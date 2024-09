La inflexible advertencia de Josemi Rodríguez Sieiro a Sonsoles Ónega: "Qué no me llame nunca..."

La muerte de Jimmy Giménez-Arnau ha dejado asolados a todos los programas de televisión. Después de que fuera ‘Ni que fuéramos’ la que diera la noticia, tanto ‘TardeAR’ en Telecinco con Ana Rosa Quintana como ‘Y ahora Sonsoles’ con Sonsoles Ónega se han volcado con la triste pérdida del periodista. En el caso del espacio de Antena 3, Sonsoles conectaba en directo con algunas colaboradoras como María del Monte o Ana Obregón y también con otros periodistas como Josemi Rodríguez Sieiro.

Lo habitual en este tipo de días en los que se muere algún personaje famoso es que todos hablen maravillas de la persona fallecida y que amigos y compañeros entren por teléfono o por conexión en todos los programas habidos y por haber. Por eso, Josemi Rodríguez Sieiro ha sorprendido con su reacción en ‘Y ahora Sonsoles’.

«¿Cómo te has quedado con esta noticia?», le preguntaba Sonsoles Ónega. «Bueno a mí no me extraña, esto puede pasar en cualquier momento ya, que quieres que te diga. Conocí a Jimmy muchísimo, bueno yo le llamaba Joaquín, porque conocí a sus padres, fui compañero de su hermano José Antonio en un internado en Inglaterra, tuve una relación con todos y nos veíamos muy a menudo. Sus hermanos han veraneado en mi casa, viví su noviazgo con Mery, su boda y todo eso», respondía él.

«Yo creo que ha sido una persona malograda porque era un genio, escribía maravillosamente y el tema de la televisión le resultó más fácil ganar dinero. El genio que tenía lo heredó de un tío suyo, que era un personaje. A él le perdió todo esto. Tuvo una novia y se encaprichó de Mery. Llevé a su hija Leticia en su coche para intentar que lo viera. Es una historia muy complicada y él podría haber hecho cosas fantásticas. Se crio en un ambiente muy culto, hablaba inglés, tenía muchas cualidades y me da pena su última trayectoria porque no era el Jimmy que yo conocí», sentenciaba Josemi Rodríguez Sieiro.

Josemi Rodríguez Sieiro, claro ante Sonsoles Ónega: «Que no me llamen cuando muera alguien»

Pero lejos de quedarse ahí, Josemi Rodríguez Sieiro seguía tratando de desmontar la imagen que se tenía de Jimmy. «Se ha muerto, pues que le vamos a hacer. No tenía dinero para irse de viaje de novios con su mujer, le invité a todo para que se calmara y en el último momento no me la jugó de milagro a mí que se suponía que era amigo de la familia porque llamó a un periodista español para que fuera. Estaba dispuesto a vender esa historia sin contar conmigo. Pero es que él era así, con él podías esperar cualquier cosa», soltaba sin pudor el periodista y célebre colaborador de María Teresa Campos.

«Era un personaje muy especial», insistía Josemi a lo que Sonsoles aseguraba que «no me parece mal que en un retrato de un personaje…». «Pero no te estoy hablando mal, te estoy hablando de como era él», le replicaba Josemi Rodríguez Sieiro. «Hombre endulzar las biografías no conducen a nada», respondía Sonsoles. «¿Sabes lo que pasa? Que no me llame nunca nadie cuando se muera alguien, no creo que la muerte dignifique a nadie. Él no tuvo un buen comportamiento con su hijo y eso no me lo puede negar nadie porque yo lo he vivido. Yo viví toda esa historia», sentenciaba Josemi. «Pero bueno descanse en paz», concluía el periodista.