Pilar Vidal toma una drástica decisión ante su futuro en ‘Espejo Público’: «No quiero mentir»

Pese a haber aclarado que no existe tensión entre ellas, Pilar Vidal y Gema López continúan protagonizando sonados encontronazos en ‘Espejo Público’. El último ha llegado este jueves cuando la conductora de ‘Más Espejo’ ha confrontado a su compañera por sus «mentiras» en el programa. La periodista del corazón terminó acorralada por la información que ofreció sobre Tamara Falcó en pasadas emisiones.

No está siendo la semana más fácil para Pilar Vidal. Después de todo el revuelo formado por la información que desveló en ‘Y ahora Sonsoles’ sobre Caritina Goyanes tras su muerte, la periodista regresaba al matinal de Antena 3 este jueves para encontrarse con una encerrona. Una parte de la sección ‘Más Espejo’ se centró en poner en entredicho la honestidad de la colaboradora.

Gema López pone contra las cuerdas a Pilar Vidal por sus mentiras en ‘Espejo Público’

Hace una semana, la presentadora de ‘Drama Queen’ lamentaba la ausencia de su amiga Tamara Falcó en su cumpleaños asegurando que esta se encontraba en las Maldivas. «Me falta Tamara y entiendo que es por la diferencia horaria, porque está muy lejos. No pasa nada, sé que me felicitará», aseguraba Vidal en el plató de ‘Espejo Públicos’. Unas palabras que Gema López ha recuperado para lanzar su reproche tras la información desvelada por la revista Semana.

Gema López y Pilar Vidal en ‘Espejo Público’

Este miércoles, la publicación destapaba que la marquesa de Griñón habría pasado los últimos siete días oculta en Torrelodones, una información que choca completamente con la versión de la periodista. «¿Tamara te engañó a ti o tú nos engañaste a nosotros para justificar a Tamara?», preguntó tajante la colaboradora de ‘Más Espejo’.

«Yo sé la realidad», se limitaba a responder Pilar Vidal. Sin embargo, Gema López estaba dispuesta a propinarle un tirón de orejas delante de todos los espectadores. «Con lo cual tú nos mientes el lunes porque quieres justificar a tu amiga, que estás en tu derecho», señalaba la periodista del corazón, poniéndo al límite a su compañera. «Hay mentiras piadosas», terminaba reconociendo la colaboradora.

«Por defender a Tamara, te quedas con el culo al descubierto»

Ante esto, López aplaudió su sinceridad. «Eso me gusta. Prefiero eso, de verdad que sí, sobre todo con una cosa que no tiene mucha importancia y a quien le afecta es solo a ti», aseguró la conductora de ‘Más Espejo’. Pero la falta de sinceridad de la periodista se extendía más allá, y el programa no dudó de tirar de hemeroteca para recordar cuántas veces había faltado Pilar Vidal a la verdad tratándose de su amiga Tamara.

«Con la infidelidad de Íñigo, tú aseguraste que seguían juntos. Ella dijo que no le perdonaría una infidelidad ni un nanosegundo en el metaverso. ¿Tú te sentiste un poco con el culo al aire?», preguntaba muy contundente Gema López. «»No, en absoluto. Nunca, porque he sabido toda la verdad siempre. Otra cosa es lo que yo haya decidido contar o no», comenzaba señalando la periodista.

Entonces, la presentadora volvía a cargar contra su compañera. «Lo que pasa es que ya es la segunda vez que sabes una verdad y, por defender a Tamara, te quedas con el culo al descubierto», sentenció López. Sin embargo, Pilar Vidal mantenía la calma y se reafirmaba en su actitud.

«Me callo porque no quiero mentir»

«Me da igual, valoro mucho más su amistad. Cuando tengo amistad con alguien o me han demostrado su cariño, yo no vendo a nadie por 200 euros, 500 o 1.000. Lo he hecho con ella y con otros amigos más», aseveraba la periodista del corazón, mostrándose tranquila y consecuente con el juicio de Gema López y compañía durante la emisión de este jueves.

Entonces, López terminaba el tercer grado improvisado en ‘Más Espejo’ con una reflexión sobre lo ocurrido. «Prefiero callarme antes de que pase esto. Es mejor callarse a que luego pase esto y te quedes con el culo al aire. Pero, desde luego, has demostrado que eres una amiga», añadía la comunicadora, a lo que Pilar Vidal se suscribía rápidamente para finalizar el asunto.

«Si me he quedado al descubierto he sido yo porque he querido, nunca se lo he reprochado a ella, porque lo he hecho porque valoro más la amistad. A partir de ahora me callaré. Me callaré y te diré que me callo porque no quiero mentir«, sentenció Vidal, asegurando que tomaría esta firme decisión a la hora de pronunciarse en el programa de aquí en adelante. «Me parece bien, así también sabré cuál es la verdad, si te callas», terminó señalando Gema López con sorna.