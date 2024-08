Kiko Jiménez verbaliza al fin lo que pasó realmente con Tania Medina en su visita a Honduras

Fue Alejandro Nieto el que soltó la bomba durante el debate final de ‘Supervivientes All Stars’. Al parecer, y según el concursante, Kiko Jiménez, novio de Sofía Suescun, intentó tontear con su chica, Tania Medina, durante los cuatro días que estuvieron en Honduras.

Para sorpresa de todos, incluida de la propia Sofía, Alejandro contó que Kiko Jiménez «intentó meter ficha» a su novia: «Kiko le tocaba los pies a mi novia y le decía ‘mi novia es muy buena con los pies, ¿tú también eres buena?'». La hija de Maite Galdeano, que no se creía ni una palabra, no dudó en salir en defensa de su novio: «Sería ella quien se le arrimó, que ya tiene antecedentes».

Kiko Jiménez explica qué ocurrió entre él y Tania en Honduras

Este sábado 3 de agosto, ha sido Kiko el que ha contado en ‘Fiesta’ qué ocurrió realmente entre él y Tania, dejando en el aire la posibilidad de que, efectivamente, hubiese un tonteo entre ellos. «Donde las dan las toman, él lo que tiene que hacer es preocuparse por su relación porque no es la primera vez que pasa algo similar. No voy a entrar en si ha habido tonteo o no entre Tania y yo, pasamos cuatro días muy buenos los cuatro allí y ya está, no voy a decir nada», sentenció el joven.

En su visita a ‘Fiesta’, Kiko Jiménez tuvo un fuerte encontronazo con Alejandro Albalá, exnovio de su chica, quien aseguró que tenía información que apuntaba a una supuesta infidelidad de Sofía a Kiko con Bosco Martínez-Bordiú.

«Alejandro (Nieto) en sus declaraciones se queda corto. Mi fuente es una persona muy cercana a Bosco y me habla de más de una noche, lo que me cuenta es que hubo besos y algo más», desveló Albalá. Una información que, por supuesto, Kiko no se creyó. El andaluz pone la mano en el fuego por su novia, a la que defendió con uñas y dientes.