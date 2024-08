Sandra Barneda se lanza y verbaliza lo que todos creen de Marta Peñate tras ‘Supervivientes All Stars’

Sandra Barneda estuvo sensacional este jueves en el debate final de ‘Supervivientes All Stars’ con su moderación en el conflicto entre Sofía Suescun y Marta Peñate, con Adara Molinero de por medio, que ha marcado esta edición de leyendas.

La presentadora no dio crédito al ver el amiguismo entre la canaria y la madrileña después de haberse tirado los trastos al principio del concurso y protagonizar la primera gran bronca con temas muy delicados como una pelea del pasado en mitad de la calle que acabó en denuncia de Marta hacia Adara y condena de la justicia para esta última.

«Fíjate si la vida da cambios que Adara ha acabado defendiéndote a ti y tú que entrabas con la amistad de Sofía, mira cómo habéis acabado», apuntó en primer lugar Sandra Barneda. «Me pensaba que era otra Adara y estoy encantada de haberle conocido mejor. Pensaba que era conflictiva, chunga, que te podía traicionar de un momento a otro y no la vi provocadora ni mala. Yo noté sinceridad por parte de ella cuando Jorge Javier intentó que nos arregláramos», le respondió Marta Peñate.

«Es muy fuerte, pero bueno, yo cuando siento las cosas son de verdad y al final somos muy parecidas», adujo Adara Molinero con su habitual escasa locuacidad. «Yo juzgué a Adara como concursante y como persona me gustaría conocerla», soltó Marta, fundiéndose ambas en un inesperado abrazo a continuación.

Fue ahí cuando Sandra Barneda hizo una reflexión que representó a mucho público de ‘Supervivientes All Stars’: «Yo es que estoy alucinando un poco. Tú, Marta, has demostrado en esto que ha ocurrido entre tú y Adara que los blancos y los negros no existen porque cuando os habéis conocido un poquito más has conocido a la persona, pero en cambio con Sofía estáis utilizando el blanco o negro». Y es que Peñate y Molinero parecen haberse unido en un frente común contra Suescun.

«Hay una diferencia», le replicó Marta Peñate a la presentadora. «¿Qué diferencia? Porque la pelea que supuestamente habíais tenido Adara y tú donde os dijisteis de todo y donde hay una denuncia de por medio creo que es mucho más grave que lo que ha ocurrido con Sofía aquí y por eso estoy alucinando», le arreó Sandra Barneda sin titubear.

«No, te explico. Es verdad que Adara y yo la tuvimos gorda pero realmente no nos conocíamos, solo por redes sociales y concursos. Y todo fue por malentendidos. La diferencia es que con Sofía sí había amistad», trato de justificar Marta, acorralada por Sandra Barneda. «Es peor tener una amistad y traicionar a la que es tu amiga e intentar a hacerle daño con el tema de la maternidad. Eso sí que es grave», contestó también Adara Molinero, molesta con la presentadora.