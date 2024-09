David Broncano no se amilana en ‘La Revuelta’ y le endiña este hachazo a ‘MasterChef’

Este lunes, 23 de septiembre, David Broncano ha dado caña a diestro y siniestro en ‘La revuelta’. Además de volver a sacar a relucir a ‘El Hormiguero’ de Antena 3, y burlarse de Ana Rosa Quintana y su ‘TardeAR’ (Telecinco), también se ha metido con un programa de su misma cadena, ‘MasterChef Celebrity’.

Aprovechando la presencia en el programa de Marina Rivers, una de las concursantes de la actual edición del talent culinario, Broncano, aparte de poner de manifiesto que no estaba siguiendo esta edición, bromeó con las contantes polémicas que acechan al espacio de cocina de La 1. La influencer dejó descolocado al presentador al confesarle que las grabaciones del concurso ya habían finalizado: «Yo ya sé quién ha ganado».

En ese momento el cómico demostró que no estaba siguiendo la nueva edición de ‘MasterChef Celebrity’. Y es que no sabía qué famosos estaban concursando, ni siquiera que el programa se emitía este mismo lunes, después de ‘La revuelta’. No obstante, el gallego no dudó en preguntarle a Marina Rivers si los concursantes se llevaban bien entre ellos, a lo que ella respondió afirmativamente, pero no con demasiada seguridad.

Ojalá una edición de @MasterChef_es en la que los concursantes pasan de ronda solo si aciertan al tirar comida a la boca la comida a los jueces. @_riverss_ pic.twitter.com/AGlYIi3INi — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) September 23, 2024

Broncano se burla de ‘MasterChef Celebrity’

Por tal motivo, Broncano se echó las manos a la cabeza, antes de bromear sobre las numerosas controversias que salpican al programa edición tras edición. «Ay, dios mío, que ha habido movidas. Ha habido movidas en ‘MasterChef’, otra vez, otro año más…», señaló el presentador, provocando las risas del público presente.

Lejos de quedarse ahí, Broncano añadió que ‘MasterChef’ debe ser «intenso», y le preguntó a Marina Rivers si la habían «forzado». A lo que ella respondió, con contundencia: «Jamás», dejando claro que, además, ha aprendido a cocinar tras su paso por el programa. «Yo tendría que haberle pagado al programa por haber ido», sentenció. De hecho, el regalo que llevó a ‘La revuelta’ fue una empanada hecha por ella misma, que hizo las delicias tanto del presentador como de sus colaboradores.