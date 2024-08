Olga Moreno señala a Sandra Barneda con esta acusación por Sofía Suescun en ‘Supervivientes’

Olga Moreno se tomó la licencia de confrontar a Sandra Barneda en el debate final de ‘Supervivientes All Stars’ por su excesiva protección hacia Sofía Suescun y le acusó en plena emisión de «tapar» constantemente a la exconcursante y tercera finalista.

Todo ocurrió cuando la presentadora le afeó a Marta Peñate no saludar a Sofía en su entrada a plató. «Oye, Marta, enhorabuena por ser la campeona, pero no has saludado a Sofía, es de los únicos compañeros que no has saludado», le reprochó. «Es que no quiero manchar este momento», replicó la ganadora de la edición.

«Ella se ha levantado y sí se ha puesto de pie», recalcó Sandra Barneda. «Porque me lo ha dicho Bosco, también te digo», respondió Sofía Suescun, dejando caer que si por ella hubiera sido no se habría levantado a hacerle los honores. En ese momento y tras esa sincera confesión de la influencer, Olga Moreno metió baza y de qué manera.

Y es que habló para atacar a la propia presentadora catalana, acusándole de tapar a Sofía Suescun a toda costa. «Sandra, la quieres tapar por todos los sitios, pero no hay manera», le llegó a espetar la exmujer de Antonio David Flores.

«Yo no tengo que tapar a nadie, pero la verdad es que quiero conseguir que no hay que olvidar que todos habéis hecho un gran concurso y que al final el público elige a uno y este año en esta edición ha elegido a Marta Peñate, pero más allá de eso hay cosas más importantes como para no saludaros, es que me parece feo», le replicó Barneda.

Acto seguido, Marta Peñate quiso defenderse y excusar ese feo gesto: «Te voy a explicar porque no quiero quedar así. Mira, yo estaré colgada pero yo soy amiga de mis amigos, a mi ella me ha hecho daño, ha hecho daño a cada uno de mis amigos y eres la concursante más mala que he visto en los últimos años».