David Broncano no se corta lo más mínimo al hablar de Ana Rosa tras criticar su fichaje en TVE

‘La Revuelta’ recibió este lunes a Marina Rivers como su gran segunda invitada de la noche para repasar su experiencia en ‘MasterChef Celebrity’. Sin embargo, nada más sentarse en el sofá, David Broncano arrancó la entrevista por otros derroteros preguntándole directamente por su experiencia en ‘TardeAR’. Y la influencer no se cortó en bromear con la visita del jiennense al espacio de Ana Rosa Quintana tras las acusaciones que la periodista lanzó sobre su fichaje en TVE.

«Hay gente que me saca cuarenta años, entonces hay mucha diversidad», comenzó explicando la estrella de Tik Tok sobre su experiencia en el talent culinario de La 1. Y es que, según dejó entrever por su reacción al presentador, no ha congeniado del todo bien con algunos de sus compañeros. «Ay dios mío que ha habido movidas otra vez», lamentó el de Jaén temiendo una nueva polémica sobre el ambiente en las grabaciones del concurso.

Marina Rivers invita a David Broncano a ‘TardeAR’

«A ver, es que estamos todos un poco tarados. Pero me han tratado súper bien la verdad, he aprendido a cocinar», aclaró Marina Rivers mientras David Broncano insistía. «Que no te fuercen ahí en ‘MasterChef’ Marina», comentaba entre risas el humorista. No fue hasta más tarde cuando el conductor de ‘La Revuelta’ se interesó por el estado actual de su invitada en los espacios de Mediaset España donde colabora. «¿Sigues con Ana Rosa?», preguntó con sorna el presentador.

Ojalá una edición de @MasterChef_es en la que los concursantes pasan de ronda solo si aciertan al tirar comida a la boca la comida a los jueces. @_riverss_ pic.twitter.com/AGlYIi3INi — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) September 23, 2024

Mientras la influencer asentía y procedía a explicar su día a día en el magacín vespertino de Telecinco, Broncano la interrumpió. «¿Te ha hecho ya el conjuro?», preguntó el de Jaén dejando algo confusa a la joven. Pero Rivers decidió hacer uso del humor para continuar. «No, le queda poco», aseguró entre risas del público la invitada. Fue entonces cuando metió en un apuro al comunicador con su oferta.

«Vente un día a la mesa, a charlotear», sugirió Marina Rivers entre carcajadas de los asistentes mientras Broncano miraba a Grison y a Ricardo Castella con cara de situación. «Yo voy, pero es que por las mañanas tengo jaleo», explicó el humorista para excursarse. Cabe recordar que Ana Rosa Quintana ha sido muy crítica con el jiennense desde su llegada a TVE, asegurando en repetidas ocasiones que su fichaje se «fraguó en La Moncloa».

«Vuestro nombre tampoco es mucho mejor»

Pero la invitada de ‘La Revuelta’ no dudó en insistir. «No pasa nada, es por las tardes», espetaba Rivers, dejando descolocado al presentador. «¿Por las tardes… AR?», preguntó muy confuso Broncano mientras la influencer explicaba que hace un año la presentadora dejó las mañanas para quedarse en las tardes de Telecinco. «¿Se llama ‘TardeAR’? Nos queda mucho por aprender Ricardo, estamos viejos», bromeó el de Jaén.

Puf BRONCANO vacilando y riéndose de Ana Rosa en PRIME TIME.



Esta es mi televisión pública, la que algún día soñé que se emitiría.



Gracias #LaRevuelta #LaRevueltaTVE pic.twitter.com/kHiLXgqLJM — COMENTO TV 📺 (@comentemostele) September 23, 2024

«Vuestro nombre tampoco es mucho mejor, eso hay que mejorarlo», espetó Marina Rivers en un intento de defender a su jefa. «Teníamos otros, ‘La Resonancia’… ya se puede contar, teníamos ‘La Resitencia’, sin ‘s’, pero la oficina de marcas nos dijo que si éramos tontos», confesó el humorista mientras su invitada sugería ‘La Residencia’ como nuevo nombre.