ y que había colaboradores que señalan que todo esto puede ser un montaje. «Yo sabía que eso no era cierto y que la discusión y el conflicto era real porque en las reuniones no se hablaban y había una tensión que era evidente», aseveraba.

«Si que es verdad que no me esperaba tal gravedad. Yo creo que hemos pasado todos los límites. Yo no esperaba todas las etiquetas tan demoledoras que le ha puesto Maite a Kiko y yo creo que las redes sociales no es el lugar para hablar de estos temas y tampoco un plató de televisión. Creo que hay profesionales genéricos de todo tipo donde una persona que si se siente mal acuda porque sino se frivoliza algo que es muy grave», sentenciaba Suso Álvarez.

Tras recordar la reacción de Kiko Jiménez este jueves en ‘Fiesta’, Suso Álvarez destacaba que lo veía muy afectado. «Le veo que la situación le ha superado. Yo más que moderado le veo que está muy afectado. Esto al final afecta a todas las familias y a todo el entorno», añadía el colaborador de ‘Vamos a ver’.

Por último, Suso Álvarez se atrevía a lanzar un pronóstico de lo que va a pasar entre Maite, Kiko y Sofía después de que Adriana Dorronsoro les preguntara a los colaboradores si creen que Maite Galdeano recapacitará sobre lo que ha hecho. «Yo nunca había visto a Maite hablando de temas tan delicados y me da la sensación de que no va a recapacitar ni dar un paso atrás«, aseveraba.

«Yo creo que todo dependerá de Sofía, si ella le perdona y Maite vuelve…», añadía por su lado Marta López. «Pero si Maite y Sofía se perdonan, ¿en qué punto se queda Kiko? Porque lo que ha dicho de él…», se preguntaba Suso. «Yo creo que el comunicado ha sido un punto final de Sofía», apostillaba Omar Suárez.