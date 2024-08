La denuncia de José Antonio León sobre Sofía Suescun en ‘De Viernes’: «No se puede consentir»

Sofía Suescun descarnó a todos en ‘De Viernes’ con su entrevista en plató en pleno cisma familiar con Maite Galdeano, que quedó aún más en evidencia si cabe con lo que puso sobre la mesa el colaborador José Antonio León. La joven, muy afectada, dio la cara en directo y compartió con los espectadores el motivo por el que ha tomado la dolorosa decisión de poner tierra de por medio con su madre, expulsada de casa y refugiada ahora en su piso de la playa.

Unos celos irracionales y un control insoportable han acabado con una relación madre-hija que, para muchos, de puertas para afuera, parecía idílica, pero que realmente escondía un verdadero infierno. Sofía concedió titulares escalofriantes. La influencer dijo que su madre la considera de su propiedad, que es posesiva, que le hacía chantaje emocional llamándole «mala hija» si no pensaba y obraba como ella y amenazándole con quitarse la vida.

También reveló algo verdaderamente estremecedor e incluso intolerable: «Ella solo está preocupada con que gane dinero y a qué millonario me acerco». Una confesión de las que ponen los pelos de punta y que confirma la enorme toxicidad en el amor de una madre hacia su hija.

«No soportaba que Kiko me diera un beso o un abrazo», añadió Sofía Suescun, devastada con que Maite Galdeano haya minado su relación con Kiko Jiménez por tratar de boicotear continuamente cualquier muestra de cariño entre la pareja. Hasta el punto de que manejaba los tiempos en los que Sofía y Kiko debían de verse.

Esto es terrorífico…. 😔😔



Sofía sobre Maite: “Ella solo está preocupada que gane dinero y a qué millonario me acerco”#DeViernes pic.twitter.com/vMoRgDnbyb — • TodoSalseO • ♂🏳️‍🌈 (@TodoSalseos) August 23, 2024

Un auténtico horror por el que la de Navarra terminó dejando un titular muy duro en ‘De Viernes’ al dirigirse así a su madre: «Prefiero que no me quieras a que me quieras tan mal». No obstante, había más que contar y en ello tuvo que ver José Antonio León, que puso de relieve una cruda realidad de la infancia de Sofía Suescun por culpa también de su madre.

La ganadora de ‘Gran Hermano’ y ‘Supervivientes’ relató que, tras la separación de sus padres, Maite «pone toda la atención en mi y a partir de ahí quiere hacer de su criatura una Maite que no ha logrado todos sus triunfos. De mi hace una prolongación suya, donde todo el rato espera de mí más y éxitos».

«¿Incluso exigencias físicas Sofia? Es decir, ¿te exigía que estuvieras de una manera físicamente?», le plantearon José Antonio León y el presentador Santi Acosta. «Yo siempre voy a agradecer sus valores en cuanto a salud y alimentación, pero bueno, es verdad que muchas veces me ha hecho sentir mal porque a ella no le parecía que estaba en mi mejor momento», desveló.

«¿Le parecía que no estabas lo suficientemente delgada?», indagó el tertuliano, a lo que Sofía Suescun respondió afirmativamente. Al hilo, Terelu Campos expuso que esa obsesión de Maite Galdeano por el físico de su hija no fue solo en la época del colegio. «Antes de irte a Supervivientes también, reconócelo», le conminó la colaboradora.

«Hay una cosa que a mi me parece muy fuerte y es que yo he sido un niño de criarme con un bocadillo de nocilla y a ella no le dejaba llevar bocadillos, ni siquiera de dulces, por temor a que engordara. Es que eso no se puede consentir», denunció alto y claro José Antonio León. «Yo quiero valorar esa educación alimentaria, pero claro cuando iba al colegio todos tenían su bocadillo y yo tenía una manzana o una fruta», remató compungida.