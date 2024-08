Juan y Medio no los nombra pero este palo en Canal Sur va por Ana Rosa y Jorge Javier

El cara a cara que vivieron este lunes Jorge Javier Vázquez y Ana Rosa Quintana está dando mucho que hablar porque el presentador no dudó en culpar a su compañera de estar detrás de la cancelación de ‘Sálvame’. Un día después, este reencuentro ha dado el salto a Canal Sur de la mano de Juan y Medio.

Si algo ha demostrado el presentador de ‘La tarde, aquí y ahora’ es que no tiene pelos en la lengua para hablar de todo y de todos. Y eso es lo que ha hecho este martes al conectar con su compañero Modesto Barragán, presentador de ‘Andalucía Directo’.

Así, Juan y Medio conectaba como es habitual con su compañero de cadena para darse el relevo al igual que hacen otros rostros de televisión y los propios Jorge Javier y Ana Rosa desde este lunes tras formar tándem en las tardes de Telecinco.

«En el argot televisivo se llama el momento ventana, en este caso con Modesto Barragán, un hombre, que ha generado ya una tendencia de otras cadenas que muestran rostros no tan populares, no tan queridos tal vez, no tan admirados como Modesto Barragán», aseveraba el presentador de ‘La tarde, aquí y ahora’.

«En todo caso estarás de acuerdo en que en esta ventana nos peleamos mucho menos», apostillaba Barragán. «En esta ventana hay cariño, admiración y ganas de vernos unos a otros, eso es lo que pasa en esta ventana», sentenciaba Juan y Medio.